Grill den Henssler 2023: Promis, Jury und Sendetermine – wer gewinnt heute?

Seit April wird wieder eine neue Staffel „Grill den Henssler“ bei Vox ausgestrahlt. Dann treten verschiedene Promis erneut gegen den berühmten Fernsehkoch an, um in einem Kochduell gegen den 50-Jährigen zu gewinnen. Welche Gäste in der aktuellen Folge mit dabei sind und alle weiteren Infos zu Jury und zur Sendung verraten wir euch hier!

„Grill den Henssler“ 2023: Wann ist die neue Staffel gestartet?

Die neue Staffel ist am Sonntag, 23. April 2023, bei Vox gestartet.

„Grill den Henssler“ 2023: Wann läuft die Show im TV?

Die neue Staffel „Grill den Henssler“ wird zur absoluten Prime Time ausgestrahlt. Jeden Sonntag ab 20.15 Uhr wird Steffen Henssler gegen die Promis antreten.

„Grill den Henssler“ 2023: Wie viele Folgen gibt es in der neuen Staffel?

In der neuen Staffel „Grill den Henssler“ wird es sechs Folgen geben. Dabei werden auch mögliche Feiertage wie Muttertag oder auch ein Solo-Duell berücksichtigt.

„Grill den Henssler“ 2023: Das sind die TV-Termine

Sechs Wochen hintereinander wird bei Vox sonntagabends zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr das Kochduell zu sehen sein. Drei der sechs Folgen werden zudem Spezialfolgen sein.

An diesen Tagen läuft „Grill den Henssler“ im TV:

Sonntag, 23. April 2023 (20.15 Uhr, Coach-Special)

Sonntag, 30. April 2023 (20.15 Uhr)

Sonntag, 7. Mai 2023 (20.15 Uhr)

Sonntag, 14. Mai 2023 (20.15 Uhr, Muttertags-Special)

Sonntag, 21. Mai 2023 (20.15 Uhr, Solo-Special Henssler vs. Rosin)

Sonntag, 28. Mai 2023 (20.15 Uhr)

„Grill den Henssler“ 2023: Hier wird die Show im Stream übertragen

Die TV-Kochshow „Grill den Henssler“ kann ganz normal im Fernsehen verfolgt werden. Wer aber keine Möglichkeit hat, die Show live bei Vox zu sehen, der kann auch auf das Internet zurückgreifen. Dort gibt es sowohl den Live-Stream als auch das Video-On-Demand (VOD). So lassen sich die einzelnen Folgen ganz bequem bei RTL+ abrufen. Allerdings braucht ihr dafür ein kostenpflichtiges Abo, wenn ihr die Show bei RTL+ verfolgen möchtet. Hier sind die Folgen auch bereits eine Woche vor Ausstrahlung im TV abrufbar.

„Grill den Henssler“ 2023: Wer übernimmt die Moderation?

Fans der Show kennen die Moderatorin bereits. Es wird wie die vergangenen Staffeln erneut Moderatorin Laura Wontorra sein, die das Publikum durch „Grill den Henssler“ führt. Wontorra ist bereits seit 2020 Teil der Sendung. Daneben ist sie auch bekannt als Reporterin beim Sportsender DAZN sowie als Moderatorin des RTL-Formats „Ninja Warrior Germany“. Zuletzt moderierte sie die Live-Shows der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“.

„Grill den Henssler“ 2023: Wer sitzt in der Jury – wer ersetzt Miriam Boes?

Lange Zeit waren der ehemalige Fußballmanager Reiner Calmund, die Comedienne Mirja Boes und der TV-Koch Christian Rach das Dreiergespann der Jury von „Grill den Henssler“. Inzwischen ist Mirja Boes aber nicht mehr dabei, sie wird mittlerweile durch Ina Zarrella, Frau von Sänger Giovanni Zarrella, vertreten. Alle Juroren findet ihr hier im Überblick:

Reinhold „Reiner“ Calmund (74), Fußball-Experte und Gourmet

(74), Fußball-Experte und Gourmet Jana Ina Zarrella (46), Moderatorin und Sängerin

(46), Moderatorin und Sängerin Christian Rach (65), Fernsehkoch

„Grill den Henssler“ 2023: Wer sind die Kandidaten, wer ist zu Gast?

