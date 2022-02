„Kölner Treff“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 18. Februar 2022 gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“. Bettina Böttinger ist wieder gesund und führt durch die Sendung. Sie begrüßt die Gäste zur üblichen Sendezeit von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 18. Februar:

Sabine Postel

Fritz Pleitgen

Julius Weckauf

Hendrik Wüst

Leslie Clio

Christine Langner

Ahmed und Hussen Chaer

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 18. Februar:

Ihren Job als Kommissarin im Tatort hat Sabine Postel an den Nagel gehängt, doch als Anwältin mit Herz in der ARD Reihe „Die Kanzlei“ macht sie mit Leidenschaft weiter. Nun gibt es zur erfolgreichen Serie erstmals einen Spielfilm, in dem Isa von Brede einem Geheimnis aus ihrer Kindheit auf den Spuren ist. Für Sabine Postel Anlass, in ihre eigene Kindheit zurückzuschauen, die sie in Niedersachen auf dem Land verbracht hat. Das „platte Land“ löst noch immer ein wohliges Heimatgefühl in ihr aus, auch wenn sie inzwischen zur Großstädterin geworden ist.

Schon immer sei er sei „ein Glückskind“ gewesen, so Fritz Pleitgen, beruflich wie familiär. Seine Erinnerungen an seine Zeit als Journalist während des Kalten Krieges und des Mauerfalls hat der einstige Auslandskorrespondent unter „großer Quälerei“, wie er berichtet, zwischen zwei Buchdeckel gefasst. Während des Schreibens erkrankte der ehemalige Präsident der Deutschen Krebshilfe an Krebs, gibt sich aber hoffnungsvoll: „Mein Arzt hat mir eine Zugabe gegeben und ich halte mich an mein Leitmotiv: Nichts ist unmöglich. Auch nicht das Gute!“

Als junger Hape Kerkeling in „Der Junge muss an die frische Luft“ begeisterte der in Jüchen geborene Julius Weckauf Kritiker und vier Millionen Zuschauer. Für ihn ein Sprungbrett zu weiteren Einsätzen. Ob an der Seite von Otto Waalkes in „Catweazle“ oder in „Enkel für Anfänger“ mit Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa – Julius weiß zu überzeugen. Die Spielfreude ist ihm bei allem, was er tut, anzusehen, selbst im schwierigeren Stoff seines aktuellen Films. In „Der Pfad“ spielt Julius einen Jungen, der mit seinem Vater vor den Nazis flüchten muss. Und auch falls es mit den Rollen mal nicht mehr so gut laufen solle, hat Julius schon einen Plan B: Er könnte sich gut vorstellen, Bäcker zu werden – der leckeren, knackigen Brötchen wegen.

Seit etwas mehr als 100 Tagen ist er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und trat damit in die Fußstapfen von Armin Laschet. Nicht allen war der Politiker aus dem Kreis Borken bis dahin bekannt. Dabei blickt Hendrik Wüst auf eine turbulente Polit-Karriere zurück: Im Alter von 15 Jahren belebte er in seiner Heimatstadt Rhede die Junge Union, mit 30 wurde er jüngster Landtagsabgeordneter der CDU und ein Jahr später Generalsekretär unter Jürgen Rüttgers. Nach einem politischen Karrierebruch trat er 2017 als Verkehrsminister zurück auf die politische Bühne. Im Kölner Treff sprechen wir mit ihm über politische Wirrungen, über seine neue Rolle als Familienvater, seine Liebe zum Münsterland und zum 1. FC Köln.

Sie ist Sängerin, Songwriterin und Produzentin und mit etlichen Chartplatzierungen eine der erfolgreichsten Musikerinnen des Landes. Geboren in Hamburg zog es sie später nach Berlin, wo sie 2012 ihre erste erfolgreiche Single veröffentlichte. 2018 nahm sie an der fünften Staffel von „Sing meinen Song“ teil und überzeugte auch dort mit ihrer unverkennbaren Stimme. Ihr neuestes Album hat sie nun ausschließlich mit einem Frauen-Team auf die Beine gestellt und dafür ihr eigenes Label gegründet. Denn Leslie Clio findet: Frauen werden in der Musikbranche immer noch benachteiligt.

Denkt man an Wrestling, dann verbinden einige Menschen damit wohl ein eher abstruses Show-Milieu. Ahmed und Hussen Chaer sehen das ganz anders: Seit über einem Vierteljahrhundert ermöglichen sie sich und vielen Sportbegeisterten im sozialen Brennpunkt Berlin-Neukölln den Traum einer Wrestler-Karriere! Die Söhne eines libanesischen Flüchtlings haben als Gründer der „German Wrestling Federation“ diese Sportart hierzulande erst salonfähig gemacht. Sie fördern und trainieren in ihrer Wrestling-Schmiede zudem viele Jugendliche, für die sie Halt und Anker werden. Im Kölner Treff erzählen die beiden ihre ungewöhnliche Geschichte.

Die Kölner Moderatorin ist auf den Hund gekommen! In ihrem Podcast „Auf die Schnauze“, den sie gemeinsam mit Moderations-Kollegin Jule Gölsdorf produziert, widmet sie sich dem Leben mit Haustieren. Mit welchem Tier teilen prominente Persönlichkeiten ihr Zuhause? Und vor allem warum? Im Kölner Treff erzählt Christine Langner, was sie in ihren Gesprächen alles Überraschendes aus der Welt der Stars und Sternchen erfährt und auch, woher deren Liebe zu Haustieren rührt. Und die Radiofrau verrät, was das Besondere an ihrem eigenem Hund ist – einem Golden Doodle namens Benji.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 19. Februar, 1.00 Uhr (WDR)

Sonntag, 20. Februar, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline" und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee".

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

