Joko und Klaas gegen ProSieben startet heute – Sendetermine, Übertragung, Gewinn und Strafe

Seit 2019 gehört „Joko und Klaas gegen ProSieben“ zum festen Inventar des TV-Senders, der in der Spielshow in Person ausgewählter Prominenter gegen die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf antritt. Am 25. April 2023 startete die TV-Sendung in die sechste Runde. Wir haben von den Sendeterminen über die Übertragung bis hin zu den Gewinnen und Strafen alle Infos für euch!

Sendetermine: Wann läuft „Joko und Klaas gegen ProSieben“?

Die sechste Staffel von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ startet am Dienstag, 25. April 2023. Fünf Wochen lang zeigt ProSieben dann Folge eins bis fünf am Dienstagabend zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Die Sendetermine von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ Staffel 6 im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 25. April 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: Dienstag, 2. Mai 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: Dienstag, 9. Mai 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: Dienstag, 16. Mai 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: Dienstag, 23. Mai 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Übertragung im TV und Stream

Wie der Name der Sendung schon sagt, wird „Joko und Klaas gegen ProSieben“ bei ProSieben gezeigt. Für alle, die die Show lieber online schauen möchten, bietet der Streamingdienst Joyn zeitgleich zur TV-Ausstrahlung am Dienstagabend einen kostenlose Livestream zur Verfügung.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Wann und wo läuft die Wiederholung?

Wer am Dienstagabend schon was vor hat, der kann bei Joyn auch die Wiederholung von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ sehen. Beim Streamingdienst steht die aktuelle Folge sofort nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf bereit.

Worum geht es bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“?

Bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ spielen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in verschiedenen „Disziplinen“ gegen von ProSieben ausgewählte prominente Gäste – oder müssen eine Aufgabe bestehen. Insgesamt finden pro Sendung sechs Spiele statt, wovon eins jedoch schon im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet wird. Je mehr Spiele Joko und Klaas gewinnen, desto größer ist ihr Vorteil für das Finale: In der alles entscheidenden Aufgabe geht es dann um Sieg oder Niederlage.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: 15 Minuten Sendezeit als Gewinn

Gewinnen Joko und Klaas gegen ProSieben, erhalten sie am Folgetag um 20.15 Uhr 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben, die sie ganz nach ihrem Geschmack gestalten können – ProSieben hat kein Mitspracherecht. Von witzigen Aktionen bis hin zu ernsten und gesellschaftskritischen Themen war schon alles dabei.

Besonders aufsehenerregend war es am 25. Oktober: unter dem Motto #IranRevolution haben Joko und Klaas ihre extra 15-Minuten-Sendezeit genutzt, um auf die Protestbewegungen „The Voice of the Streets“ im Iran aufmerksam zu machen, die sich für die Frauenrechte im Land stark macht. Alle 15-Minuten-Sendezeiten findet ihr in unserer großen Übersicht:

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Diese Strafe wartet auf Joko und Klaas

Verlieren Joko und Klaas hingegen gegen ProSieben, darf sich der Sender eine Strafe für die beiden ausdenken. Auch diese fielen in den vergangenen Staffeln extrem unterschiedlich aus, hatten aber immer eines gemeinsam: Für die beiden Protagonisten wurde es stets unangenehm.

Die letzte Strafe der fünften Staffel lag etwa darin, als Duo drei Tage lang die Wissenssendung „Galileo“ zu moderieren und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Aber auch den Silvester-Klassiker „Dinner for One“ mussten die beiden schon zur besten Sendezeit präsentieren.

Wie oft haben Joko und Klaas gegen ProSieben gewonnen?

Mit Ende der vierten Staffel gab es das Duell „Joko und Klaas gegen ProSieben“ insgesamt 28 Mal. Joko und Klaas konnten sich dabei 13 Mal durchsetzen, ProSieben gewann 15 Mal. In der fünften Staffel gab es in zehn Folgen sechs Niederlagen für das Moderatoren-Duo.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Die Gegner der 6. Staffel

Für die sechste Staffel hat ProSieben folgende Gegner für Joko und Klaas ausgesucht:

Herbert Grönemeyer

Kai Pflaume

Nina Chuba

Elif

Lary Poppins

Smudo

Michi Beck

Palina Rojinski

Sido

Michael „Bully“ Herbig

Ross Antony

Emilio Sakraya

Lina Magull

Axel Stein

Paul Janke

Dennis

Benni Wolter

„Evil“ Jared Hasselhoff

Simon Gosejohann

Sophie Passmann

Tommi Schmitt

Wer moderiert „Joko und Klaas gegen ProSieben“?

Als Moderator von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ fungiert auch in Staffel sechs Steven Gätjen.

In welchem Studio wird „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gedreht?

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ wird in den Bavaria Studios in Grünwald im Landkreis München gedreht.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“-Tickets: Wo bekommt man sie?

Unter diesem Link kann man sich zu einem eTicker anmelden, mit dem man alle Infos zu neuen Terminen und Tickets für „Joko und Klaas gegen ProSieben“ erhält.