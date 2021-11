Guido Cantz: „Verstehen Sie Spaß?“-Finale trotz Corona-Infektion

Weder die verschärften Corona-Regeln noch seine eigene Covid-Erkrankung stehen Moderator Guido Cantz beim feierlichen Abschied von „Verstehen Sie Spaß?“ im Wege. Die 200. Folge der Samstagabendshow, die am 18. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen sein soll, wurde nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) Mitte Oktober in den Bavaria-Studios in München aufgezeichnet. Als Gäste mit dabei sind die Moderatoren Jörg Pilawa, Isabel Varell und Arabella Kiesbauer sowie die Sänger Andy Borg und Francine Jordi.

„Verstehen Sie Spaß?“: Barbara Schöneberger neue Moderatorin

Die Sendung lebt von Filmen, die vor versteckten Kameras gedreht wurden. Nicht immer sind Lockvögel und Opfer prominent – auch in Einkaufspassagen oder in der Natur schlagen die Macher bei unbekannten Passanten zu. Cantz hört Ende des Jahres nach 60 Ausgaben als Gastgeber auf. Ihm folgt im neuen Jahr Barbara Schöneberger.

Der 50-Jährige hatte vor einigen Tagen über seinen Instagram-Kanal verkündet, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei und sich in häuslicher Isolation befinde. „Mir geht es gut und ich habe bis jetzt leichte Symptome“, schrieb der Entertainer dazu. Er sei zweifach geimpft und wisse nicht, wo er sich infiziert habe. Möglicherweise hat der Moderator sich am 11.11. in Köln infiziert, wo Hunderttausende Menschen feierten – und Cantz mittendrin!

dpa