Jana-Maria Herz: Eine alte Bekannte war Busenfreundin der Bachelor-Kandidatin

Exotisch ist zumindest schon mal ihr Wohnort. Jana-Maria Herz nimmt an „Der Bachelor“ 2022 in Mexiko teil, die sonnigen Gefilde ist die 29-Jährige aber schon gewohnt. Denn Herz lebt mittlerweile in Marbella und ist in Spanien als Unternehmerin tätig. Ein aufregendes Leben hat sie also allemal.

Mittlerweile ist es schon zehn Jahre her, dass es Herz nach Andalusien verschlagen hat. Dort, wo sich viele Urlauber sonnen und einst viele Fußball-Bundesligisten zum Schwitzen im Trainingslager trafen, hat sie unter anderem ein Immobilienbüro und einen Schmuckladen. Für „Bachelor“ Dominik Stuckmann könnte das sogar ein Vorteil sein. Er stammt zwar aus Frankfurt am Main, hat seinen Lebensmittelpunkt aber nach Gran Canaria verlegt.

Sie ist bei "Der Bachelor" 2022 zu sehen, wir stellen euch Jana-Maria Herz vor! Foto: Instagram/janamariaherz Für die "Bachelor"-Staffel geht es nach Mexiko, Urlaubsstimmung bekommen wir schon hier. Foto: Instagram/janamariaherz Den ein oder anderen Bikini kann man ja auch in Mittelamerika gebrauchen. Foto: Instagram/janamariaherz Bei diesem Bild der 29-Jährigen strahlt nicht nur die Sonne! Foto: Instagram/janamariaherz Manchmal geht es aber auch zurück in die deutsche Heimat. Foto: Instagram/janamariaherz Herz ist übrigens seit zehn Jahren in Marbella beheimatet. Foto: Instagram/janamariaherz Dort ist sie als Unternehmerin tätig. Foto: Instagram/janamariaherz Kann sie nun das Herz von Dominik Stuckmann erobern? Foto: Instagram/janamariaherz Gebürtig kommt Jana-Maria Herz aus Baden-Baden. Foto: Instagram/janamariaherz Nach Baden-Württemberg sieht es hier aber nicht aus. Foto: Instagram/janamariaherz

Den Umzug nach Marbella bezeichnet Herz bei „RTL“ als „wichtigsten Moment ihres Lebens“. Allerdings hat sie Deutschland als primären Wohnsitz noch länger schon den Rücken gekehrt. Bevor es nach Andalusien ging, lebte die 29-Jährige schon vorher auf den Kanaren. Nach ihrem Umzug nach Marbella fackelte Herz nicht lange – mit 20 Jahren gründete sie ihr erstes Unternehmen. Man kann bei ihr getrost als „Macherin“ sprechen.

Einen Bezug zum Format „Der Bachelor“ hatte Jana-Maria Herz aber schon, bevor sie als Kandidatin für die Staffel 2022 bestätigt wurde. Denn sie war einst die beste Freundin von Clea-Lacy Juhn. Da dürfte es nicht nur bei den „Bachelor“-Ultras klingeln. Sie war die Gewinnerin der „Bachelor“-Staffel 2017 und eroberte das Herz von Sebastian Pannek.

Wie „RTL“ berichtet, stammt der Kontakt daher, dass beide aus Baden-Baden stammen – bis heute stehen sie in Kontakt. Clea-Lacy ist längst nicht mehr mit Sebastian Pannek liiert. Mittlerweile ist sie die Frau an der Seite von „Let’s Dance“-Kandidat Riccardo Basile, den der ein oder andere als Sky-Moderator kennen dürfte. Bei den beiden hat es gefunkt – vielleicht tut es das ja bald auch schon bei Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann vor laufender Kamera.

