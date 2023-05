„Kampf der Realitystars“ 2023 heute: Wer ist raus, welcher Promi ist noch dabei?

Die womöglich beliebteste Trash-TV-Soap „Kampf der Realitystars“ läuft aktuell in der vierten Staffel. Dieses Jahr kämpfen die Promi-Kandidaten am thailändischen Strand um 50.000 Euro Siegprämie, Rum und Bekanntheit. Wer hat noch beste Chancen auf den Sieg – und wer musste die Sendung bereits verlassen? Tonight News verrät es euch.

„Kampf der Realitystars“ 2023 mit Cathy Hummels: Neue Staffel am 12. April gestartet

Seit dem 12. April 2023 lockt RTL2 mit „Kampf der Realitystars“ wieder Zuschauer auf die heimischen Sofas. Die Moderation der RTL2-Soap übernimmt erneut Cathy Hummels.

„Kampf der Realitystars“ 2023: Sendetermine im Überblick

Die vierte Staffel von „Kampf der Realitystars“ wird wie gewohnt zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL2 am Mittwochabend ausgestrahlt. Insgesamt wird es zehn Folgen geben. Auf dem Streamingdienst RTL+ sind die Folgen schon einige Tage früher zu sehen. Alle Sendetermine gibt es hier im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 12. April 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 19. April 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 26. April 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 3. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 10. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 17. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 24. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 31. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 9 : Mittwoch, 7. Juni 2023, 20.15 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 14. Juni 2023, 20.15 Uhr

Teilnehmer bei „Kampf der Realitystars“ 2023: Welche Promis sind dabei?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kampf der Realitystars (@kampfderrealitystars)

Insgesamt treten 23 mehr oder weniger bekannte TV-Sternchen gegeneinander an. Die Show ist bereits abgedreht, doch während den Aufzeichnungen wohnen sie in einer alteisernen Bambus-Hütte auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket.

Paul Janke

Manni Ludolf

Matthias Mangiapane

Serkan Yavuz

Daniel Schmidt

Sarah Knappik

Giulia Siegel

Aneta Sablik

Percival Duke

Peggy Jerofke

Eva Benetatou

Emmy Russ

Bernd „Benny“ Kieckhäben

Lukas Baltruschat

Sascha Sirtl

Jay Sirtl

Tim Sandt

Nico „Patsche“ Patschinski

Jéssica Sulikowski

>> Kampf der Realitystars 2023: Die schönsten Fotos der Kandidaten <<

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wer bestimmt die rausgewählten Promis?

Auch in der diesjährigen Staffel ist es ein Kommen und Gehen: In jeder Folge ziehen zwei neue Kandidaten ein – doch das bedeutet nicht unbedingt mehr Konkurrenz für die anderen, denn dafür müssen wiederum andere die Show verlassen. Besonders herb: Über den Rauswurf entscheiden die Nachzügler. Sobald keine neuen Promis mehr nachrücken, verfügt jeder Teilnehmer über das Rauswurfrecht. Derjenige, der die meisten Stimmen erzielt, muss die Show verlassen.

„Kampf der Realitystars“ 2023? Wer ist raus in Folge 5?

In der fünften Folge trifft es erneut zwei Promis: Die verbliebenen Kandidaten geben Percival Duke die meisten Stimmen, daher muss er nach nur einer Folge das Set von „Kampf der Realitystars“ 2023 wieder verlassen. Auch DJane Giulia Siegel wird von den Neuankömmlingen rausgewählt – die Trash-TV-Reise ist für die Münchnerin somit beendet.

„Kampf der Realitystars“ 2023? Wer ist raus in Folge 4?

Aus für Sarah Knappik und Manni Ludolf! In der vierten Folge müssen die beiden Promis nach der Stunde der Wahrheit eigentlich ihre Koffer packen und die Villa verlassen. Doch RTL2 bietet eine einmalige Option: Beide können gegen einen Teil ihrer Gage weiterhin im Rennen bleiben. Wer mehr Gage als der andere bietet, darf weiterspielen. So etwas gab es bisher noch nie. Wer rausgeflogen und wer weiter gekommen ist, offenbart sich in der nächsten Folge.

„Kampf der Realitystars“ 2023? Wer ist raus in Folge 3?

In der dritten Folge war für gleich zwei Promis Schluss: Die beiden Nachrücker Bernd Kieckhäben und Tim Sandt entschieden sich bei ihrer Rauswahl für „Hot oder Schrott“-Star Uschi Hopf. Da dieses Mal auch die übrigen Kontrahenten einen Promi nach Hause schicken durfte, traf es am Ende außerdem Antonia Hemmer.

„Kampf der Realitystars“ 2023? Wer ist raus in Folge 2?

Aus für Daisy Dee: Die Ex-VIVA-Moderatorin wollte mit ihrer Teilnahme eigentlich ein kleines TV-Comeback feiern. Doch unverhofft kommt oft: bereits in der zweiten Folge musste sie ihre Sachen packen und die Show verlassen.

„Kampf der Realitystars“ 2023? Wer ist raus in Folge 1?

In der ersten Folge „Kampf der Realitystars“ traf es Reality-Sternchen Ingrid Pavic: Die Entscheidung lag bei Sarah Knappik und Daniel Schmidt.

Kampf der Realitystars 2023: Welche Promis sind bereits raus?

Folge 1: Ingrid Pavic

Folge 2: Daisy Dee

Folge 3: Uschi Hopf

Folge 3: Antonia Hemmer

Folge 4: Tim Sandt

Folge 4: Manni Ludolf

Kampf der Realitystars 2023: Wann ist das Finale?

Das Finale wird im TV am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 20.15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Dann entscheidet sich, welcher der Realitystars das Zeug zum wahren TV-Sternchen hat und kassiert die Siegprämie von 50.000 Euro ein. Allerdings können Neugierige schon einige Tage zuvor das Finale über den Streamingdienst RTL+ schauen.

