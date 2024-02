„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 1. März 2024

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Eine neue Folge vom „Kölner Treff“ folgt am Freitag, 1. März 2024, um 22 Uhr. Moderiert wird die Ausgabe von Susan Link und Micky Beisenherz.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 1. März 2024

Katja Riemann , Schauspielerin

, Schauspielerin Riccardo Simonetti , den Entertainer

, den Entertainer Stefanie Hertel , Sängerin

, Sängerin Verona Pooth , Moderatorin

, Moderatorin Bernd Stelter , Kabarettisten

, Kabarettisten Gregor Meyle , Sänger

, Sänger Leon Windscheid, Psychologe

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 1. März 2024

Katja Riemann ist nicht nur eine der bekanntesten deutschen Künstlerinnen, sondern auch UNICEF-Botschafterin. Sie setzt sich für Menschenrechte ein und kämpft gegen Gewalt und Armut. In den letzten drei Jahren hat sie auf eigene Faust Orte besucht, die in keinem Reiseführer zu finden sind. Sie besuchte Flüchtlingslager auf Lesbos, in Jordanien und vielen anderen Orten weltweit. Sie sagt: „Egal, wo ich auch war, ich traf immer auf Persönlichkeiten und niemals auf Flüchtlinge!“ Ihre Reise führte sie auch nach Nordindien, weil sie findet, dass dort der berühmteste „Flüchtling“ lebt – der Dalai Lama.

Er ist der Mann, der im Moment auf allen Hochzeiten zu tanzen scheint, dabei bereitet er gerade seine eigene vor: Riccardo Simonetti. Im Sommer wird der 31-jährige Entertainer, Moderator und Bestseller-Autor seiner großen Liebe Steven auf Mallorca das Ja-Wort geben. Ob er als Mann, der immer wieder mit seinen schrillen Outfits überrascht, im Kleid oder im Anzug heiraten wird? Ob er seine lange Mähne in einer Hochsteckfrisur bändigen wird? Und warum er zuletzt in der Sendung mit der Maus in einem Märchen mitspielte, in der ein Prinz einen Prinzen heiratet – das und noch viel mehr verrät er uns im Kölner Treff.

Mit Liedern wie „So ein Stückerl heile Welt“ wurde Stefanie Hertel ein Kinderstar – auch rund vier Jahrzehnte später gehört sie sicherlich zu den beliebtesten Sängerinnen der Nation, daneben steht sie auch noch auf Musicalbühnen oder moderierend vor der Kamera – ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie mit Tochter Johanna und Partner Lanny auch noch auf Country-Festivals aufspielt! Neben diesem beeindruckenden Pensum widmet sich Stefanie noch einer besonderen Leidenschaft: Kräuter. Seit wann und warum sie Superfood am Wegesrand sammelt und was es damit auf sich hat, verrät die sympathische Entertainerin Stefanie Hertel uns im Kölner Treff.

Verona Pooth ist Moderatorin, Designerin, Unternehmerin, Bestsellerautorin, Influencerin und dabei auch noch so glücklich verliebt, dass sie ihrem Franjo nach 20 Jahren nun noch einmal das Ja-Wort geben möchte. Ob sie zu Erneuerung ihres Ehe-Versprechens auch Schlagersänger Thomas Anders einladen wird, der einst an der Seite ihres Ex-Mannes Dieter Bohlen erfolgreich wurde und grad zu in ihrer Talkshow war? Die Gästeliste ist natürlich geheim, ihre Söhne – davon können wir ausgehen – werden aber wohl dabei sein. San Diego, ihr Ältester, der grad mit seinem ersten Modeljob für Designer Philipp Plein auf der Mailänder Modewoche über den Catwalk lief, soll sich den Termin schon geblockt haben.

Der Kabarettist und Buchautor, seit über 30 Jahren glücklich verheiratet, sieht nun erstmals Opafreuden entgegen. Mit „Enkelhunden“ kennt Bernd Stelter sich schon aus! Ab April zieht er dann wieder mit neuem Soloprogramm auf die deutschen Bühnen. Kaum ein Comedian zeigt sich dabei so volksnah wie er. Ihm reicht das Publikum nicht am Abend, er trifft sich auch schon gerne vorab am Nachmittag mit Fans zum „Walk & Talk“: „Ich will jeden Tag 10.000 Schritte gehen, warum soll ich die alleine gehen?“ Im Kölner Treff erzählt er uns von seinen Erfahrungen während der Fußmärsche und gibt Tipps, wie man seine Zornesfalte in den Griff bekommt.

Hut, Brille, Bart – die Gitarre griffbereit – das sind die Markenzeichen des Sängers Gregor Meyle der bei seinen Konzerten große Emotionen und ein Crossover aus vielen Musikstilen präsentiert. Viele kennen ihn aus Formaten wie „Sing meinen Song“, „Meylensteine“ und zuletzt „Your Songs“, das der Musiker neben Jeannette Biedermann moderierte. Seine musikalische Reise begann er bereits im Alter von vier Jahren, als er seine erste Gitarre bekam. Doch erst der zweite Platz bei einem Casting von Stefan Raab brachte den musizierenden Tontechniker seinem Traum, von der Musik leben zu können, näher.

Alle Gefühle sind gute Gefühle – auch wenn sie sich manchmal nicht so anfühlen. Es kommt nur darauf an, wie man mit ihnen umgeht. Diese Botschaft möchte uns der promovierte Psychologen Leon Windscheid mit auf den Weg geben. Seit er 2015 mit nur 27 Jahren die Millionen bei „Wer wird Millionär?“ gewonnen hat, ist in seinem Leben viel passiert. Derzeit ist er mit seinem aktuellen Programm, bei dem er Comedy mit Wissenschaftskommunikation verbindet, auf Tour und füllt damit zahlreiche Hallen und Säle. Das ständige Unterwegssein kann da schon mal stressig werden. Im Kölner Treff verrät er uns deshalb, was für ihn ein Ausgleich zum Touralltag ist und warum er auch mit 35 Jahren noch in einer Fünfer-WG lebt.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 2. März 2024, 0.35 Uhr (WDR)

Samstag, 2. März 2024, 10.30 Uhr (hr)

Sonntag, 3. März 2024, 8.55 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen, seit Dezember 2023 sind Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz das neue Moderations-Duo. Als Urlaubsvertretung für Beisenherz agierte bereits Gastmoderatorin Elke Heidenreich. Die Ausstrahlung findet im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, sagte Böttinger laut einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

