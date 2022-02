„Kölner Treff“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 4. Februar 2022 gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“. Bettina Böttinger ist wieder gesund und führt durch die Sendung. Sie begrüßt die Gäste zur üblichen Sendezeit von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 4. Februar:

Jasmin Wagner

Nicole Heesters

Dieter Könnes

Michael Begasse

Assimiou Touré

Tanja Bülter

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 4. Februar:

Sie war einer DER Stars der 1990er-Jahre. Mit Songs wie „Herz an Herz“ oder „Boomerang“ prägte Jasmin Wagner alias „Blümchen“ einen ganzen Musikstil, wurde weltweit gefeiert. Im Jahr 2000 dann ist Schluss – statt Gesang setzt Jasmin Wagner zunehmend auf eine Karriere als Schauspielerin. Aber die Musik hat sie nie ganz losgelassen und so gab es 2019 ein Comeback als „Blümchen“. Nicht nur die Arena auf Schalke stand damals Kopf. Aktuell meldet sich Jasmin Wagner mit einem neuen Album zurück, mit weniger Beats als in den 90ern, dafür aber mit viel Herz.

Im vergangenen Jahr wurde sie mit dem renommierten deutschen Theaterpreis „Der Faust“ für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In der Tat hat Nicole Heesters nicht nur Film- und Fernsehgeschichte geschrieben, sondern vor allem auf der Bühne als eine Spezialistin für starke, klare und selbstbewusste Frauen eine unvergleichliche Präsenz erreicht. Derzeit ist sie gleich in zwei starken Frauenrollen zu sehen: In der Broadway-Adaption von „Das Vermächtnis“ steht sie in München auf der Bühne, in Stuttgart verkörpert sie Angela Merkel. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit der großartigen Schauspielerin im Kölner Treff.

Seit 2010 ist der Moderator und Autor Dieter Könnes als Verbraucherjournalist für den WDR im Einsatz, vor allem als Kämpfer für Verbraucherrechte. In dieser Rolle führt er auch durch das Servicezeit-Magazin, das in diesem Januar sein 25jähriges Jubiläum feiert. Sein aktuelles Einsatzgebiet ist daneben aber auch das Ahrtal, das noch immer unter den Folgen der Flut im vergangenen Sommer leidet. Dieter Könnes möchten den Menschen dort eine Stimme geben.

Seit rund 30 Jahren ist der Journalist zuständig für royale Ereignisse. Der RTL-Adelsexperte hat nahezu alle königlichen Hochzeiten und Großereignisse hautnah miterlebt und behauptet ganz kess: „Es heiratet niemand ohne mich, es stirbt niemand ohne mich!“ Nun hat Michael Begasse all sein Adelswissen unterhaltsam in Buchform zusammengetragen. Wir sprechen mit ihm über seine schönsten und emotionalsten royalen Momente und über das bevorstehende 70-jährige Thronjubiläum der Queen. Begasse ist sich sicher: Für die Queen ist Abdanken keine Option!

Der frühere Fußballprofi Assimiou Touré spielte lange für Bayer Leverkusen und ist heute als Talentscout tätig. Sein Motto ist „Scouting mit Feingefühl, denn hinter jeder Leistung steht ein Mensch mit seiner Seele.“ Im Kölner Treff spricht der 34-Jährige über seine eigene Geschichte, zu der neben seinem Engagement und seiner Fußballkarriere auch ein Terroranschlag in Angola gehört. Dieses Erlebnis prägte ihn – ebenso wie seine Zeit im Heim – in seinem beständigen Wunsch nach Harmonie.

Die bekannte Fernsehmoderatorin ist 49, als sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet. Es folgen: Sonographie, Mammografie, Biopsie und eine heftige Diagnose: Tanja Bülter hat einen bösartigen, aggressiven Tumor. Die alleinerziehende Mutter zweier Kinder beginnt entschlossen zu kämpfen und unterzieht sich einer komplexen Behandlung. Trotz der kräftezehrenden Therapien beschließt sie weiter zu arbeiten, denn Kinder und ihr Job geben ihr in dieser schweren Zeit Halt. Jetzt spricht sie offen über ihre Erkrankung – und wie diese ihr Leben veränderte.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 5. Februar, 1.00 Uhr (WDR)

Sonntag, 6. Februar, 8.55 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

