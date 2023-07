Jennifer Saro ist „Die Bachelorette“ 2023: Die schönsten Fotos der RTL-Rosenkavalierin

Sie ist Single, gutaussehend und Mama – und bringt mit ihrem Lächeln wohl jedes Männerherz zum springen: Mit der diesjährigen „Bachelorette“ hat RTL die Vorstellungen vieler Junggesellen durchaus erfüllt. Wir haben für euch die schönsten Fotos von Jennifer Saro zusammengestellt – und Spoiler: es wird ziemlich heiß!

„Die Bachelorette“ 2023 mit Jennifer Saro: Start, Sendetermine und Kandidaten

Die diesjährige Staffel von „Die Bachelorette“ startet am Mittwoch (12. Juli) auf RTL um 20.15 Uhr. Alle weiteren Infos zur Staffel, den Sendeterminen und dem diesjährigen Drehort findet ihr hier im Überblick.

Was in den jeweiligen „Bachelorette“-Folgen passiert und wen Jennifer Saro in der Nacht der Rosen nach Hause schickt, erfahrt ihr hier in der Zusammenfassung.

Für tiefere Einblicke der diesjährigen „Bachelorette“-Kandidaten 2023: Fotos – diese 18 Männer wollen Jennifer Saro erobern.

„Bachelorette“ 2023 Jennifer Saro ist Mutter – wer ist der Vater?

Im Mai 2022 verkündete die Influencerin ihren Followern, dass ihr Sohn geboren wurde. Doch eine Frage steht seit jeher offen: Wer ist der Vater des Kindes? Offiziell ist kein Name bekannt, wissbegierige Fans wollen allerdings mehr wissen: Am 7. Mai 2022 informierte Youtube-Star Nico „Inscope21“ seine Community über die Baby-News – zum selben Zeitpunkt wie Jennifer Saro. Dazu veröffentlichte er ein Foto auf Instagram mit der Bildunterschrift „Nennt mich Daddy“. Bisher hielt sich auch Inscope21 selbst über die Mutter des Kindes bedeckt.

Klar ist: Wenn einer der „Bachelorette“-Kandidaten es schaffen sollte, Jennifers Herz zu erobern, muss er die Vaterrolle übernehmen können. Wie soll er also sein? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zu Jennifer Saro findet ihr hier im Überblick.