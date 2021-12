Joko und Klaas spielen zu Silvester „Dinner for One“ nach – zur besten Sendezeit

ProSieben holt eine alte Tradition in die Gegenwart: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf interpretieren den Klassiker „Dinner for One“ für den Silvesterabend neu: „Silvester für Eins“ heißt das Ganze – und soll als Tradition zum Jahreswechsel etabliert werden.

Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen schlüpft Joko Winterscheidt gleich in mehrere Rollen, um als treuer Butler der Herrin des Hauses, gespielt von Klaas Heufer-Umlauf, einen wundervollen Geburtstag wie jedes Jahr zu bereiten. Doch schon bevor die erste Klappe fällt, stoßen Joko und Klaas gemeinsam und mit dem Team an, um das zurückliegende Jahr zu feiern. Ob das gut enden kann? Na denn: Cheerio!

Der Grund für die „Dinner for One“-Neuauflage: Joko und Klaas haben in ihrer ProSieben-Show „Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice“ am Dienstagabend verloren, „Silvester für Eins“ ist die Bestrafung. Zu sehen sein wird der Sketch am Silvesterabend (31. Dezember) um 20.15 Uhr auf ProSieben.

