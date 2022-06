“Kölner Treff” am Freitag um 22 Uhr – das sind die Gäste

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 10. Juni 2022 gibt es eine neue Ausgabe des „Kölner Treff“. Micky Beisenherz und Susan Link führt von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr durch die Sendung.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 10. Juni:

Max Giesinger

Frauke Ludowig

Franz Dinda

Marianne Rosenberg

Harry Wijnvoord

Jasmin Schwiers und Jan van Weyde

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 10. Juni:

Musiker wollte er schon immer werden – doch mit der der großen Karriere hat es etwas gedauert. Aber was lange währt, wird endlich gut und spätestens seit seinem Riesenhit „80 Millionen“ vor fünf Jahren gehört Max Giesinger zu den ganz Großen im Land. Bei all dem Erfolg ist der gebürtige Schwarzwälder jedoch auf dem Teppich geblieben. Gewohnt offen und nahbar gibt sich der Sänger und Musiker nun auch wieder in seinen neuen Songs. Der Umgang mit den eigenen Zweifeln und das Suchen nach der großen Liebe sind Themen, die viele Menschen beschäftigen – egal welchen Alters.

Seit einem Vierteljahrhundert ist ihre Welt die der Reichen und Schönen bei RTL. Ihren Job, der immer wieder besondere Bonbons bereithält, liebt Frauke Ludowig über alles: Im letzten Jahr bekam sie als europaweit einzige Fernsehjournalistin ein exklusives Interview mit dem James Bond-Darsteller Daniel Craig und brachte zudem unsere Bundeskanzlerin a.D., Angela Merkel, mit der Frage, wer ihr denn die Haare mache, in Verlegenheit. Gerade erst widmete sie sich über Tage dem 70-jährigen Thronjubiläum der Queen und berichtet uns auch im Kölner Treff über diese Feierlichkeiten.

Der Durchbruch gelang Franz Dinda 2005 mit dem Katstrophenfilm „Die Wolke“, der dem damals 22-Jährigen einige Preise und jede Menge Beachtung einbrachte. Seither wirkte der aus Thüringen stammende Schauspieler in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Aktuell ist er in der preisgekrönten TV-Serie „Das Boot“ zu sehen. Neben der Schauspielerei ist das Multitalent auch als Autor und experimenteller Künstler aktiv. Seit einiger Zeit hat er sich außerdem auf die Spurensuche eines verschollenen Skizzenbuchs des Malers Ernst Ludwig Kirchners begeben. Auch im Rheinland vermutet der Kunstliebhaber noch einige Zeichnungen.

Sie gilt als erfolgreichste Sängerin der 70er Jahre und wird als Ikone in ihrem Genre gefeiert. Mit Evergreens wie „Er gehört zu mir“ oder „Marleen“ machte sie sich unsterblich. Eine Cinderella-Geschichte. Denn die junge Marianne Rosenberg wuchs mit sechs Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Über einen Talentwettbewerb schaffte sie im Alter von 14 Jahren den Sprung nach ganz oben und erfand sich immer wieder neu: Chanson, Jazz, Disko oder als Jurymitglied bei „Deutschland sucht den Superstar“. Im Kölner Treff spricht sie über ihre Vorbilder, über die musikalische Zusammenarbeit mit ihrem Sohn Max und blickt zurück auf eine fulminante Karriere.

In den 1990er-Jahren moderierte er mehr als 1.800 Ausgaben der Erfolgsshow „Der Preis ist heiß“. Das machte ihn auf lange Sicht zu einem absoluten Kult-Moderator. Nun kehrt Harry Wijnvoord zur Prime Time mit „seiner“ Show zurück und will zudem als Schlagersänger durchstarten. Im Kölner Treff wagen wir Rück- und Ausblicke auf eine ungewöhnliche Entertainer-Karriere und erfahren mehr über das neue Beziehungs- und Lebensglück des 73-Jährigen!

Jasmin Schwiers und Jan van Weyde sind nicht nur beruflich und vor der Kamera ein Dreamteam, sondern auch dahinter: Vor mehr als zwanzig Jahren lernen sie sich kennen und lieben, und mittlerweile machen zwei Töchter das Glück des kreativen Künstlerpaares perfekt. Was die Kleinen sagen, wenn Mama für einen Kinofilm vor der Kamera steht oder Papa als Comedian die Menschen auf der Bühne oder im Fernsehen zum Lachen bringt, wird nur ein Thema des sympathischen Paares sein.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 11. Juni, 0.15 Uhr (WDR)

Sonntag, 12. Juni, 10.15 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

