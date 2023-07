Das ist die neue „Bachelorette“ 2023: So tickt Single-Mama Jennifer Saro

Macht euch direkt selbst ein Bild: Jennifer Saro ist „Die Bachelorette“ 2023 – die schönsten Fotos der RTL-Rosenkavalierin.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Obwohl die zehnte Staffel von „Die Bachelorette“ noch nicht einmal gestartet ist, sorgt Jennifer Saro bereits jetzt für ein Novum: Denn die gebürtige Bayerin reist nicht alleine zum Drehort nach Thailand an. Sie ist Mutter eines einjährigen Sohnes und könnte nicht ohne ihren kleinen Schützling anreisen. „Tatsächlich könnte ich mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre. Was ja überhaupt keine Option ist. Dann hätte ich keinen freien Kopf.“

Während Jennifer auf Männersuche ist, soll „Keksi“, wie sie ihren Sohn liebevoll nennt, bestens von einer ihrer besten Freundinnen versorgt werden. „Die kommt auch mit und passt in der Zeit auf den Kleinen auf“, erzählt die „Bachelorette“ 2023 im RTL-Interview .

Die Influencerin wurde 2021 auf einem Date schwanger – ungeplant. Im Mai 2022 kam schließlich Jennifers Sohn, dessen echter Name nicht bekannt ist, zur Welt. Die Zeit während und nach der Schwangerschaft war jedoch alles andere als leicht: „Ich wusste von Anfang an, dass ich das komplett alleine machen werde. Und das hat mir natürlich Angst gemacht.“ Dennoch stürzt sich die alleinerziehende Mama optimistisch in die Suche nach dem großen Liebesglück: „Ich sage mal, neun von zehn haben da gar kein Problem mit.“

Die Familienplanung ist für die 27-Jährige noch nicht abgeschlossen. In Thailand sucht sie den passenden Partner – für sich und ihren Sohn. Und Jennifer Saro träumt davon, dass irgendwann auch noch ein Geschwisterchen hinzukommt.

Gerüchte bei „Die Bachelorette“ 2023: Steht der Gewinner schon fest?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fynn Love Island 2021 ? (@fynnlukaskunz)

Das gab es noch nie: Bereits vor Staffelstart soll der „Bachelorette“-Gewinner bereits feststehen. Denn wie aufmerksame Fans bemerkten, ähneln sich die Instagram-Stories zwischen Jennifer Saro und „Love Island“-Teilnehmer 2021 Fynn Lukas Kunz auffallend stark. Außerdem sollen die beiden bereits in Berlin gesichtet worden sein. Geäußert hat sich zu diesen Spekulationen weder der Sender selbst – noch das angebliche Pärchen.

>> „Die Bachelorette“ 2022: Wer hat das Finale gewonnen? Alle Folgen in der Zusammenfassung <<

„Die Bachelorette“ 2023: Jennifer Saro ist Mutter – ist Inscope21 Vater des Kindes?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von inscope21 (@inscopenico)

Im Mai vergangenen Jahres verkündete die Influencerin ihren Followern, dass ihr Sohn geboren wurde. Doch wer der Vater des mittlerweile einjährigen Sohnes ist, ist offiziell nicht bekannt. Wissbegierige Fans schöpfen von Beginn an Verdacht: Zum gleichen Zeitpunkt informierte der YouTube-Star Nico „Inscope21“ seine Community über die Baby-News. Am 7. Mai 2022 veröffentlichte Nico ein Foto auf Instagram mit der Bildunterschrift „Nennt mich Daddy“. Bisher hielt sich auch Inscope21 selbst über die Mutter des Kindes gedeckt.

„Bachelorette“ 2023: Wo wird die Show gedreht?

Wie auch im vergangenen Jahr geht es für die neue Staffel von „Die Bachelorette“ nach Thailand. In den Jahren zuvor wurde die Dating-Show an den südlichen Küsten Europas gedreht.