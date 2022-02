„Kölner Treff“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 11. Februar 2022 gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“. Bettina Böttinger ist wieder gesund und führt durch die Sendung. Sie begrüßt die Gäste zur üblichen Sendezeit von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 11. Februar:

Wincent Weiss

Gayle Tufts

Kostja Ullmann

Christiane Stenger

Golda Schultz

Daniel Schreiber

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 11. Februar:

Seine Karriere nahm 2015 durch ein selbst aufgenommenes Youtube-Video Fahrt auf. Seitdem hat Wincent Weiss drei Alben veröffentlicht und viele Hits, die im Radio rauf und runter gespielt und im Internet millionenfach angeklickt werden. Seine Karriere schien scheinbar nur steil bergauf zu gehen, doch Wincent Weiss musste irgendwann wegen schwerer depressiver Phasen auf die Bremse treten. Er machte eine Therapie und verarbeitete die Erfahrungen in seiner Musik. Das Jahr 2022, so hat es sich Wincent Weiss in den Kopf gesetzt und so ist es auch auf seiner aktuellen Single zu hören, soll nun für Neuanfänge genutzt werden…

Seit 30 Jahren lebt Gayle Tufts in Berlin und gilt als Königin des „Dinglish“, einer wilden Mischung aus Englisch und Deutsch. Die transatlantische Brückenbauerin und Show-Allrounderin bleibt auch in pandemiegeplagten Zeiten optimistisch. Das liegt unter anderem daran, weil sie mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und zum ersten Mal wählen durfte. Ob sich das für sie gelohnt hat, was FFP-2 Masken mit BHs gemeinsam haben und wie sie über ihre Show-Anfänge denkt, erzählt sie im Kölner Treff.

Ob als querschnittgelähmter Pianist, radikaler Islamkonvertit, junger Liebhaber, linientreuer NVA-Soldat oder heruntergekommener Heroinjunkie: der Schauspieler Kostja Ullmann spielt vielseitige Rollen. Bei seinem Besuch im Kölner Treff spricht der sympathischen Charakterdarsteller, der auch ein leidenschaftlicher Hörbuchsprecher ist, über sein neuestes Projekt, das die alte Sage vom Rattenfänger von Hameln in Form eines Krimis in die Neuzeit holt! Wir erfahren, warum wir von Märchen, Sagen, Mythen und (vermeintlichen) Kindergeschichten auch als Erwachsene noch immer so fasziniert sein können!

Ihr Abitur hat Christiane Stenger in Rekordzeit gemacht, mit 17 ihr erstes Buch geschrieben, sie ist mehrfache Gedächtnismeisterin, Rednerin und Moderatorin. Dabei sagt sie über sich selbst: „Am liebsten mache ich gar nichts!“ Aktuell hat sie sich mit dem Thema Zeit beschäftigt und rät: „Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt!“ Am Freitagabend erklärt sie, wie man schöne Momente intensiver erleben, wie man sich besser entspannen und konzentrieren kann und sich weniger gehetzt fühlt. Denn, so sagt sie: „Unser Zeitgefühl entsteht im Gehirn und wer das einmal begriffen hat, kann das für sich nutzen!“

Golda Schultz zählt zu den Shooting-Stars am internationalen Opernhimmel und singt in diesem Jahr an der Metropolitan Opera in New York. Dabei wollte Golda Schultz zunächst Journalistin werden. Erst mit Mitte 20 entschied sie sich doch für eine Gesangskarriere, studierte in New York, ließ sich dann im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper weiter ausbilden und sang sich in kürzester Zeit an die Welt-Spitze. Im Februar gastiert sie nun mit einem Liederabend in Köln und besucht auch den Kölner Treff.

Er ist ein Suchender, ein Kämpfer und ein Überlebender – und schreibt darüber. Daniel Schreiber ist einer von 17,5 Millionen Menschen in Deutschland, die allein leben, so die aktuelle Zahl des Bundesamts für Statistik. Damit gehört er zu den 40 Prozent der Bevölkerung, die die letzten zwei Jahre ‚anders einsam‘ erlebt haben. Die Pandemiejahre bringen seine Affinität zum „Allein-Sein“ in ein massives Ungleichgewicht. Aus Allein-Sein wird schmerzliche Einsamkeit und der Autor fragt sich: Heißt „allein sein“ scheitern und was mache ich mit meiner Sehnsucht nach Liebe?

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 12. Februar, 1.05 Uhr (WDR)

Sonntag, 13. Februar, 10.15 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline" und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee".

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

