“Kölner Treff” am Freitag: Gäste und Themen am 5. August

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 5. August wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 5. August:

Richard David Precht

Joelina Drews

Klaus Meinel

Jan Köppen

Umes Arunagirinathan

Brigitte Grothum

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 5. August:

An Richard David Precht scheiden sich die Geister – die einen lieben den Philosophen und Schriftsteller für seine klugen Gedanken und bewundern ihn für seinen Mut, auch unpopuläre Meinungen öffentlich zu vertreten – anderen geht er genau deswegen auf die Nerven…Aber auch das hält den gebürtigen Solinger nicht davon ab, sich mit gesellschaftspolitischen Themen, wie zum Beispiel Arbeit und der Veränderung derselben, zu beschäftigen. Ob er seine eigene Profession als Arbeit empfindet, und ob er in seinem Leben überhaupt schon einmal schwer gearbeitet hat, wird der Vater eines erwachsenen Sohnes während seines Besuchs verraten. Zudem dürfte es spannend zu erfahren sein, was insbesondere Vögel mit der Freizeitgestaltung des Bestseller-Autors, dessen Bücher mittlerweile in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden, zu tun haben.

Ob als Joelina Drews, Joedy oder jetzt nur noch als Joelina, die Tochter von Jürgen Drews steht seit vielen Jahren selbst im Rampenlicht und hat gerade ihre neue Single veröffentlicht. Aber der Weg in die Öffentlichkeit war nicht leicht, sie geriet in einen Strudel von Mobbing, Essstörungen und Depressionen. Heute steht sie – frisch verliebt – mit beiden Beinen im Leben und stand im letzten Jahr sogar noch mit ihrem berühmten Papa auf der Bühne. Dieser hat nun seinen Abschied von der Bühne erklärt, der auch für Joelina überraschend kam. „ Ich habe von diesem Schritt erst am Abend vorher erfahren. “ Wie sie damit umgeht und wie sehr die Familie immer zusammensteht, erzählt sie uns im „Kölner Treff“.

Im Kindesalter gab er das „Ave Maria“ im Familienkreis zum Besten – bis heute steht Klaus Meine als Sänger und Komponist der Scorpions auf den Bühnen dieser Welt. Keine deutsche Hardrock Band blickt auf solch eine ausdauernde Karriere zurück. Mit den ausverkauften Tourneen, über 110 Millionen verkauften Tonträgern und mehr als 200 Gold- und Platinauszeichnungen lässt sich der Erfolg nur verkürzt zusammenfassen. Diverse Highlights prägen die 53 Jahre Bandgeschichte. Mit ihrem 19. Studioalbum „Rock Believer“ wollten die Hannoveraner die „ alte Scorpions-DNA “ wiederbeleben. Wie das gelungen ist, erzählt Klaus Meine uns im „Kölner Treff“. Außerdem dürfen wir gespannt sein, an welchen Orten die skurrilsten Konzerte stattfanden und wie man sich als 74-jähriger Rockstar auf das Tourleben vorbereitet.

Seine Qualitäten als unterhaltsamer Moderator hat Jan Köppen bereits in mehreren TV-Formaten bewiesen. Egal ob „Ninja Warrior“, „Top Dog Germany“ oder demnächst an der Seite von Sonia Zietlow im Dschungelcamp – karrieretechnisch läuft es mehr als gut bei dem 39-Jährigen…Was er macht, wenn er nicht vor der Kamera steht, und für welche Themen er sich privat besonders begeistern kann wird ebenso interessant zu erfahren sein, wie die Frage, was es mit seinem ‚Titel‘ als Flummi-Weltmeister auf sich hat.

Er ist Herzchirurg, Autor und engagiertes Mitglied der Gesellschaft – „ ein Mangobaum in einem Eichenhain “, wie er selbst sagt. Mit zwölf Jahren schickten ihn seine Eltern von Sri Lanka allein auf den Weg nach Deutschland. Der Bürgerkrieg und die Situation im Land machten diesen Schritt notwendig. Heute hat Dr. Umes, wie ihn seine Patienten nennen, Flucht und Vertreibung überstanden, liebt seine neue Heimat Deutschland, setzt sich ein für das Zusammenleben, in dem das Gemeinsame die Hauptrolle spielt und sagt: „Freiheit, Gleichberechtigung und ein offener Blick ist das, was unsere Gesellschaft lebenswert macht!“

Der „ Star ohne Allüren “, vor allem bekannt aus der legendären Fernsehserie „ Drei Damen vom Grill “, hat mittlerweile über sechs Jahrzehnte Schauspielerei auf dem Buckel! Doch auch in ihrem mittlerweile 87. Lebensjahr kommt sie nicht zur Ruhe! Im Kölner Treff verrät Brigitte Grothum, warum sie der Berliner Wasserpolizei zumindest in einer Fernsehrolle Currywürste verkauft und wie sie mit den Herausforderungen umgeht, auf der Bühne der Sekretärin von Joseph Goebbels zu verkörpern. Zudem erfahren wir, warum sie noch immer von den Edgar Wallace-Stoffen fasziniert ist und diese in speziellen Adaptionen auf die Bühne bringt!

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 6. August, 0.15 Uhr (WDR)

Sonntag, 7. August, 10.25 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz" und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee".

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

