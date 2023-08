„Grill den Henssler“ heute: Promis, Sieger, Sendetermine – die Infos zur Sendung

Bis Juni wurde sonntäglich eine neue Staffel „Grill den Henssler“ bei Vox ausgestrahlt. Dann traten verschiedene Promis erneut gegen den berühmten Fernsehkoch an, um in einem Kochduell gegen den 50-Jährigen zu gewinnen. Seit August folgen sechs Ausgaben des Sommer-Specials – aufgenommen von der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark. Welche Gäste in der nächsten Folge mit dabei sind und alle weiteren Infos zu Jury und zur Sendung verraten wir euch hier!

„Grill den Henssler“ 2023: Wann startete das Sommer-Special?

Das Sommer-Special startete am Sonntag, 6. August 2023, bei Vox. Die letzte Folge soll am 17. September über den Bildschirm laufen.

„Grill den Henssler“ 2023: Wann läuft die Show im TV?

Die Ausgaben von „Grill den Henssler“ im Sommer-Special werden zur absoluten Prime Time ausgestrahlt. An sechs Sonntagen tritt Steffen Henssler ab 20.15 Uhr gegen die Promis an.

„Grill den Henssler“ 2023: Wie viele Folgen gibt es im Sommer-Special?

Bei „Grill den Henssler“-Sommer-Special 2023 gibt es sechs Folgen.

Sommer-Special von „Grill den Henssler“ 2023: Das sind die TV-Termine

Sieben Wochen hintereinander gibt es bei Vox sonntagabends zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr das Kochduell zu sehen. An diesen Tagen läuft „Grill den Henssler“ im TV:

Sonntag, 6. August 2023 (20.15 Uhr, Special: Henssler vs. Mälzer)

Sonntag, 13. August 2023 (20.15 Uhr, Special: Gustav Schäfer, Knossi und Evelyn Burdecki)

Sonntag, 20. August 2023 (20.15 Uhr, Special: Henssler vs. Mario Barth)

Sonntag, 27. August 2023 (20.15 Uhr)

Sonntag, 3. September 2023 (20.15 Uhr)

Sonntag, 10. September 2023 (20.15 Uhr)

Sonntag, 17. September 2023 (20.15 Uhr)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Grill den Henssler (@grilldenhenssler_vox)

Wo findet das Sommer-Special Grill den Henssler statt?

Das Sommer-Special findet Open-Air auf der Seebühne in Magdeburg statt.

„Grill den Henssler“ 2023: Hier wird das Sommer-Special im Stream übertragen

Die TV-Kochshow „Grill den Henssler“ kann ganz normal im Fernsehen verfolgt werden. Wer aber keine Möglichkeit hat, die Show live bei Vox zu sehen, der kann auch auf das Internet zurückgreifen. Dort gibt es sowohl den Live-Stream als auch das Video-On-Demand (VOD). So lassen sich die einzelnen Folgen ganz bequem bei RTL+ abrufen.

Allerdings braucht ihr dafür ein kostenpflichtiges Abo, wenn ihr die Show bei RTL+ verfolgen wollt. Hier sind die Folgen auch bereits eine Woche vor Ausstrahlung im TV abrufbar.

Wer übernimmt die Moderation?

Fans der Show kannten die Moderatorin bereits. Wie in den vergangenen Staffeln war Laura Wontorra erneut Moderatorin, die das Publikum durch „Grill den Henssler“ führte. Wontorra ist bereits seit 2020 Teil der Sendung. Daneben ist sie auch bekannt als Reporterin beim Sportsender DAZN sowie als Moderatorin des RTL-Formats „Ninja Warrior Germany“. Im Sommer 2023 moderierte sie die Live-Shows der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“.

>> Laura Wontorra: Die schönsten Bilder der Moderatorin auf Instagram <<

Wer sitzt in der Jury?