Fans der Show wissen bereits, dass Steffen Henssler immer gegen Promis antritt. Auch in dieser Staffel wird sich daran nichts ändern.

Diese Promis sind in der neuen Staffel dabei:

Gebrüder Eggert

Ali Güngörmüs

Ralf Zacherl

MC Fitti

Djamila Rowe & Papis Loveday

Steven Gätjen

ChrisTine Urspruch

The Boss Hoss

Pierre M. Krause

Aminata & Sabine Belli

Riccardo & Anna Simonetti

Larissa & Elke Marolt

Frank Rosin

Insa Thiele-Eich

Torsten Sträter

Evelyn Burdecki

„Grill den Henssler“ 2023: Die Promi-Gäste am Sonntag, 7. Mai 2023

In der dritten Folge traten Christine Urspruch, The BossHoss und Pierre M. Krause gegen Steffen Henssler an. In einem kulinarischen Wettkampf, moderiert von Laura Wontorra, wollten sie mit Unterstützung ihres Koch-Coaches Alexander Wulf überzeugen. Wer die meisten Punkte erhielt und damit auch das Preisgeld für einen guten Zweck spenden darf, entschied die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.

Christine Urspruch , Schauspielerin

, Schauspielerin The BossHoss , Musiker

, Musiker Pierre M. Krause, Moderator

„Grill den Henssler“ 2023: Das sind die Coaches

Natürlich müssen die Promis auch in der 8. Staffel ihre Kochkünste nicht allein und unverfroren in Beweis stellen. Insgesamt stehen den prominenten Gästen vier Coaches zur Seite, die die Promi-Kandidaten von „Grill den Henssler“ 2023 begleiten:

Hans Neuner

Alexander Wulf

Johann Lafer

Martin Klein

Vier Coaches für eine Staffel klingt zunächst einmal wenig, doch das hat einen Grund: Steffen Henssler tritt in der aktuellen Episode einmalig gegen ein ganzes Team aus Profiköchen an und ein weiteres Mal in ein Duell mit Sternekoch Frank Rosin. Da die Herausforderer selbst professionelle Köche sind, bedarf es in beiden Fällen keine weitere Unterstützung.

„Grill den Henssler“ 2023: Wer hat bei Grill den Henssler in den Folgen gewonnen?

Folge 1: Steffen Henssler gewinnt im „Coach Special“ gegen Ralf Zacherl, Ali Güngörmüs sowie die Gebrüder Eggert, Matthias und Stefan

Steffen Henssler gewinnt im „Coach Special“ gegen Ralf Zacherl, Ali Güngörmüs sowie die Gebrüder Eggert, Matthias und Stefan Folge 2: Die Promis MC Fitti, Dschungelkönigin Djamila Rowe und Ex-Dschungelcamper Papis Loveday sowie Moderator Steven Gätjen gewannen gegen Steffen Henssler

Die Promis MC Fitti, Dschungelkönigin Djamila Rowe und Ex-Dschungelcamper Papis Loveday sowie Moderator Steven Gätjen gewannen gegen Steffen Henssler Fogle 3: Steffen Henssler verliert gegen Christine Urpsruch, The BossHoss und Pierre M. Krause

„Grill den Henssler“ 2023: Wo gibt es Tickets für die Show?

Aufgezeichnet wird die Show in Köln in den MMC Coloneum Studios. Allerdings sind die regulären Ausgaben für dieses Jahr bereits aufgezeichnet. Wer ein Ticket kaufen möchte, kann daher frühestens für 2024 Tickets erstehen. Zudem müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein. Kaufen könnt ihr die Tickets hier!