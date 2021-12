„Kölner Treff“ macht über Weihnachten Pause – „Das Beste aus 2021“ im Januar

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Erst am 7. Januar 2022 gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“ – aber dafür eine ganz besondere. Das Moderatoren-Trio Susan Link, Bettina Böttinger und Micky Beisenherz führt durch von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr im WDR durch das Spezial „Kölner Treff – Das Beste aus 2021“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 7. Januar:

Ina Müller (Moderatorin)

Hape Kerkeling (Entertainer)

Dunja Hayali (Journalistin)

Roland Kaiser (Sänger)

Annalena Baerbock (Außenministerin)

Axel Prahl (Schauspieler)

Kristina Vogel (Bahnrad-Olympiasiegerin)

Ugur Sahin und Özlem Türeci (Biontech-Gründer)

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 7. Januar:

2021 war ein außergewöhnliches Jahr, auch im Kölner Treff. Neben Corona sorgte im Sommer die Flutkatastrophe für einen Ausnahmezustand im Land. Inmitten der besonderen Herausforderungen führten Bettina Böttinger, Susan Link und Micky Beisenherz gewohnt sensibel und aufmerksam durch interessante, berührende und nachdenkliche Gespräche. Insgesamt zählte das Moderations-Team um Bettina Böttinger über 270 Gäste im Kölner Treff-Studio.

Wir blicken zurück auf ausgewählte Talk-Highlights aus dem vergangenen Jahr. Mit dabei sind unter anderem Moderatorin Ina Müller, Entertainer Hape Kerkeling, Journalistin Dunja Hayali, Sänger Roland Kaiser, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, Schauspieler Axel Prahl, die Bahnrad-Sportlerin Kristina Vogel sowie Ugur Sahin und Özlem Türeci, die mit ihrem Unternehmen Biontech Medizingeschichte schrieben.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 8. Januar, 0.15 Uhr (WDR)

Sonntag, 9. Januar, 10.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: