„Jerks“: Die 4. Staffel ist da – neue Folgen bei ProSieben und Joyn

Fans der Serie „Jerks“ warten schon seit Monaten sehnsüchtig auf News zur vierten Staffel. Jetzt steht endlich der Termin für die Ausstrahlung der vierten Staffel fest.

Hauptdarsteller Christian Ulmen hatte die Fans der Fremdschäm-Serie mit dem wohl schwärzesten Humor der deutschen TV-Landschaft schon vor Monaten mit einem Statement in einem Podcast in Verzückung versetzt.

Christian Ulmen war am 15. Mai 2020 im Podcast „Gemischtes Hack“ bei Felix Lobrecht und Tommi Schmitt zu Gast. Beim Format „5 schnelle Fragen an“ gab er den Fans einen Einblick in sein Privatleben und in seine Schauspieler-Seele. Viel wichtiger aber für viele seiner Fans: Er sprach auch über die Fortsetzung von „Jerks“.

Im November 2019 hatte „Joyn“ via Twitter bestätigt, dass die vierte Staffel der Serie bestellt wurde.

Der Haken an dem Statement: Damals wusste noch niemand etwas von der Corona-Pandemie. Und das Coronavirus wirbelt seitdem die Zeitpläne von vielen TV-und Kinoproduktionen durcheinander. Da blieb auch „Jerks“ nicht von verschont. Mittlerweile ist allerdings klar, wann es mit Christian Ulmen und Fahri Yardim in „Jerks“ weitergehen wird: Im Sommer 2021 erscheint die 4. Staffel der Serie auf „Joyn“.

Jerks: Wann ist die vierte Staffel auf Joyn zu sehen?

Die Dreharbeiten hatten im September 2020 begonnen. Jetzt steht ein konkreter Termin fest: Zu sehen ist die neue Staffel ab dem 26. August bei Streaming-Anbieter Joyn PLUS+. Dort gibt es wöchentlich zwei neue Folgen der vierten Staffel von „Jerks“. Die erste Folge der neuen Staffel gibt es zum Reinschnuppern zudem kostenlos auf Joyn.

Jerks: Wann kommt die 4. Staffel im Free-TV:

Ab dem 4. Januar 2022 zeigt ProSieben die neuen Folgen im Free-TV. Jerks kommt immer im Anschluss an „Wer stiehlt mir die Show?“. Die dritte Staffel der Show mit Joko Winterscheidt ist immer dienstags ab 20.15 Uhr zu sehen.

Im vergangenen Jahr hatte Christian Ulmen zudem die Gerüchte angeheizt, dass Fußball-Weltmeister Mats Hummels vom Bundesliga-Klub Borussia Dortmund bei der vierten Staffel als Gast-Schauspieler mitwirken könnte:

Der Weltmeister von 2014 hatte aber abgelehnt wie Ulmen zuletzt im Podcast „Hallo!“ von „Prisma“ zum besten gab.

Doch natürlich gab es bei den „Jerks“-Dreharbeiten Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. „Wir schmeißen vorsichtshalber alle Szenen mit mehr als 100 Menschen raus. Es gibt da so ein paar wirklich schöne Disco-Szenen, die wir jetzt rausschmeißen, weil ich nicht weiß, ob wir drehen dürfen, wenn 100 Leute in so einem engen Raum tanzen“, sagte Ulmen.

Die genauen Termine zum Erscheinen der 4. Staffel standen damals noch gar nicht fest. Ebenso wenig wie die Ausstrahlungstermine im Free-TV.

Exklusive Doppelfolge „Gentleman’s Stich“ auf Joyn

Neben den zehn neuen Episoden entstand im Studio auch noch eine Spezial-Folge, die vom 23. Dezember 2020 bis zum 11. Januar kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen war. Aktuell ist die neue Doppelfolge „Gentleman’s Stich“ auf Joyn für Premium-Mitglieder auf Joyn Plus+ verfügbar – übrigens genau wie die vorherigen drei Staffeln.

Weihnachtsgeschenke gibt es bei #Joyn schon am 23.12. 🎁 Wir legen euch eine Doppelfolge unseres #JoynOriginal jerks. unter den Weihnachtsbaum. 🎄🎉 @ulmentv und @FahriYardim warten mit dieser schönen Bescherung bei Joyn PLUS+ auf euch. 👍 #jerks pic.twitter.com/nbcg7wMAal — Joyn (@JoynDeutschland) November 9, 2020

Der Inhalt der Doppelfolge „Gentleman‘ Stich“ steht in krassem Kontrast zum klassischen Weihnachtsprogramm: Fahri und Pheline bekommen ein Baby, doch Fahris größte Sorge ist, Pheline durch die Geburt zu verlieren – als Sexpartnerin und somit als geliebte Ehefrau. Aus Furcht vor körperlichen Veränderungen seiner Frau versucht er mit allen Mitteln einen Kaiserschnitt zu erwirken und spannt seinen besten Freund Christian dafür ein.

Christian hat währenddessen genug damit zu tun, das „Kinderlos-Trauma“ seiner Freundin Emily zu bewältigen und sie bei der Premiere eines Stücks ihrer Laientheatergruppe zu unterstützen. Nach der Geburt des Babys steht die Frage im Raum, wie Fahri sich in seine Vaterrolle fügt als jemand, der doch nie ein Kind haben wollte.

Ob diese Frage geklärt wird und warum Christian einem gehbehinderten Mann seinen Rollstuhl klaut, erleben die Zuschauer*innen in der exklusiven Doppelfolge „jerks“. Zudem lüftete Ulmen das Geheimnis, warum er in der Serie eigentlich immer die gleichen Klamotten und immer eine Kopfbedeckung trägt. Der Hintergrund: Ulmen hat keine Lust auf die Maske, lässt sich nicht gerne schminken und stylen. Und durch die Kappe spart er sich diesen Gang. Und deshalb trägt er in der Serie seine Kappe auch beim Kinderschwimmen oder bei einem Dreier im Whirlpool. Rätsel gelöst.