Lange Zeit waren der ehemalige Fußballmanager Reiner Calmund, die Comedienne Mirja Boes und der TV-Koch Christian Rach das Dreiergespann der Jury von „Grill den Henssler“. Inzwischen ist Mirja Boes aber nicht mehr dabei, sie wird durch Ina Zarrella, Frau von Sänger Giovanni Zarrella, vertreten. Alle Juroren findet ihr hier im Überblick:

Reinhold „Reiner“ Calmund , Fußball-Experte und Gourmet

, Fußball-Experte und Gourmet Jana Ina Zarrella , Moderatorin und Sängerin

, Moderatorin und Sängerin Christian Rach, Fernsehkoch

>> Düsseldorf: Schon gewusst? Diese 8 bekannten TV-Köche kochen in der Rheinmetropole <<

„Grill den Henssler“ 2023: Wer sind die Kandidaten, wer ist zu Gast?

Fans der Show wissen bereits, dass Steffen Henssler pro Ausgabe gegen Promis antritt. Auch in der Sommerausgabe änderte sich daran nichts.

Diese Promis sind beim Sommer-Special dabei:

Tim Mälzer (6. August)

Gustav Schäfer (13. August)

Knossi (13. August)

Evelyn Burdecki (13. August)

Mario Barth (20. August)

Detlef Steves (20. August)

Ilka Bessin (20. August)

Chryssanthi Kavazi (27. August)

Bruce Darnell (27. August)

Oliver Pocher (27. August)

Martin Rütter (3. September)

Ilka Bessin (3. September)

Eko Fresh (3. September)

Ali Güngörmüş (10. September)

Lucki Maurer (10. September)

Ralf Zacherl (10. September)

Sven Martinek (17. September)

Tahnee (17. September)

Jan Köppen (17. September)

Die Promi-Gäste am Sonntag, 27. August 2023

In der vierten Folge des Sommer-Specials muss sich Steffen Henssler gegen GZSZ-Schauspielerin und „Lets’s Dance“-Teilnehmerin (2023) Chryssanthi Kavazi beweisen. Als weitere Gegner werden Choreograph und Model Bruce Darnell und Entertainer Oliver Pocher gegen den Hamburger TV-Koch antreten.

Chryssanthi Kavazi

Bruce Darnell

Oliver Pocher

>> „Bares für Rares“ im ZDF: Moderator, Sendetermine und Stream – alle Infos <<

Das sind die Coaches

Natürlich müssen die Promis auch im Sommer-Special ihre Kochkünste nicht allein und unverfroren in Beweis stellen. Insgesamt stehen den prominenten Gästen sechs Coaches zur Seite, die die Promi-Kandidaten von „Grill den Henssler“ 2023 begleiteten:

Stefan und Matthias Eggert, „Gebrüder Eggert“

Alexander Wulf

Ali Güngörmüş

Johann Lafer

Ralf Zacherl

Sommer-Special von „Grill den Henssler“ 2023: Wer hat gewonnen?

Folge 1 :Im Auftakt des Sommer-Specials von „Grill den Henssler“ musste sich der Gastgeber gegen seinen Rivalen Tim Mälzer geschlagen geben.

:Im Auftakt des Sommer-Specials von „Grill den Henssler“ musste sich der Gastgeber gegen seinen Rivalen Tim Mälzer geschlagen geben. Folge 2 : Steffen Henssler entschied die zweite Runde gegen Knossi, Evelyn Burdecki und Gustav Schäfer für sich.

: Steffen Henssler entschied die zweite Runde gegen Knossi, Evelyn Burdecki und Gustav Schäfer für sich. Folge 3 : Steffen Henssler hat Mario Barth mit einem knappen Fünf-Punkte-Unterschied gegrillt.

: Steffen Henssler hat Mario Barth mit einem knappen Fünf-Punkte-Unterschied gegrillt. Folge 4: ?

„Grill den Henssler“: Wo gibt es Tickets für die Show?

Die regulären Ausgaben der Show werden im Studio in Köln in den MMC Coloneum Studios gedreht. Die regulären Ausgaben werden dabei nicht live ausgestrahlt, denn dieses werden bereits im Vorhinein aufgezeichnet. Aktuell können Tickets hier für die 9. Staffel 2024 erworben werden.

>> Bares für Rares: Alle aktuellen Experten und Händler der Trödel-Show im ZDF <<