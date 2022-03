Jimmie Surles: Die besten Fotos des neuen „Let’s Dance“-Tänzers

Jimmie Surles ist ein echtes Urgestein – nur eben hinter der Kamera. Der 44-Jährige ist schon lange als Choreograph bei „Let’s Dance“ im Hintergrund dabei. Nun darf sich er sich erstmals auch als Tänzer den Juroren vor der Kamera präsentieren.

Surles wird den an Corona erkrankten Andrzej Cibis vertreten, wenn Lilly zu Sayn Wittgenstein eine zweite Chance erhält. Dadurch, dass Hardy Krüger jr. auch die zweite Show in Folge ausfällt und damit komplett aus der 15. Staffel von „Let’s Dance“ ausscheidet, bekommt die Prinzessin eine weitere Möglichkeit, ihre Tanzfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Diesmal dann an der Seite von Surles.

Der gebürtige Stuttgarter hat zwar eine Banklehre absolviert, seine Leidenschaft aber ist das Tanzen. Gelernt hat er es in Los Angeles, wo er auch kurzzeitig lebte. Seit 2006 aber ist er wieder fest in Deutschland. Kameras und große Bühnen sind für Surles keinesfalls Neuland. Denn immerhin stand er schon mit Mariah Carey oder den Pussycat Dolls auf der Bühne. Auch Ronan Keating brachte er das Tanzen bei.

Ob sie es da bereits geahnt haben? Hier sind Andrzej Cibis und Jimmie Surles jedenfalls noch beide wohlauf:

Ob auf der Tanzfläche oder am Strand: Jimmie Surles macht überall eine gute Figur!

Auch bei Videoshootings hilft der Choreograph den Stars immer wieder gern:

Und wer einen solchen Körper hat, zeigt ihn natürlich auch gerne:

Seine Popularität setzt Surles auch gerne für gute Zwecke ein:

Vor ausgefallenen Styles hat er keine Angst:

Wie man auch beim Tanzen sehen kann:

