“Kölner Treff” am Freitag um 22 Uhr: Gäste und Themen der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 26. August wird beim WDR eine neue Folge mit Susanna Link und Micky Beisenherz von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 26. August:

Andrea Sawatzki

Henning Krautmacher & Patrick Lück

Marianne Rosenberg

Rosalie Thomass

Dominik Bloh

Joe Chialo

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 26. August:

Sie gehört mit zur ersten Schauspielerinnenriege Deutschlands. Aber auch als Autorin hat sie sich längst einen Namen gemacht, ihre „Familie Bundschuh“ ist mittlerweile Kult. Mit „Brunnenstraße“ hat die Schauspielerin und Bestsellerautorin jetzt ihr persönlichstes Buch vorgelegt – unerschrocken und fragend nähert sich Andrea Sawatzki darin ihrer eigenen Kindheit. Einer Kindheit in den 1970er Jahren mit einem kranken Vater und einer oft überforderten Mutter. Wie schwer ihr das Erinnern gefallen ist und wie es sich jetzt, wo alles niedergeschrieben ist, anfühlt, erzählt Andrea Sawatzki im Kölner Treff.

Kürzlich erregten sie Aufsehen mit einem für die Band eher ungewöhnlichen Auftritt, ausgerechnet beim Hard Rock Festival in Wacken. Denn eigentlich ist ihre Musikrichtung eine andere. Mit den „Höhnern“ verbindet man eher Heimatgefühl, Toleranz, sowie die Liebe zum Fastelovend und zum Sport. Seit nunmehr einem halben Jahrhundert begeistern sie mit ihrer Musik nicht nur die Menschen in Köln, sondern auch weit über die Grenzen der Domstadt hinaus. Und nachdem Henning Krautmacher nach 37 Jahren seinen bevorstehenden Ausstieg verkündet hat, übernimmt immer mehr sein designierter Nachfolger Patrick Lück die Position als Frontmann und damit auch eine große Verantwortung: was „der Neue“ mitbringt und Henning Krautmacher nach der Zeit im „Höhnerstall“ so treiben will, erzählen die beiden im Kölner Treff.

Sie gilt als erfolgreichste Sängerin der 1970er Jahre und genießt den Status eines Kultstars. Mit Evergreens wie „Er gehört zu mir“ oder „Marleen“ machte sie sich unsterblich. Eine Cinderella-Geschichte. Denn die junge Marianne Rosenberg wuchs mit sechs Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Über einen Talentwettbewerb schaffte sie im Alter von 14 Jahren den Sprung nach ganz oben und erfand sich immer wieder neu: Chanson, Jazz, Disko oder als Jurymitglied bei Deutschland sucht den Superstar. Im Kölner Treff sprechen wir über ihre Vorbilder, über die musikalische Zusammenarbeit mit ihrem Sohn Max und blicken zurück auf eine fulminante Karriere.

Sie ist eine der vielseitigsten Schauspielerinnen Deutschlands und vielfach preisgekrönt. Gerade feierte sie eine umjubelte Premiere mit ihrem neuen Film „Jagdsaison“. Darin verkörpert sie eine chaotische Frau und Mutter, die ihr Leben nicht in den Griff bekommt und von einem Fettnäpfchen ins nächste schlittert. Rosalie Thomass ist heute in der glücklichen Lage, sich die Rollen aussuchen zu dürfen! In der Schule hingegen zwang man sie wegen ihrer Größe und mangels Jungen immer in Männerrollen. „Als pubertierendes Mädchen war das hart für mich!“ Nach ihrer Entdeckung durch Dominik Graf nahm ihre Karriere in Frauenrollen dann aber Fahrt auf!

Er war noch ein Teenager, als seine Geschichte auf den Straßen Hamburgs begann. Über Jahre lebte er ohne festen Wohnsitz, mal hier, mal dort, übernachtete auf Parkbänken oder in Hauseingängen. Heute hat Dominik Bloh die Straße hinter sich gelassen, hilft anderen Menschen in Not. Doch die Zeit ohne Dach über den Kopf hat ihn geprägt . Er wird nie vergessen, wie es sich anfühlt, nicht gesehen zu werden. Ein Grund, warum es ihm heute ein Anliegen ist, Menschen ohne festen Wohnsitz sichtbar zu machen, auf ihre Nöte und Sorgen hinzuweisen. Wie er das macht und was wir alle dafür tun können – darüber wird Dominik Bloh erzählen.

Als Musikmanager zeichnet er für die Erfolge von Alvaro Soler, Ben Zucker oder Santiano verantwortlich und Musik zu machen ist auch für ihn eine Leidenschaft. Er kann selbst auf die Erfahrung als Sänger einer Crossover-Band zurückblicken, versucht aber nun frischen Wind in die deutsche Politik zu bringen. Das Interesse an demokratischen Prozessen wurde Joe Chialo quasi in die Wiege gelegt. Seine Eltern kamen als Diplomaten aus Tansania in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn, wo Joe das Licht der Welt erblickte. Nach dem Abitur in Köln und unterschiedlichen beruflichen Stationen, landete er an der Spree, wo er im Januar in den Bundesvorstand der CDU gewählt wurde.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 27. August, 14.30 Uhr (HR)

Sonntag, 28. August, 10.25 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz" und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee".

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

