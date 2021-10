Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag (8. Oktober) gibt es wieder eine neue Ausgabe mit dem Moderatoren-Duo Susan Link und Micky Beisenherz. Die Sendung geht von 22 Uhr bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des Kölner Treff am 8. Oktober:

Charly Hübner

Margot Käßmann & Andreas Helm

David Garrett

Alexandra Maria Lara

Nyke Slawik

Sebastian Krumbiegel

Das sind die Themen des Kölner Treff am 8. Oktober:

Seine Familie nennt ihn Carsten, alle anderen einfach nur Charly. Der gebürtige Neustrelitzer gehört zu den beliebtesten Schauspielern des Landes. Einem breiten Publikum vor allem bekannt als Kommissar Buckow im „Polizeiruf 110“, gilt Charly Hübner als Tausendsassa der Branche: Theater, Film, Fernsehen, Serien, Dokumentarfilm, Regie – und jetzt auch noch sein erstes Buch: Eine Liebeserklärung an seine Lieblingsband Motörhead. Über wilde Jugendjahre im Grünen – zwischen Landwirtschaft und Massenschlägereien, zwischen Schlager und Heavy Metal und zwischen Schauspielerei und Neonazis – darüber sprechen wir mit Charly Hübner im Kölner Treff.

Als sich Margot Käßmann und Andreas Helm ineinander verlieben, sind sie noch Jugendliche. Wie das Leben so spielt, verlieren sie sich irgendwann aus den Augen – aber offenbar nicht aus den Herzen – denn, als sie sich nach 40 (!) Jahren unerwartet wiedersehen, funkt es erneut. Heute sind die beiden wieder ein Paar… und beschreiben gemeinsam die Herausforderung, die so eine Liebesgeschichte – und nicht zuletzt das „echte“ Leben mit all seinen Facetten, mit sich bringt.

Wunderkind, Teufelsgeiger, Superstar – das ist David Garrett. Der in Aachen geborene Geigen-Virtuose ist ein Wanderer zwischen musikalischen Welten, die eigentlich unvereinbar scheinen. Erste Preise mit fünf, Künstlername mit acht und mit 13 Jahren konzertiert er bereits in Japan und Italien. Losgelöst von seinen Eltern entscheidet er sich nach dem Abitur für ein Studium in New York und damit für die Stadt, die alles veränderte. Musikalisch und auch privat. Uns erzählt er von seiner Liebe zu dieser Stadt, von seinem Traum, einmal im Himalaya-Gebirge zu campen und warum er sich freut, dass sich das tägliche Üben nun endlich wieder auszahlt, was er mit einer fulminanten Tour ab 2022 einmal mehr unter Beweis stellen will.

Alexandra Maria Lara spielte ihre erste Rolle bereits mit elf Jahren und ist heute als Schauspielerin international erfolgreich. 1983 ist sie mit ihren Eltern aus Rumänien geflüchtet und wurde in den ersten Jahren von ihrem Vater, einem in Rumänien sehr erfolgreichen Schauspieler, unterrichtet. Er fasste hier nie Fuß, sie wurde ein Star. Sein Tod 2019 hat eine große Lücke in ihrem Leben hinterlassen, aber durch ihren aktuellen Film „Töchter“ konnte sie ihren Frieden finden. „Ich habe oft seine Stimme im Ohr, die sagt: ‚Humor, Alexandra, vergiss nicht den Humor.'“

Nach der Wahl ist der Bundestag so groß und bunt wie noch nie. Eines der vielen neuen Gesichter ist Nyke Slawik. Mit der 27-jährigen Leverkusenerin und ihrer Kollegin Tessa Ganserer sind nun offiziell die ersten Trans-Frauen ins Parlament eingezogen. Slawik unterlag als Direktkandidatin in ihrem Wahlkreis zwar ihrem prominenten Kontrahenten Karl Lauterbach, gelangte aber über einen Listenplatz nach Berlin. Dort möchte sie nun jungen Menschen eine Stimme geben und sich für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen.

Sie haben von „Alles nur geklaut“ über „Küssen verboten“ bis hin zu „Du musst ein Schwein sein“ eine ganze Reihe von Hits mit Ohrwurmqualitäten produziert, nun feiern die „Prinzen“ ihr 30-jähriges Jubiläum! Grund genug, mit dem Gründungsmitglied Sebastian Krumbiegel auf die Geschichte und Geschichten der Band zurückzublicken. Zudem erfahren wir von dem ehemaligen Leipziger Chorknaben, der in zahlreichen sozialen Projekten tätig ist, warum und wofür er sich politisch engagiert.

Das sind die Wiederholungen des Kölner Treff:

Samstag, 9. Oktober, 0.30 Uhr (WDR)

Sonntag, 10. Oktober, 10.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Bereits in den 90er-Jahren wurde Böttinger für ihre Medienshow Palazzo mehrfach für den Grimme-Preis nominiert. Über ein Jahrzehnt führte sie zudem durch die Talkshow „B. trifft…“.

Als Vertretung für Böttinger ist seit 2017 das Duo Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Micky Beisenherz war lange als Mann hinter den Kulissen tätig, unter anderem als Autor für die „ZDF heute-show“. Seit vielen Jahren ist er zudem einer der Autoren von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

