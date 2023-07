„Hart aber fair“ in Sommerpause 2023: Wann geht es weiter?

Der Montagabend im Ersten ist für „hart aber fair“ reserviert. In der Sendung diskutiert seit Anfang 2023 Moderator Louis Klamroth mit seinen Gästen ein aktuell kontroverses Thema. Hier erfahrt ihr stets, worum es in der aktuellen Folge geht und wer zu Gast ist.

„Hart aber fair“ in Sommerpause: Wann läuft die nächste Sendung

Die nächste Sendung „hart aber fair“ soll am Montag, 14. August 2023, ausgestrahlt werden und läuft dann wahrscheinlich wieder zur gewohnten Zeit um 21 Uhr.

Das waren die Gäste bei „hart aber fair“ am 19. Juni 2023

Lisa Schäfer, CDU-Kommunalpolitikerin , Mitglied der Jungen Union

, Mitglied der Jungen Union Stefanie Lohaus , Journalistin und Projektleiterin „Gemeinsam gegen Sexismus“

, Journalistin und Projektleiterin „Gemeinsam gegen Sexismus“ Tobias Haberl , Autor für das SZ-Magazin, Buchautor „Der gekränkte Mann“

, Autor für das SZ-Magazin, Buchautor „Der gekränkte Mann“ Thomas M. Stein , Unternehmer und ehem. Musikproduzent

, Unternehmer und ehem. Musikproduzent Rita Süssmuth, CDU, Ehemalige Bundesfamilienministerin und Bundestagspräsidentin

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Das war das Thema bei „hart aber fair“ am 19. Juni 2023

„Der Fall Rammstein und die Frage: Männer, seid Ihr wirklich noch nicht weiter?“

Skandale wie der um die Band Rammstein zeigen: Wo Männer Macht haben, zählen Frauen oft wenig. Warum erleben Frauen häufig Erniedrigung bis hin zum Missbrauch? Wann gibt es endlich Augenhöhe statt Machtgefälle? Und was haben Frauen dazu schon erreicht, Männer gelernt?

„hart aber fair“ im TV, Stream, Mediathek und als Podcast

Die 75-minütige Talkshow von Louis Klamroth läuft in der Regel montagabends ab 21 Uhr auf „Das Erste“ in der ARD. Die Sendung läuft also im Free-TV, kann aber auch hier live über das Internet gestreamt werden. Zudem können die alten Folgen kostenlos in der ARD-Mediathek angeschaut werden.

>> „hart aber fair“ und „Maischberger“ enthüllen Studio-Geheimnis <<

Des Weiteren bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die vergangenen Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

Am Dienstag nach der Sendung veröffentlicht die „hart aber fair“-Redaktion hier einen Faktencheck zur Sendung vom Vortag. Darin werden die getätigten Äußerungen oder genannten Zahlen der Gäste auf den Prüfstand gestellt.

Hier läuft „hart aber fair“ als Wiederholung:

Dienstag, 20. Mai, 2.05 Uhr (Das Erste)

Dienstag, 20. Mai, 20.15 Uhr (tagesschau 24)

Mittwoch, 21. Mai, 0.40 Uhr (3sat)

Klamroth vor dem Aus: „Zusammenarbeit in der bisherigen Form über 2023 hinaus nicht möglich“

Aufgrund eines Shitstorms und sinkender Quoten steht „hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth scheinbar vor dem Aus. Der WDR hat Veränderungen angekündigt. Mehr dazu lest ihr hier:

>> Dicke Luft bei „hart aber fair“ – Was wird aus Louis Klamroth? <<

Neuer Moderator bei „hart aber fair“: Das ist Louis Klamroth

Seit Anfang 2023 übernimmt Louis Klamroth die Diskussion in „hart aber fair“: Der deutsche Schauspieler und Fernsehmoderator wurde in 1989 in Hamburg geboren und durfte bereits Anfang der 2000er in einigen großen Filmen mitspielen – darunter auch als Bergarbeiter-Sohn „Matthias“ im Sönke Wortmann Film „Das Wunder von Bern“. Neben dem Schauspiel studierte er bis 2015 Politikwissenschaft am Amsterdam University College und an der London School of Economics (LSE).

Seine erste Polit-Talkshow „Klamroths Konter“ moderierte er 2016 bei n-tv, zwei Jahre später gewann er dafür den Deutschen Fernsehpreis. Sicher am bekanntesten dürfte sein Engagement bei ProSieben sein, wo er 2021 die ProSieben-Bundestagswahl-Show (3 Ausgaben) und das Live-Interview von Kanzlerkandidat Olaf Scholz begleitete.

>> „Hart aber fair“: Frank Plasberg hört auf – Louis Klamroth übernimmt <<

„hart aber fair“ gibt es schon seit 2001

Seit dem Jahr 2001 läuft die Talkshow „hart aber fair“ schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nach sechs Jahren im WDR bekam die Show 2007 einen festen Sendeplatz auf „Das Erste“ und wird seither immer am Montagabend, zumeist um 21 Uhr, ausgestrahlt.

Zu Beginn der Sendung nennt Moderator Frank Plasberg das Thema, das zumeist in Form eines Slogans mit einer anschließenden Frage formuliert wird. Die Gäste, die von einer Stimme aus dem Off vorgestellt werden, vertreten dabei zumeist unterschiedliche Ansichten. Die Vertreter der extremsten Ansichten sind dabei am Tisch zumeist so angeordnet, dass sie ganz außen sitzen. Zu einem Zwischenfall kam es im Dezember 2019, als eine Feministin in die Sendung stürmte.

Einmal war es bisher der Fall, dass Frank Plasberg die Sendung nicht moderierte. Im Januar 2020 fiel er krankheitsbedingt aus und wurde durch Susan Link vertreten.

Hat sich von „hart aber fair“ verabschiedet: Das ist Frank Plasberg

Eine Ära geht zu Ende: Stolze 22 Jahre, von 2001 bis 2022, moderierte Frank Plasberg die Polittalkshow „hart aber fair“. Frank Plasberg ist vor allem für seine Moderatorenrolle bei „hart aber fair“ bekannt, ist aber ab und an auch als Gastgeber anderer Formate im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Dazu gehört die jährliche Quizsendung „20xx – Das Quiz“, die jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester ausgestrahlt wird.

Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte der gebürtige Remscheider bei der Rheinischen Post, wo er als Schüler als freier Journalist arbeitete. Nach einem Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung bekam er im Jahr 1980 seine erste Radiosendung bei SWF3, dem Vorgänger des Radiosenders „SWR3“ vom südwestdeutschen Rundfunk. Anschließend blieb er den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten treu: Von 1987 bis 2002 moderierte er die WDR-Sendung Aktuelle Stunde.

>> Kuriose Panne bei „hart aber fair“: Reinhold Messner friert ein und wird „entfernt“ <<

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: