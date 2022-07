“Kölner Treff” am Freitag um 22 Uhr: Thema und Gäste am 29. Juli

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 29. Juli wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 29. Juli:

Bülent Ceylan

Peter Kraus und Götz Alsmann

Dr. Heide Rezepa-Zabel

Gregor Gysi

Judith Richter

Grace Epolo

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 29. Juli:

Er gehört zu Deutschlands beliebtesten Comedians und hat schon ganze Arenen und Stadien gefüllt. Bülent Ceylan – gebürtiger Mannheimer und das Kind deutsch-türkischer Eltern – schafft es wie kaum ein anderer, Klischees über Deutsche und Türken humorvoll auf den Punkt zu bringen und zu hinterfragen. Im aktuellen Programm gewährt der 46-jährige Familienvater persönliche Einblicke in sein Leben und zeigt außerdem, dass in ihm ein großes musikalisches Talent steckt. Im Kölner Treff erfahren wir, warum Musik schon in seiner schwierigen Jugendzeit wie eine Therapie wirkte und wie sein Humor ihm damals Türen öffnete: „Wer Mädchen zum Lachen bringt, rückt vom Rand der Idioten, die mich gehänselt haben, Richtung Mittelpunkt.“

Diese beiden Musiker sind Vollblutentertainer: Peter Kraus, einst der „deutsche Elvis“, ist seit Teenagerzeiten ein Leinwand- und Bühnenstar und mit 83 Jahren noch immer unterwegs! Götz Alsmann, vor allem als Moderator bekannt, ist in den letzten Jahren mehr und mehr als Musiker, Musikmoderator und Musikkenner in Erscheinung getreten. Als Peter Kraus ihn einlud, bei einem Projekt zum Thema „Idole“ mit von der Partie zu sein, zögerte er nicht lange. Im Kölner Treff unternehmen die beiden eine musikalische Zeitreise in die fünfziger Jahre und erzählen, welche Rolle die Idole dieser Zeit spielten und noch immer spielen!

Was sind Edelsteine, Schmuck, Antiquitäten oder auch Einrichtungsstücke wert? Dr. Heide Rezepa-Zabel ist unabhängige Gutachterin und schaut genau hin, wenn sie die Gegenstände auf Echtheit und Wert prüft. Als Expertin bei der Erfolgssendung „Bares für Rares“ hilft sie den Gästen der Sendung den Wert ihrer mitgebrachten Prachtexemplare zu erfassen und die Geschichte dahinter besser verstehen zu können. Worauf sie dabei achtet, verrät sie uns im Kölner Treff.

„Bevor Politiker Fragen beantworten, quatschen sie erstmal lange, damit sie nicht so viele Fragen beantworten müssen“, sagt Gregor Gysi und er muss es wissen. Seit Jahrzehnten gehört der Politiker, Rechtsanwalt, Autor und Moderator dem Deutschen Bundestag an – anfangs für die PDS, später dann für die Linke. Er ist wohl mit einer der besten Redner der Republik, wird parteiübergreifend für seine Rhetorik geschätzt. Sein Rezept: Sagen was ist – übersetzen, wenn es schwierig ist. „Ich kann gar nicht lügen, weil ich mir die Lügen gar nicht merken könnte“, sagt er selbst. Dem werden wir im Kölner Treff auf den Grund gehen.

Seit 25 Jahren steht die Schauspielerin mit großer Leidenschaft auf der Bühne und vor der Kamera. Aktuell ist Judith Richter in zwei großen deutschen Kinoproduktionen gleichzeitig zu sehen. Sie besitzt ein komisches Talent, bereits dreimal wurde sie mit dem Ensemble der ZDF-Sendung „Sketch History“ mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Wieso sie sich lange dagegen wehrte, Komödien zu spielen, weshalb es für sie als Kind nicht immer einfach war, die Tochter von Ulknudel Beatrice Richter – bekannt aus „Sketchup“ oder „Rudis Tagesshow“ – zu sein und wie es sich heute anfühlt, gemeinsam mit der Mutter auf der Bühne zu stehen, das erzählt sie uns im Kölner Treff.

Die 21jährige Studentin hat geschafft, wovon viele ihrer Altersgenossinnen träumen – den Sprung in eine internationale Modelkarriere. Und zwar nicht über eine Castingshow, sondern direkt bei einer renommierten Agentur. Prompt wurde die 1,76 Meter große, grazile Grace mit der markanten Zahnlücke unter Vertrag genommen. Von Leverkusen ging es in die Metropolen der Welt, als Model arbeitet sie inzwischen in Mailand, Paris und Tokio – war in der Harpers Bazar, der Vogue oder einer Kampagne des Luxuslabes Gucci zu sehen. Doch modeln allein reicht Grace Epolo nicht, sie absolviert daneben ein Psychologiestudium in Wuppertal, um später Kindern mit seelischen Problemen zu helfen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 30. Juli, 0.20 Uhr (WDR)

Sonntag, 31. Juli, 10.25 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

