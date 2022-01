„Kölner Treff“: Das sind die Gäste und Themen am Freitag

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 28. Januar 2022 gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“. Bettina Böttinger führt als Moderatorin von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr durch die Sendung im WDR.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 28. Januar:

Motsi Mabuse

Joey Kelly

Jannis Niewöhner

Nahid Ehsani

Simon Heußen

Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 28. Januar:

Einst als Profi-Tänzerin bekannt geworden, hat sich die sympathische TV-Jurorin und Tanztrainerin Motsi Mabuse längst zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten im Deutschen Fernsehen entwickelt. Aber nicht nur in Deutschland schätzt man ihr Talent und ihre offene Art – auch in England steht die Mutter einer Tochter seit 2019 immer wieder vor der Kamera. Und dann gibt es da ja auch noch die eigene Tanzschule, die die 40-Jährige seit 2017 gemeinsam mit Ehemann Evgenij Voznyuk leitet. Im Kölner Treff wird sie verraten, welche Rolle die richtige Einstellung zum Leben für ihren Erfolg spielt und wie sie es schafft, sich stets ihre strahlend gute Laune zu bewahren.

Er hat einen Hang zum Extremen. Zunächst Straßenmusiker-Kind, wurde Joey Kelly mit der „Kelly Family“ zum Superstar und verkaufte Millionen von Platten. Seit Jahren kämpft er sich als Ausdauersportler und Abenteurer durch zahlreiche Marathons und Ultra-Wettkämpfe in der ganzen Welt. Eigentlich wollte der Lebenskünstler 2020 einen Marathon am Nordpol laufen. Stattdessen machte Joey eine lange Wanderung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze: 1400 km – durch vier Jahreszeiten und nebenbei führte er Gespräche mit Zeitzeugen. Fast immer an der Seite: sein Sohn Luke: „Er war noch nicht geboren als die Mauer fiel. Jetzt versteht er, was das damals bedeutet hat.“

Jannis Niewöhner zählt zu den erfolgreichsten Jungschauspielern in Deutschland. Es vergeht kein Jahr, in dem der Schauspieler nicht mindestens einen neuen Kinofilm am Start hat. Nun kann man den gebürtigen Krefelder neben Jeremy Irons in der Netflix-Produktion „München – Im Angesicht des Krieges“ sehen. Das könnte sein internationaler Durchbruch sein. Schon als Elfjähriger stand er im „Tatort“ vor der Kamera und stellte sich als 16-Jähriger an der Berliner Ernst-Busch-Schauspielschule vor. Aber er wurde abgelehnt – zu jung! Also hat er zunächst das Abitur gemacht, war dann aber nicht mehr aufzuhalten…

Sie war zehn Jahre alt, als ihre Mutter beschloss, die Heimat Afghanistan mit ihr und ihrem kleinen Bruder zu verlassen. Der Vater war zuvor verschleppt worden, die Familie nicht mehr sicher. Heute, elf Jahre später, haben die Ehsanis im Ruhrgebiet ein neues Zuhause gefunden. Nahid Ehsani studiert Hebammenwissenschaften, möchte als Hebamme später vor allem Frauen mit Sprachproblemen helfen. Mit großer Sorge blickt die Familie nicht erst seit dem Truppenabzug vor sechs Monaten in Richtung Afghanistan. Auch deshalb versucht Nahid Ehsani immer wieder auf die Situation in dem 5000 Kilometer entfernten Land am Hindukusch aufmerksam zu machen – ungeachtet aller Drohungen, auch von den eigenen Landsleuten.

Seit 2017 ist Branddirektor Simon Heußen als Leiter der Berufsfeuerwehr Bochum im Einsatz und hat in seiner Karriere schon einige Extremsituationen erlebt. Aber er weiß auch von vielen alltäglichen, berührenden und teilweise skurrilen Situationen bei Einsätzen zu berichten. In der WDR-Dokureihe „Feuer & Flamme“ wird die komplexe und teilweise gefährliche Arbeit von Bochumer Feuerwehrleuten aus ihrer eigenen Perspektive erzählt. Simon Heußen ist stolz auf die Sendung und seine Kollegen. „Wir zeigen die Realität so, wie sie ist.“ Heußen selbst begann seine Karriere als 12-Jähriger bei der Jugendfeuerwehr in Altenbochum und findet, das Wesen des Berufs habe sich bei allen Veränderungen nie gewandelt: „Noch immer geht es darum, Leben zu retten und Gefahren zu bannen.“

Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehört sicherlich zu den charismatischsten Politiker:innen unsers Landes. Selbst parteiferne Wähler:innen attestieren der FDP-Politikerin, die seit 2021 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages ist, eine direkte und authentische Art. Keine Selbstverständlichkeit in der politischen Landschaft. Im Kölner Treff erfahren wir von der gebürtigen Düsseldorferin, was sie prägte – und was sie bis heute antreibt. Dabei wird sie vielleicht auch verraten, in welchem Bereich es wichtiger ist, aufs Gas zu drücken: In der Politik oder auf dem Motorrad!

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 29. Januar, 0.00 Uhr (WDR)

Sonntag, 30. Januar, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

