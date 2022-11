Kölner Karneval im Fernsehen: WDR überträgt jeckes Treiben live im TV

Kölle Alaaf! Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet. Am 11.11.2022 um 11.11 Uhr feiern die Jecken in Köln den Sessionsauftakt auf dem Gelände der Willi-Ostermann-Gesellschaft am Heumarkt und in der gesamten Stadt. Für jecke Stimmung sorgen unter anderem Cat Ballou, Kasalla, die Bläck Fööss und die Höhner.

Kölner Karneval: WDR überträgt 11.11. live im TV

Von 10.30 bis 16 Uhr überträgt der WDR das jecke Treiben live im TV. Damit können auch diejenigen den Sessionsauftakt mitverfolgen, die kein Ticket mehr für die Veranstaltung am Heumarkt bekommen haben. Die Stadt Köln erwartet rund 15.000 Feierwütige, die die Session einläuten.

Wie in den letzten Jahren wird die WDR-Sendung vom Porzer Urgestein Guido Cantz moderiert. Die Co-Moderation übernimmt Andrea Schönenborn. Die Sendung steht auch online zum Stream bereit.

