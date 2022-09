“Kölner Treff” am Freitag um 22 Uhr: Gäste und Themen der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 30. September wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 30. September:

Martin Brambach

Linda Zervakis

Jens Spahn

Marie Reim

Frank Rosin

Michel Friedman

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 30. September:

In Dresden geboren, im Ruhrpott hängengeblieben. Schauspieler und „Tatort“-Kommissar Martin Brambach hatte seine erste Berührung mit dem Ruhrgebiet, als er Mitte der 80er Jahre am Schauspielhaus Bochum tätig war. Später zog ihn die Liebe dann endgültig nach Recklinghausen. Die Brambachs leben dort sehr nachhaltig, essen kein Fleisch und fahren kaum Auto. Seine Abenteuerreise durchs Ruhrgebiet machte er denn auch per Drahtesel. Was er alles erlebt hat und wo es die schärfste Currywurst im Pott gibt, bei der selbst der Vegetarier Brambach mal schwach wird, erzählt er uns im Kölner Treff.

Obwohl sie als Kind den Spitznamen „Zaziki“ trug und im Kiosk ihrer Mutter als „heiße Hexe“ Mikrowellen-Burger zubereitete, gehörte das Kochen bei der TV-Moderatorin und früheren „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis nicht gerade zu den Kernkompetenzen. Das erkannte die Hamburgerin mit den griechischen Wurzeln spätestens zu Beginn der Corona-Pandemie, als sie verzweifelt versuchte, ihren beiden Kindern etwas Vernünftiges zuzubereiten, ohne dass deren Daumen danach nach unten zeigten! Aus diesem Grunde ließ sie sich auf einfache kulinarische Abenteuer ein, lernte Koch-Basics und lässt uns heute im Kölner Treff an ihren Erkenntnissen und Geschichten rund ums Kochen teilhaben.

Gefühlt büßte während der Pandemie kaum ein Politiker so viele Sympathiepunkte ein wie Jens Spahn. Einst sogar als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt, „erarbeitete“ er sich während der Pandemie den Zusatztitel des „Corona-Pannenministers“. Schuld an der Unzufriedenheit vieler Bürger waren die Impfstoff-Einkaufspolitik und nicht haltbare Impfangebots-Versprechen, der sogenannte „Masken-Skandal“ tat sein Übriges… „Wir werden einander viel verzeihen müssen“ ist ein Satz, der untrennbar mit dem Namen Jens Spahn verbunden ist: Was er damit genau meint, wird der ehemalige Bundesminister für Gesundheit im Kölner Treff erzählen.

Sie ist gerade 22 und schon seit Jahren im Schlagergeschäft. Marie Reim, Tochter von Musikereltern Matthias Reim und Michelle, unterschrieb schon als 17-Jährige ihren ersten Plattenvertrag. Dabei hätte gerade ihr Vater es lieber gesehen, wenn sie eine bürgerliche Karriere einschlägt. Weshalb die Tochter also erst brav ihre Schule beendete und eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin absolvierte. Daneben schrieb sie Songs, die Papa Matthias so gut fand, dass er kapitulierte. Aber Marie möchte nicht in die großen musikalischen Fußstapfen ihrer Eltern treten, sondern ihr eigenes Ding machen und neben der Musik auch Show und Tanz auf die Bühne bringen.

Das absolute Lieblingsgericht des Zwei-Sterne-Kochs? „Ganz klar Currywurst mit Pommes!“ Schon früh stand der kleine Frank Rosin im Ruhrgebiet an der Fritteuse der mütterlichen Pommesbude. Von dort aus kochte sich der gebürtige Dorstener auf einem harten Ausbildungsweg bis in die Spitzengastronomie – und auf die Fernsehbildschirme. Warum er als Sternekoch den Imbiss seiner verstorbenen Mutter wiedereröffnete, warum er für immer im Ruhrgebiet bleiben möchte und ob er sich dieses Jahr nach neun für ihn erfolglosen „The-Taste“-Staffeln endlich Hoffnungen auf einen Sieg machen kann, davon wird er uns erzählen.

Der Publizist und Jurist Michel Friedman wurde 1956 in Paris geboren und wuchs in einer polnisch-jüdischen Familie auf, die durch die Unterstützung des Unternehmers Oskar Schindler vor dem Konzentrationslager bewahrt worden war. Diese Geschehnisse prägten sein Leben nachhaltig. In den 60ern zog seine Familie nach Frankfurt, wo auch er sich später als Rechtsanwalt niederließ. Er begann eine politische Karriere, wurde stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland und Moderator von Talksendungen. Aus der Öffentlichkeit zog er sich später zurück und legte all seine Ämter nieder. Mit seiner Ehefrau, der Moderatorin Bärbel Schäfer, und den zwei Söhnen lebt er weiterhin in Frankfurt. Bei uns erzählt er seine persönliche Geschichte.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 1. Oktober, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 1. Oktober, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 2. Oktober, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

