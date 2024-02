„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 23. Februar 2024

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Eine neue Folge vom „Kölner Treff“ folgt am Freitag, 23. Februar 2024, um 22 Uhr. Moderiert wird die Ausgabe von Susan Link und Micky Beisenherz.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 23. Februar

Bülent Ceylan , Comedian

, Comedian Twenty4tim , Influencer

, Influencer Margot Käßmann , Theologin

, Theologin Harald Krassnitzer , Schauspieler

, Schauspieler Simone Sombecki , Moderatorin

, Moderatorin Joe Laschet , Mode-Blogger

, Mode-Blogger Vera-Lotte Boecker, Sopranistin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 23. Februar

Bülent Ceylan gehört zu den bekanntesten Comedians des Landes, kann nicht nur mehr als 20 Jahre Bühnenerfahrung vorweisen, sondern ist auch aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken – egal, ob mit eigenem Format oder als Gast bei den Comedy-Kollegen. Doch der gebürtige Mannheimer hat noch weitere Talente und Leidenschaften: Neben Comedy macht Bülent Ceylan auch noch Musik. 2019 trat er als Engel in der Musikshow „The Masked Singer“ auf und gewann den Wettbewerb. Demnächst erscheint sein erstes Album. Und ein neues Programm hat er auch noch am Start.

Mit witzigen Videos – vor allem auf TikTok und Instagram – wurde der 23-jährige Kölner, der bürgerlich Tim Kampmann heißt, bekannt. Und auch in der aktuellen Staffel des Dschungelcamps wurde er nicht müde, für mehr Akzeptanz von queeren Lebensweisen zu werben. Seit 2022 ist er auch als Sänger erfolgreich und versucht Menschen zu ermutigen, einfach sie selbst zu sein. Dafür schlüpft er schon mal in Frauenkleider und inszeniert schillernde Auftritte. Für sein mutiges Auftreten bekommt twenty4tim aber nicht nur Zuspruch von seinen Fans, oft muss er sich auch mit Hassbotschaften auseinandersetzen.

Auch wenn die Theologin Margot Käßmann sich vor einigen Jahren offiziell in den Ruhestand verabschiedet hat, bedeutet das auf keinen Fall, dass sie jetzt zuhause rumsitzt und sich langweilt. Vorträge und Lesungen gehören immer noch zu ihrem Leben – und vor allem halten sie ihre sieben Enkelkinder auf Trab. Nun teilt sie ihre Erfahrungen als Oma, wie sie es schafft, all ihren Enkel:innen gerecht zu werden, warum ihr die Weitergabe von Traditionen so wichtig ist und wann sich Großeltern besser nicht in die Erziehung einmischen sollten. So oder so ist sie aber davon überzeugt: „Großeltern zu werden ist ein Geschenk.“

Der gebürtige Tiroler hat etwas zu feiern: Vor 25 Jahren gab Harald Krassnitzer sein Debüt als Wiener „Tatort“-Kommissar Moritz Eisner. In der Jubiläumsfolge wird es richtig zur Sache gehen – man schneiderte ihm einen Fall auf den Leib, in dem er selbst unter Mordverdacht gerät. Der Perspektivwechsel sorgte für aufregende Dreharbeiten. Weniger aufregend, aber dafür umso entschleunigender, war die Reise, die Krassnitzer vergangenes Jahr unternahm. Fünf Wochen lang fuhr er mit einem traditionellen Holzboot über die Donau. Von Wien bis ans schwarze Meer – für den 63-Jährigen die Erfüllung eines Lebenstraums.

Seit 2012 moderiert die gebürtige Düsseldorferin das beliebte WDR-Format „Tiere suchen ein Zuhause“. Die Sendung, die bereits seit 1991 den Tierschutz zum Thema macht, ist nach wie vor hochaktuell: Jedes Jahr werden über 300.000 Tiere in deutschen Tierheimen abgegeben – oder ganz herzlos – einfach ausgesetzt! Auch deshalb wird die sympathische und überzeugte Tierfreundin Simone Sombecki nicht müde, sich für das Wohl von Tieren einzusetzen und für heimatlosen Tier eine neues Zuhause zu finden.

Er ist DER Blogger für klassische Herrenmode und begeistert täglich seine 100.000 Follower auf Instagram. Der Wahl-Kölner Joe Laschet, ältester Sohn des ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, lernte schon als Kind von der Oma nähen, schmiss später sein Jurastudium und machte sein Hobby zum Beruf. Er berät nicht nur seinen Vater, sondern will jetzt auch die Fashion-Szene aufmischen und den Anzug erneut salonfähig machen. Sein Credo: „Anzug und Krawatte gehören wieder auf die Straße.“

2022 wurde die Sopranistin von der Zeitschrift „Opernwelt“ zur „Sängerin des Jahres“ gewählt! Ein früher Karrierezenit für die junge Rheinländerin, die zunächst in Düsseldorf und Berlin Philosophie studierte, bevor sie den Gesang als Berufung entdeckte! Binnen kurzer Frist avancierte sie zu einer der markantesten Interpretinnen für differenzierte Frauenrollen auf der Bühne, wird als „herausragend“, „umwerfend“ und „betörend“ gefeiert! Bevor Vera-Lotte Boecker im Sommer bei den Bregenzer Festspielen für Furore sorgen wird, schaut sie in ihrer Heimat und beim Kölner Treff vorbei.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 24. Februar, 0.35 Uhr (WDR)

Samstag, 24. Februar, 10.30 Uhr (hr)

Sonntag, 25. Februar, 9.10 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen, seit Dezember 2023 sind Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz das neue Moderations-Duo. Als Urlaubsvertretung für Beisenherz agierte bereits Gastmoderatorin Elke Heidenreich. Die Ausstrahlung findet im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, sagte Böttinger laut einer Mitteilung des WDR.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: