Heute startet das große „Kampf der Realitystars“-Finale 2023: Kandidaten und Gewinner – alle wichtigen Infos!

Was war das für ein „Kampf der Realitystars“ im vergangenen Jahr! Und weil’s so schön war, wagten sich erneut 23 Promis in den Kampf um die Krone. Die große Frage lautete: Wer wird „Realitystar 2023“ und gewinnt die Siegesprämie in Höhe von 50.000 Euro? Stress, Sonne, Hitze und nervige Kontrahenten – es ging wieder hoch her.

Alle Infos zu den Kandidaten, der Moderatorin, den Sendeterminen und Wiederholungen sowie den Streaming-Möglichkeiten von „Kampf der Realitystars“ bei RTL2 findet ihr hier.

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wann ist das Finale?

Das große Finale wird im TV am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 20.15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Dann ist es soweit: Der Realitystar 2023 wird gekürt und kassiert eine saftige Siegprämie von 50.000 Euro ein. Allerdings bot die Streamingplattform RTL+ für alle Neugierigen die Möglichkeit, das Finale schon einige Tage zuvor zu schauen.

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wer ist raus?

Woche für Woche trennte sich die Spreu vom Weizen: Auch in der diesjährigen Staffel war es ein Kommen und Gehen: In jeder Folge zogen zwei neue Kandidaten ein – doch gleichzeitig mussten wiederum andere die Show verlassen. Über den Rauswurf entschieden nicht die Zuschauer, sondern die Neuankömmlinge. Sobald keine neuen Nachzügler mehr einzogen, verfügte jeder Promi über das Rauswurfrecht. Derjenige, der die meisten Stimmen erzielte, musste die Show verlassen.

Wer in der aktuellen Folge bei gehen musste und welcher Promi die besten Chancen auf den Sieg hatte, erfahrt ihr hier in unserer großen „Kampf der Realitystars: Wer ist raus“-Übersicht.

„Kampf der Realitystars“ 2023: Die Kandidaten

Auch in diesem Jahr hatte RTL2 wieder mehr oder weniger hochkarätige Reality-Sternchen in seine Show geladen. Mit von der Partie beim „Kampf der Realitystars“ 2023 waren diese Kandidaten:

Giulia Siegel , Society-Lady, Model und DJane

, Society-Lady, Model und DJane Daisy Dee , Viva- und Techno-Ikone der 90er-Jahre

, Viva- und Techno-Ikone der 90er-Jahre Aneta Sablik , DSDS-Gewinnerin

, DSDS-Gewinnerin Ingrid Pavic , Reality-Tollpatsch und Zuschauerliebling

, Reality-Tollpatsch und Zuschauerliebling Percival Duke , Sänger und Songwriter

, Sänger und Songwriter Paul Janke , Ex-Bachelor

, Ex-Bachelor Uschi Hopf , „Hot oder Schrott“-Testerin

, „Hot oder Schrott“-Testerin Antonia Hemmer , „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin

, „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin Matthias Mangiapane , Drama-King

, Drama-King Peggy Jerofke , Auswanderin

, Auswanderin Eva Benetatou , TV-Persönlichkeit und Single-Mom

, TV-Persönlichkeit und Single-Mom Serkan Yavuz, „Bachelor in Paradise“-Casanova

Emmy Russ , Reality-Granate

, Reality-Granate Manni Ludolf , TV-Schrotthändler

, TV-Schrotthändler Bernd Kieckhäben , DSDS-Paradiesvogel und Friseursalon-Inhaber

, DSDS-Paradiesvogel und Friseursalon-Inhaber Daniel Schmidt , Reeperbahn König und Bestsellerautor

, Reeperbahn König und Bestsellerautor Lukas Baltruschat , Bachelorette-Gentleman

, Bachelorette-Gentleman Sarah Knappik , Reality-Queen

, Reality-Queen Sascha Sirtl , „Big Brother“-Gewinner

, „Big Brother“-Gewinner Jay Sirtl , Saschas Zwillingsbruder und „Köln 50667“-Star

, Saschas Zwillingsbruder und „Köln 50667“-Star Tim Sandt , „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer und Mann von Annemarie Eilfeld

, „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer und Mann von Annemarie Eilfeld Nico „Patsche“ Patschinski , Fußball-Profi

, Fußball-Profi Jéssica Sulikowski, „Berlin – Tag & Nacht“-Star

Wo und wann läuft „Kampf der Realitystars“ 2023?

