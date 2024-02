"Kölner Treff": Gäste und Themen am Freitag, 2. Februar 2024

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Eine neue Folge vom „Kölner Treff“ folgt am Freitag, 2. Februar 2024, um 22 Uhr. Moderiert wird die Ausgabe von Susan Link und Gastmoderator Wayne Carpendale.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 2. Februar

Jana Ina Zarrella , Entertainerin

, Entertainerin Björn Freitag , Spitzenkoch

, Spitzenkoch Fatih Çevikkollu , Kabarettist

, Kabarettist Heino Ferch , Schauspieler

, Schauspieler Muriel Baumeister , Schauspielerin

, Schauspielerin Wilson Gonzalez Ochsenknecht , Schauspieler

, Schauspieler Sabine Heinrich, Moderatorin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 2. Februar

Ob als Model oder als Moderatorin – die in Brasilien geborene Entertainerin Jana Ina Zarrella, die vor 25 Jahren nach Deutschland kam, kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken und sich an einem wunderbaren Familienleben erfreuen. Vielleicht hat sie sich (auch) deswegen ihr Herz für all diejenigen bewahrt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Unter anderem engagiert sie sich für den Verein „Mutige Kinder“. Eine gute Gelegenheit, auch einen Einblick in Jana Inas beachtenswerte Kindheit zu bekommen und auf frühe Karrierestationen zu schauen!

Kaum einer, der den Vorkoster der Nation nicht kennt. Inzwischen hat der Spitzenkoch mit westfälischen Wurzeln halb Deutschland verkostet. Kein anderer hat wohl so viel hinter die Kulissen der Lebensmittelproduktion geschaut wie er. Dabei ist Björn Freitag sich immer treu geblieben – Gerichte ohne Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker sind für ihn nach wie vor ein Muss. Und so verwundert es nicht, dass auch in seinem Dorstener Spitzenrestaurant ohne „Hilfsmittel“ gekocht wird. „Schon meine Mutter hat in ihrem Restaurant viel Wert auf gute, unbehandelte Produkte gelegt. So bin ich aufgewachsen!“ Und dafür versucht der Spitzenkoch die Menschen zu begeistern, egal ob im Restaurant oder in seinen zahlreichen erfolgreichen TV-Formaten.

Der Tod seiner Mutter war für den Kölner Kabarettisten Fatih Çevikkollu der Auslöser, sich intensiver mit seiner Familiengeschichte zu beschäftigen. Seine Eltern wurden in den 1960er Jahren nach Deutschland geholt. Sie arbeiteten ihr Leben lang in einem fremden Land und vor allem seine Mutter kehrte psychisch angeschlagen in die Türkei zurück. Er fragte sich: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den psychischen Problemen und ihrem Schicksal als so genannte Gastarbeiterin? Über seine Eltern, ihre Träume und Enttäuschungen und seine Vergangenheit als Kofferkind zwischen der Türkei und Deutschland hat er ein berührendes Buch geschrieben.

Wenn der Name Heino Ferch auf der Besetzungsliste eines Films auftaucht, ist das wie ein Gütesiegel, denn er steht für anspruchsvolle Kino- und Fernsehunterhaltung. Jetzt kommt er mit dem Wirtschaftskrimi „Tod in Mombasa“. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die Drehwochen im fernen Spitzbergen. Wenn er dreht, heißt es immer auch Abschied nehmen von der Familie am Ammersee, zu der vor zwei Jahren der kleine Nachzügler Karl kam. „Das ist ein großes Geschenk! Wenn eine dunkle Wolke aufzieht, kommt er um die Ecke und die Welt ist wieder in Ordnung.“

Muriel Baumeister hat ihr wohl schwerstes Jahr hinter sich, doch die Schauspielerin blickt wieder zuversichtlich in die Zukunft: Im Frühjahr 2022 erhielt die dreifache Mutter die Diagnose Brustkrebs, kämpfte sich durch verschiedene Therapien und wurde schließlich erfolgreich operiert. Heute freut sie sich auf Dreharbeiten auf dem „Traumschiff“ und eine neue Serie steht an. Das einzige, was ihr noch Sorgen bereitet: „Der Wohnungsmarkt in Berlin ist eine Katastrophe. Ich suche dort dringend eine bezahlbare Wohnung.“ Inzwischen ist sie in ihrer Heimat Österreich untergekommen, wohnt bei ihrer Mutter. Im Kölner Treff will sie anlässlich des Weltkrebstages zur Vorsorge aufrufen!

Mit 13 Jahren wurde Wilson Gonzalez Ochsenknecht durch den Film „Die Wilden Kerle“ zum Teenie-Star – doch als Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und des Models Natascha Ochsenknecht war ihm das Rampenlicht nicht fremd. Und so war ihm schnell klar, dass er diesen Weg weitergehen wollte. Er besuchte eine Filmschule in Los Angeles und wirkte bis heute in zahlreichen Serien und Filmen mit. Seine Familie hat er dabei nicht hinter sich gelassen – im Gegenteil. In der Reality-Show „Diese Ochsenknechts“, die mittlerweile in die dritte Staffel geht, kann man hautnah miterleben, wie eng die Familienbande noch immer sind – auch wenn nicht immer alles harmonisch verläuft. Eines ist jedenfalls sicher: Bei den Ochsenknechts ist immer was los!

Dass sie ein Händchen für journalistische Informations- und Unterhaltungsformate in Radio und Fernsehen hat, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben! Bereits mit Mitte 20 startete Sabine Heinrich ihre Radiokarriere bei 1Live und noch heute weckt sie im WDR2-Morgenmagazin den Westen. Auch im Fernsehen ist die karnevalsbegeisterte Kölnerin sehr gefragt und so ist es nicht verwunderlich, dass sie für den WDR auch den Rosenmontagszug live kommentieren wird. Warum die neue Aufgabe bei ihr für einen „sehr hohen Karnevals-Glücks-Puls“ sorgt und wie jeck sie schon als Kind im westfälischen Unna war, das und mehr erfahren wir von Sabine Heinrich.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 3. Februar, 1.30 Uhr (WDR)

Samstag, 3. Februar, 10.30 Uhr (hr)

Sonntag, 4. Februar, 9.40 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen, seit Dezember 2023 sind Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz das neue Moderations-Duo. Als Urlaubsvertretung für Beisenherz agierte bereits Gastmoderatorin Elke Heidenreich. Die Ausstrahlung findet im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, sagte Böttinger laut einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

