“Kölner Treff” am Freitag um 22 Uhr: Gäste und Themen der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 16. September wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 16. September:

Maite Kelly

Til Schweiger & Peter Simonischek

Hella von Sinnen

Eloy de Jong



Kai Wiesinger

Cheyenne Ochsenknecht

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 16. September:

Sie ist ein Multi-Talent: Erfolgreiche Sängerin, Musicaldarstellerin, „Let’s Dance“-Gewinnerin, Moderatorin, Songwriterin und Buchautorin. An vier Tagen in der Woche sitzt Maite Kelly ganz unglamourös von nine to five am Schreibtisch und geht ihrer großen Leidenschaft, dem Schreiben, nach. Aktuell schwärmt die dreifache Mutter in den höchsten Tönen von ihrer neuen Kinderbuchfigur „Püttchen“. Wieso sie bei ihren eigenen Kindern eine schlechte Vorleserin ist, wie man Karriere und Patchwork-Familie unter einen Hut bekommt und warum sie Roland Kaiser neben ihrem Vater als zweiten Mentor bezeichnet, das und mehr verrät uns Maite Kelly im Kölner Treff.

Weil ihm nichts Besseres einfiel, besuchte Til Schweiger in seinen Zwanzigern die Schauspielschule. Heute ist der Schauspieler, Regisseur und Produzent einer der größten Namen in der Kinolandschaft. Peter Simonischek ist nicht nur in Österreich ein Star und Bühnengigant. Zum Glück setzte er sich gegen den Willen seines Vaters durch, der wollte, dass er Medizin studiert – stattdessen entschied er sich für die Schauspielerei. Gemeinsam sind sie in dem Kinofilm „Lieber Kurt“ zu sehen. Der emotionale Film handelt von einer Familie, die ihren kleinen Sohn verliert. Im Kölner Treff erzählen sie von „Wendepunkten“ in ihren Leben.

Schauspieler, Comedian, legendärer Dschungelcamp-Moderator, Aktivist gegen die Diskriminierung von Homosexuellen – die Erinnerungen an Dirk Bach, der 2012 an Herzversagen starb, sind so wach wie die Listen seiner Freund:innen lang ist: Eine unendliche Herzensfreundschaft bestand zu der Schauspielerin Hella von Sinnen, die zeitweise mit Dirk in einer WG wohnte, aber auch viele gemeinsame Bühnen- und Filmprojekte mit ihm verwirklichte. Anlässlich seines 10. Todestages erinnert sich Hella von Sinnen an die gemeinsame Zeit mit Dirk Bach und zeichnet dabei das Bild eines bis heute unvergessenen Künstlers, liebenswert und voller Talente.

Durch seine Mitwirkung bei Caught in the Act wurde Eloy de Jong seit Anfang der 90er Jahre einer der berühmtesten niederländischen Popstars. Songs wie „Love Is Everywhere“ wurden zu Ohrwürmern und führten zu geradezu hysterischen Fan-Reaktionen. Als sich vor rund 25 Jahren die Boygroup trennte, musste sich auch Eloy musikalisch neu erfinden. Mit großem Erfolg: Der in Utrecht lebende de Jong ist mittlerweile als Solo-Artist höchst erfolgreich und steht jetzt mit einer neuen CD in den Startlöchern! Im Kölner Treff zeichnen wir einige Lebensstationen nach und erfahren dabei, ob Eloy seinem Motto „Lass das Leben Musik sein“ immer folgen konnte.

Mit seinem Namen verbindet man die großen deutschen Film- und Fernsehproduktionen von „Kleine Haie“ über „Der bewegte Mann“ bis hin zu den „Comedian Harmonists“. Dabei ist Kai Wiesinger nicht nur als Schauspieler erfolgreich – auch als Buchautor hat er sich einen Namen gemacht. Egal, ob er in seinen Büchern freimütig bekennt „Der Lack ist ab“ oder ob er darüber schreibt, was eine Familie zusammenhält – nie verliert Kai Wiesinger dabei seinen Humor. Der vierfache Familienvater weiß – „Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält“.

Obwohl sie das Nesthäkchen des bunten Ochsenknecht-Clans ist, scheint Model und Influencerin Cheyenne – mit ihren gerade mal 22 Jahren – noch das „bürgerlichste“ Leben zu führen: Bereits 2021 erblickte ihr Töchterchen Mavie das Licht der Welt, im Sommer dieses Jahres heiratete Cheyenne dann den Vater ihres Kindes in der österreichischen Weststeiermark. Für die Liebe war sie zuvor sogar nach Österreich umgezogen. Was sie am (Ehe-)Leben auf dem heimischen Hof am meisten schätzt, wird die Tochter von Uwe Ochsenknecht – die aktuell mit ihrer Mutter Natascha Ochsenknecht sowie ihren Brüdern für das eigene Reality-Format vor der Kamera steht –, während ihres Besuches erzählen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 17. September, 14.30 Uhr (HR)

Sonntag, 18. September, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

