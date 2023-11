„Habe mit sehr vielen Typen rumgemacht“: „Bauer sucht Frau“-Kandidatin enthüllt schlüpfrige Vergangenheit

Auch in der 19. Staffel der erfolgreichen RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ mit Inka Bause (55) könnten die Kandidaten unterschiedlicher nicht sein. Nicht nur von Alter und Ausrichtung in der Landwirtschaft unterscheiden sich die Singles. Besonders interessant ist, was hinter ihrer bäuerlichen Fassade steckt. So entpuppte sich Metzger Steffen in der Vorstell-Folge als Lamborghini-Fahrer, Öko-Bauer Christoph als Multitalent (Bauer, Handwerker, Musiker und Feuerwehrmann) und Dauer-Single Carolin als erfahrene Liebhaberin. Wie bitte? Die 27-Jährige hatte doch laut eigenem Bekunden noch nie einen Freund!

„Bauer sucht Frau“: Pferdewirtin Carolin überrascht mit Liebesgeständnis

Doch das hielt die erfolgreiche Pferdewirtin offenbar nicht davon ab, sich in Liebesdingen ausgedehnt auszuprobieren. Die Blondine zu „Bild„: „Ich hatte noch nie einen Freund, weil ich mich sehr schwer öffne. Klar, ich lerne Männer kennen und ich date auch. Ich war bisher nicht in einer Beziehung, aber Situationships sind allzeit bekannt heutzutage.“ Zur Erklärung: Als Situationship wird eine Mischung aus Beziehung und Affäre betitelt, bei der beide Seiten noch die Vorteile eines Singles ausleben können. Neben der sexuellen Komponente pflegt man eine Art Freundschaft.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Carolin Groß (@carolins.landleben)

Die Hessin, die 17 eigene und 60 Pensionspferde, 300 Legehennen, 35 Mastrinder und jede Menge weitere Kleintiere versorgt, startete also nicht unerfahren in die heiße Kennenlernphase bei „Bauer sucht Frau“, gibt in „Bild“ aber zu Bedenken: „Ich habe einfach hohe Ansprüche. Ich finde es schlimm, wenn ich mich jetzt mit wenig zufriedengeben würde und dann in fünf Jahren unzufrieden wäre. Der Mann, mit dem ich jetzt eine Beziehung eingehe, ist der potenzielle Vater meiner Kinder, mein Ehemann und da soll es natürlich 100 Prozent passen.“

„Bauer sucht Frau“: Carolin lädt Marcel als Nachrücker zur Hofwoche ein

Und dann gibt der lebenslange Single noch ein spannendes Detail preis: Carolin wäre auch bereit, vor der Kamera zu knutschen: „Ich hätte kein Problem mit jemandem rumzumachen und jemanden zu küssen im Fernsehen, wenn es passt. Ich habe mit wenigen Männern geschlafen, aber ich habe mit sehr vielen Typen rumgemacht. Ich finde, es ist zum Kennenlernen gut, wenn es harmoniert.“

Ob es dazu in dieser Staffel noch kommen wird? Immerhin servierte sie ihren von vier Anwärtern einzigen Auserwählten Lukas bereits in Folge 3 ab, weil es nicht gefunkt habe. Stattdessen ließ sie kurzerhand Hufschmied Marcel nachrücken. Der 25-jährige Glatzenträger freute sich riesig, kam sofort mit einem üppigen Blumenstrauß auf den Hof der Hessin angefahren.

Ob es zwischen ihnen beiden bald funkt, sehen Zuschauer auf RTL+ oder immer montags und dienstags um 20.15 Uhr auf RTL im Fernsehen.