RTL2 zeigte die neue Staffel seiner erfolgreichen Show „Kampf der Realitystars“ deutlich früher im Jahr als die beiden ersten Durchgänge. Die erste Folge lief diesmal am 12. April, dem Mittwoch vor Ostern, um 20.15 Uhr. Danach lief der Schlagabtausch der Trash-Größen jeweils mittwochs zur besten Sendezeit.

Die TV-Termine im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 12. April 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 19. April 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 26. April 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 3. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 10. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 17. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 24. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 31. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 9 : Mittwoch, 7. Juni 2023, 20.15 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 14. Juni 2023, 20.15 Uhr

„Kampf der Realitystars“ 2023 vorab im Stream bei RTL+

Neben der TV-Ausstrahlung konntet ihr die Folgen auch im Stream bei RTL+ schauen. Dort stand die aktuelle Episode bereits vier Tage vorab, also ab Samstag vor TV-Ausstrahlung, auf Abruf zur Verfügung. Auch Wiederholungen von „Kampf der Realitystars“ konnten hier jeweils ab 20.15 Uhr geschaut werden.

Was bekommt der Gewinner von „Kampf der Realitystars“ 2023?

Immer wieder mussten sich die Teilnehmer dem „Kampf der Realitystars“ stellen und Challenges bestehen. Diese konnten die Trash-TV-Sternchen für die nächste „Stunde der Wahrheit“ sichern, in der die Kandidaten sich gegenseitig nominierten und aus der Show waren. Neben dem Titel „Realitystar 2023“ winkte dem Gewinner der Show ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro – und natürlich jede Menge Ruhm.

Wo wird „Kampf der Realitystars“ 2023 gedreht?

Vier Jahre hintereinander war die thailändische Insel Phuket nun bereits Schauplatz von „Kampf der Realitystars“. Vier Wochen waren die Promis in eine „Sala“ genannte Bambushütte gezogen.

Cathy Hummels: Wer moderiert „Kampf der Realitystars“ 2023?

Kein „Kampf der Realitystars“ ohne Cathy Hummels. Und so führte die 33-Jährige die Zuschauer auch in Staffel Nummer vier durch die Sendung. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie im Voraus bereits vielsagend mit, dass sie nun erstmal weg sei und ihre Zeit in „Somewhere“ verbringe.

Die Moderatorin schwärmte gegenüber RTL2: „Ich freue mich riesig bei ‚Kampf der Realitystars‘ dabei zu sein und diese zu moderieren! Die Arbeiten hier in Thailand laufen auf Hochtouren. Das gesamte Produktionsteam gibt sein Bestes und es macht echt Spaß, gemeinsam anzupacken. Das wird super!“

Wer hat „Kampf der Realitystars“ bisher gewonnen?

In der ersten Staffel krönte sich Kevin Pannewitz zum ersten deutschen „Realitystar“. Im Finale setzte sich der Ex-Fußballprofi gegen die spätere „Bachelorette“ Melissa Damilia, „Promis unter Palmen“-Kandidatin Kate Merlan und „Dschungelshow“-Teilnehmer Sam Dylan durch.

In der zweiten Staffel war es Sängerin Loona, die den Preis mit nach Hause nehmen konnte. In der dritten Staffel gewann Elena Miris den Kampf um den Titel „Realitystar“ 2022. In der vierten Staffel gewann Party-Animal Serkan Yavuz das Preisgeld von 50.000 Euro.

Die bisherigen Gewinner bei „Kampf der Realitystars“:

Staffel 1: Kevin Pannewitz, ehem. Fußballspieler

Staffel 2: Loona, Musikerin

Staffel 3: Elena Miris, Schweizer Reality-Sternchen

Staffel 4: Serkan Yavuz, „Bachelor in Paradise“-Casanova

