„Kampf der Realitystars“ 2022: Kandidaten, Start, Sendetermine – alle Infos

Was war das für ein „Kampf der Realitystars“ im vergangenen Jahr. Und weils so schön war, wagen sich erneut 22 Promis in den Kampf um die Krone. Die große Frage lautet: Wer wird „Realitystar 2022“ und gewinnt die Siegesprämie in Höhe von 50.000 Euro? Stress, Sonne, Hitze und nervige Kontrahenten – es wird wieder hoch hergehen.

Alle Infos zu den Kandidaten, der Moderatorin, den Wiederholungen und den Streaming-Möglichkeiten von „Kampf der Realitystars“ bei RTLZWEI findet ihr hier.

„Kampf der Realitystars“ 2022: Die Kandidaten

Auch in diesem Jahr hat RTLZWEI wieder mehr oder weniger hochkarätige Reality-Sternchen in seine Show geladen. Mit von der Partie beim „Kampf der Realitystars“ 2022 sind diese Kandidaten:

Yeliz Koc (28, „Der Bachelor“)

(28, „Der Bachelor“) Elena Miras (29, „Love Island“, „Dschungelcamp“)

(29, „Love Island“, „Dschungelcamp“) Sharon Trovato (30, „Die Trovatos – Detektive decken auf“)

(30, „Die Trovatos – Detektive decken auf“) Diana Foster (66, Sängerin)

(66, Sängerin) Larissa Neumann (21, „Germany’s Next Topmodel“)

(21, „Germany’s Next Topmodel“) Tessa Bergmeier (32, „Germany’s Next Topmodel“)

(32, „Germany’s Next Topmodel“) Nina Kristin Fiutak (39, Künstlerin und Unternehmerin)

(39, Künstlerin und Unternehmerin) Chethrin Schulze (29, „Love Island“ und „Promi Big Brother“)

(29, „Love Island“ und „Promi Big Brother“) Sissi Hofbauer (25, „Sommerhaus der Stars“)

(25, „Sommerhaus der Stars“) Ilona und Suzana Jakic (24, Influencer)

(24, Influencer) Iris Klein (54, TV-Sternchen)

Schäfer Heinrich (55, „Bauer sucht Frau“)

(55, „Bauer sucht Frau“) Ronald Schill (63, „Promi Big Brother“, „Promis unter Palmen“)

(63, „Promi Big Brother“, „Promis unter Palmen“) Enrico Elia (19, Fan-Kandidat)

(19, Fan-Kandidat) Malkiel Rouven Dietrich (39, Trance-Medium, Astrologe)

(39, Trance-Medium, Astrologe) Yasin Mohamed (29, „Temptation Island“)

(29, „Temptation Island“) Mike Cees (33, „Sommerhaus der Stars“)

(33, „Sommerhaus der Stars“) Mauro Corradino (51, „Der Trödeltrupp“)

(51, „Der Trödeltrupp“) Paco Herb (25, „Love Island“)

(25, „Love Island“) Jan Leyk (37, „Berlin Tag & Nacht“)

(37, „Berlin Tag & Nacht“) Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (66, „Goodbye Deutschland“)

(66, „Goodbye Deutschland“) Martin Wernicke (38, „Berlin Tag & Nacht“)

Wo und wann läuft „Kampf der Realitystars“ 2022?

Das genaue Startdatum und die folgenden Sendetermine sind noch nicht bekannt. In Staffel 1 und Staffel 2 wurden die Folgen jeweils mittwochs um 20:15 im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt.

„Kampf der Realitystars“ vorab im Stream bei „TVNOW“

Neben der TV-Ausstrahlung könnt ihr die Folgen auch im Stream auf TVNOW schauen. Dort steht die aktuelle Episode bereits vier Tage vorab, also ab Samstag vor TV-Ausstrahlung, auf Abruf zur Verfügung. Auch Wiederholungen von „Kampf der Realitystars“ können hier geschaut werden.

Was bekommt der Gewinner von „Kampf der Realitystars“ 2022?

Immer wieder müssen sich die Teilnehmer dem „Kampf der Realitystars“ stellen und Challenges bestehen. Diese können die Trash-TV-Sternchen für die nächste „Stunde der Wahrheit“ sichern, in der die Kandidaten sich gegenseitig nominieren und aus der Show werfen. Neben dem Titel „Realitystar 2022“ winkt dem Gewinner der Show ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro – und natürlich jede Menge Ruhm. Ob sich daran etwas ändert, werden wir bald erfahren.

Wo wird „Kampf der Realitystars“ 2022 gedreht?

Zwei Jahre hintereinander war die thailändische Insel Phuket Schauplatz von „Kampf der Realitystars“. Vier Wochen waren die Promis in eine „Sala“ genannte Bambushütte gezogen. Und auch in diesem Jahr hat es sich RTLZWEI nicht nehmen lassen, seine prominenten Gäste nach Thailand zu fliegen. Auch sie werden in der berühmten „Kampf der Realitystars“-Sala nächtigen.

Wer moderiert „Kampf der Realitystars“ 2022?

Kein „Kampf der Realitystars“ ohne Cathy Hummels. Und so wird die 33-Jährige die Zuschauer auch in Staffel Nummer drei durch die Sendung führen. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie im Voraus bereits vielsagend mit, dass sie nun erstmal weg sei und ihre Zeit in „Somewhere“ verbringe.

Inzwischen hat sie ihre Teilnahme als Moderatorin aber auch offiziell bestätigt:

Die Moderatorin schwärmte gegenüber RTLZWEI: „Ich freue mich riesig, auch bei der dritten Staffel von ‚Kampf der Realitystars‘ dabei zu sein und diese zu moderieren! Die Arbeiten hier in Thailand laufen auf Hochtouren. Das gesamte Produktionsteam gibt sein Bestes und es macht echt Spaß, gemeinsam anzupacken. Das wird super!“

Wer hat „Kampf der Realitystars“ bisher gewonnen?

In der ersten Staffel krönte sich Kevin Pannewitz zum ersten deutschen „Realitystar“. Im Finale setzte sich der Ex-Fußballprofi gegen die spätere „Bachelorette“ Melissa Damilia, „Promis unter Palmen“-Kandidatin Kate Merlan und „Dschungelshow“-Teilnehmer Sam Dylan durch.

In der zweiten Staffel war es Sängerin Loona, die den Preis mit nach Hause nehmen konnte.

