„Kölner Treff“: Die Gäste und Themen der nächsten Ausgabe

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 5. November gibt es wieder eine neue Ausgabe mit Moderatorin Bettina Boettinger. Die Sendung wird von 22.00 Uhr bis 23.45 Uhr im WDR ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des Kölner Treff am 5. November:

No Angels – Jessica Wahls & Nadja Benaissa

Dr. Hendrik Streeck

Gerburg Jahnke

Hardy Krüger jr.

Albrecht Schuch

Eugene Boateng

Das sind die Themen des Kölner Treff am 5. November:

No Angels – Jessica Wahls & Nadja Benaissa

Vor genau 20 Jahren startete die Girl-Band „No Angels“ ihre fulminante Karriere. Nachdem sich die Band im Jahr 2001 in der Casting-Show „Popstars“ gefunden hatte, lieferten sie in den Folgejahren einige Nummer-Eins-Hits ab: „Daylight in your Eyes“, „No Angel“ oder „Something about us“ dürfen bis heute auf vielen Partys nicht fehlen. Umso mehr freuen sich Fans über das Comeback der vier Engel, die im kommenden Jahr auf Tour gehen werden. Zwei der Engel – nämlich Jessica Wahls und Nadja Benaissa – werden bei uns erzählen, wie es ihnen in den Jahren der musikalischen Pause ergangen ist, und mit welchen Gefühlen sie nun in die Zukunft blicken.

Dr. Hendrik Streeck

Die vierte Corona- Welle rollt. Fast alle Zahlen sind schon jetzt höher als vor einem Jahr. Und die Zahl der vollständig Geimpften ist auch nicht zufriedenstellend. Warum die Immunabwehr aber in diesem Fall so wichtig ist und was unser Immunsystem sonst noch für Aufgaben hat, erklärt uns der Mediziner und Virologe Hendrik Streeck.

Gerburg Jahnke

Sie gilt als Pionierin des weiblichen Kabaretts. In den 80er Jahren etablierte sie eine neue Form des weiblichen Humors – rotzfrech und durch Alltagsbeobachtungen geprägt. Als Gastgeberin der „Ladies Night“ sorgte sie für mehr lustige Frauen im deutschen Fernsehen. Und auch sie selbst ist es noch immer, in ihrem Podcast mit Kollegin Lisa Feller und nun endlich auch wieder auf der Bühne!

Hardy Krüger jr.

Er ist ein Weltenbürger: geboren in der Schweiz, aufgewachsen in Tansania und am Starnberger See, zog es ihn hinaus in die Welt, von Berlin nach New York, von Sankt-Peter-Ording bis nach Australien. Sein Lebensweg ist geprägt von vielen Höhen und Tiefen. Mit dem plötzlichen Kindstod seines Sohnes vor zehn Jahren bricht die finsterste Zeit an, die er mit Alkohol betäubt. Es folgt die Scheidung, auch – so sagt er heute – weil er in seinem alten Leben gefangen war. Inzwischen ist er wieder glücklich verheiratet und schöpft Kraft aus seiner großen Patchworkfamilie.

Albrecht Schuch

Er ist derzeit einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands und wurde allein in diesem Jahr neben dem „European Shooting Star“ auch noch mit dem „International Actors Award“ ausgezeichnet. Bekannt wurde der aus Jena stammende Schuch unter anderem als Hauptdarsteller des international erfolgreichen Sozialdramas „Systemsprenger“ oder der ZDF Serie „Bad Banks“. Aktuell mimt er den 2001 verstorbenen, aus der DDR stammenden Schriftsteller Thomas Brasch. Ausgleich zu seinen schwierigen Rollen, findet das mit Preisen überhäufte Ausnahmetalent bei Ausflügen in die Natur, beim Wandern, Schwimmen und Surfen.

Eugene Boateng

Sein Vater hätte ihn gerne als Arzt gesehen, doch er folgte seinem Herzen und wurde Tänzer und Schauspieler. Mittlerweile ist Eugene Boateng aus dem deutschen Film nicht mehr wegzudenken. Nun kommt der gebürtige Düsseldorfer mit einem Film in die Kinos, der ihm auch persönlich sehr am Herzen liegt: In „Borga“ spielt Boateng einen jungen Mann aus Ghana, der sich in Deutschland eine Zukunft aufbauen will. Eine Zukunft, für die er einen hohen Preis zahlt. Für seine Rolle gab’s bereits den Deutschen Schauspielpreis und den Max Ophüls-Preis.

Das sind die Wiederholungen des Kölner Treff:

Samstag, 6. November, 0.30 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. November, 10.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Bereits in den 90er-Jahren wurde Böttinger für ihre Medienshow Palazzo mehrfach für den Grimme-Preis nominiert. Über ein Jahrzehnt führte sie zudem durch die Talkshow „B. trifft…“.

Als Vertretung für Böttinger ist seit 2017 das Duo Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Micky Beisenherz war lange als Mann hinter den Kulissen tätig, unter anderem als Autor für die „ZDF heute-show“. Seit vielen Jahren ist er zudem einer der Autoren von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

