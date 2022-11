“Kölner Treff” um 22 Uhr: Gäste und Themen am 4. November

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 21. Oktober wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 4. November

Christine Westermann

Marion Kracht

Kurt Krömer

Panagiota Petridou

Nicolai Friedrich

Justus von Dohány

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 4. November

Die preisgekrönte Journalistin und Moderatorin liebt Bücher und das Publikum liebt ihre Buchempfehlungen. Mit ihren herzenswarmen Tipps lotst Christine Westermann ihre Fans verlässlich durch das Labyrinth der Neuerscheinungen und macht Lust aufs Lesen. Verrisse oder hämische Kritik sind dabei nicht ihr Ding! Doch nicht nur als Buchkritikerin, sondern auch als Bestsellerautorin hat sich die Wahl-Kölnerin einen Namen gemacht. Aktuell schreibt sie – wie sollte es anders sein – über ihre Liebe zu Büchern!

Seit ihrem fünften Lebensjahr ist sie vor der Kamera und auf der Bühne zu Hause. Und das bis heute mit großem Erfolg. Aber sie sucht auch immer das Neue und die Herausforderung. Gerade spielt sie eine Frau, die sich kurz vor der Silberhochzeit zu ihrer Liebesbeziehung mit einer Frau bekennt. Privat liebt sie die Beständigkeit mit Mann und Familie, seit 25 Jahren ist sie in festen Händen. Aber sie gesteht: „Eine Ehe ist ein Kraftakt und meine Temperamentsausbrüche sind legendär.“ Über ihr Familienleben sprechen wir mit Marion Kracht im Kölner Treff.

Er ist einer der beliebtesten und bekanntesten Komiker des Landes. Egal ob live auf der Bühne oder im TV – der „Punk im Körper eines Sparkassenangestellten“ weiß zu unterhalten. In seiner Sendung „Chez Krömer“ sprach er vor gut eineinhalb Jahren offen über seine Depression. Dafür gab es nicht nur den renommierten Grimme-Preis, sehr viele Menschen haben sich seitdem bei Kurt Krömer für sein „Outing“ bedankt. Denn noch immer werden Depressionen nicht als das gesehen, was sie sind: Eine schwere Krankheit, die, wenn man sie diagnostiziert, im besten Fall heilbar ist. Wie es ihm heute geht, wie er auf die Ereignisse zurück schaut und was er sich für die Zukunft wünscht – Fragen, die Kurt Krömer im Kölner Treff beantworten wird.

Sie ist die bekannteste Autoverkäuferin Deutschlands und arbeitet bis heute in einem Autohaus in Hilden. Parallel moderiert Panagiota Petridou diverse TV-Formate und steht mit ihrem eigenen Comedy-Programm auf der Bühne. Als größte Herausforderung ihres Lebens bezeichnet die hibbelige Rheinländerin allerdings die Geburt ihres ersten Kindes Anfang des Jahres. Warum sie die Schwangerschaft geheim hielt, was Helene Fischer damit zu tun hat und welche Parallelen sie zu ihrer eigenen Mutter entdeckt hat, das erfahren wir im Kölner Treff.

Der mit Preisen überhäufte Zauberer begeistert sein Publikum mit Mentalmagie, aber auch mit Ausstrahlung, Charme und komödiantischem Talent. Friedrich entdeckte die Faszination für das „Unmögliche“ schon als Vierjähriger. Dennoch schlug er mit seinem Jurastudium zunächst den „sicheren“ Weg ein – bis ihm ausgerechnet David Copperfield einen Trick abkaufte und seinen internationalen Durchbruch beschleunigte. Seitdem tourt Nicolai Friedrich um die Welt, lässt Gegenstände schweben, errät Gedanken oder verwandelt Wasser in Wein.

Ob als Schauspieler, Regisseur oder auch Autor – der in Lübeck geborene Justus von Dohnány gilt als einer der vielseitigsten Bühnen- und Filmkünstler im Land. Ganz egal, ob er tiefgründig böse oder gar alberne Charaktere verkörpert. In dem aktuellen Kinofilm „Wir sind dann wohl die Angehörigen“, einer filmischen Aufarbeitung des Entführungsfalles um Jan Philipp Reemtsma, spielt er einen scheiternden Anwalt der Opferfamilie. Im Kölner Treff lernen wir den Schauspieler neben seiner Vielseitigkeit und Leinwandpräsenz noch ein bisschen näher kennen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 6. November, 10.10 Uhr (WDR)

Sonntag, 6. November, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

