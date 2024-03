„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 15. März 2024

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Eine neue Folge vom „Kölner Treff“ folgt am Freitag, 15. März 2024, um 22 Uhr. Moderiert wird die Ausgabe von Susan Link und Micky Beisenherz.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 15. März 2024

Jan Josef Liefers , Schauspieler

, Schauspieler Axel Prahl , Schauspieler

, Schauspieler Sky du Mont , Schauspieler

, Schauspieler Jörg Hartmann , Schauspieler

, Schauspieler Oliver Fleischer , Schauspieler

, Schauspieler Wencke Myhre , Entertainerin

, Entertainerin Christina Stürmer, Sängerin und Musikerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 15. März 2024

22 Jahre ermitteln Jan Josef Liefers und Axel Prahl nun schon als Team im „Tatort“ Münster und sorgen nicht nur für Spannung, sondern bringen die Millionen von Zuschauer:innen auch immer wieder zum Lachen. In der neuen Ausgabe ermitteln die beiden in des Deutschen liebster Oase: dem Schrebergarten. Abseits des Tatort ist Jan Josef Liefers zudem mit seiner Frau Anna Loos auf Lesereise. Dieses Jahr steht aber auch ein Abschied für ihn an – denn mit seiner Band „Radio Doria“ wird er ein letztes Mal auf Tour gehen.

Zusammen mit seinem Kompagnon Professor Börne alias Jan Josef Liefers gehört Axel Prahl als Frank Thiel zu den bekanntesten „Tatort“-Kommissaren Deutschlands. Den großen Erfolg hat er nicht geplant, hatte sogar ein wenig Angst davor. Nachdem er mit 14 schon für einen Musikwettbewerb auf der Bühne stand, entschied er sich doch gegen eine Karriere als Berufsmusiker. Er fürchtete, das Rampenlicht könne sein Leben verändern. Vielleicht hat ihn das auch später beim Durchbruch als Schauspieler geerdet. Mit seinem Schauspiel-Partner prägt er nicht nur den Tatort, die beiden sind auch privat befreundet – und nun erstmals zusammen im Kölner Treff zu Gast.

Wencke Myhre gehört seit Jahrzehnten zu Deutschlands (und darüber hinaus) beliebtesten Entertainerinnen – so manche(r) würde sie sogar als „Schlagerlegende“ bezeichnen und dabei vor allem das „knallrote Gummiboot“ im Ohr haben! Aber natürlich war und ist die Bandbreite Wenckes, die in diesem Jahr ihren 77. Geburtstag feiert, viel größer! Die sympathische Norwegerin, die schon mit sieben Jahren auf der Bühne stand, wird im Kölner Treff auf Leben und Karriere zurückblicken, aber auch erklären, warum sie gerade jetzt „als gute Jahre“ bezeichnet!

Sky du Mont war als „James Bond“ im Gespräch und hätte als „Dracula“ berühmt werden können. Der in Argentinien geborene Schauspieler Sky du Mont ist schon lange erfolgreich im Geschäft und erlebte mit seiner Rolle im Film „Der Schuh des Manitu“ einen regelrechten Hype. Doch auch abseits der Leinwand macht er immer wieder auf sich aufmerksam, vor allem als Autor. Aktuell schaut er literarisch – trotz aller Krisen – optimistisch auf die Welt und sein eigenes Leben: „Ja, die Welt ist kompliziert geworden. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, positiv in die Zukunft zu blicken und auch das Gute zu sehen, das auf uns zukommt!“

Er spielt Theater an den bedeutendsten Bühnen des Landes, dreht Kinofilme und verkörpert, eigensinnig und überzeugend seit über zehn Jahren Kommissar Faber im Dortmunder „Tatort“. Jörg Hartmann erzählt gerne Geschichten. Dabei kann der beliebte Charakterdarsteller auch aus einem reichen persönlichen Fundus zurückgreifen – aufgewachsen im nordrhein-westfälischen Herdecke mangelt es nicht an skurrilen Erlebnissen. Von den Schlüsselbegegnungen in seiner Karriere mal ganz abgesehen.

Zwanzig Jahre ist es her, dass Christina Stürmer auf der Bühne der österreichischen Casting-Show „Starmania“ stand und mit ihrem zweiten Platz den Grundstein für eine beeindruckende Musikkarriere legte. In den letzten zwei Jahrzehnten erfand sich die 41-Jährige immer wieder neu und wahrte doch ihren unverkennbaren Stil. Erholung vom trubeligen Musikbusiness findet die Sängerin am besten zu Hause im 300-Seelendorf im niederösterreichischen Weinviertel. Hier führt sie mit ihrem Lebensgefährten und Bankkollegen Oliver und ihren beiden Töchtern ein ganz normales Familienleben.

Er ist der Typ Pfundskerl und verkörpert als Schauspieler in Kino- und TV-Filmen oft den netten Kumpel von nebenan. Doch der Oliver Fleischer aus Bottrop kennt nicht nur den roten Teppich im Scheinwerferlicht, er bewegt sich auch oft auf dem grünen Kunststoffrasen, denn er arbeitet seit zehn Jahren als Sargträger in Wuppertal und Umgebung. Nehmen berührenden Geschichten rund um seinen Beruf verblüfft er auch mit Anekdoten über klingelnde Handys im Sarg, gerissene Seile und sein Sturz ins Grab. Aber das Wichtigste sind Respekt und Würde auf dem letzten Weg und mitunter hält er auch Zwiesprache mit den Toten.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 16. März 2024, 0.45 Uhr (WDR)

Sonntag, 17. März 2024, 10.30 Uhr (hr)

Sonntag, 17. März 2024, 10 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen, seit Dezember 2023 sind Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz das neue Moderations-Duo. Als Urlaubsvertretung für Beisenherz agierte bereits Gastmoderatorin Elke Heidenreich. Die Ausstrahlung findet im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, sagte Böttinger laut einer Mitteilung des WDR.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: