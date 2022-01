TV

„Kampf der Realitystars“ 2022: Die Kandidaten der 3. Staffel im Überblick

27. Januar 2022

Bald scharen sich wieder 22 Kandidaten am Strand von Thailand, wenn es heißt: "'Der Kampf der Realitystars' geht in die nächste Runde." Wir zeigen euch, welche Kandidaten im Jahr 2022 in der RTLZWEI-Show dabei sind.