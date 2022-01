Golden Globes 2022: Alle Gewinner – „The Power of the Dog“ und „West Side Story“ räumen ab

Das Western-Familiendrama „The Power of the Dog“ hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Der Film brachte auch der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion und dem australischen Nebendarsteller Kodi Smit-McPhee eine Trophäe ein. Ebenfalls drei Golden Globes holte am Sonntagabend in Beverly Hills Steven Spielbergs Filmmusical „West Side Story“. Neben dem Preis in der Sparte beste „Komödie/Musical“ wurden Hauptdarstellerin Rachel Zegler und Nebendarstellerin Ariana DeBose ausgezeichnet.

Das Familienepos „Succession“ war mit drei Auszeichnungen der große Sieger in den TV-Kategorien. Wie auch schon im Jahr 2020 gewann die düstere Satire über den familiären Machtkampf in einem Medienkonzern den Preis als beste Dramaserie, zudem wurden Hauptdarsteller Jeremy Strong und Nebendarstellerin Sarah Snook ausgezeichnet. Bei den Comedyserien siegte „Hacks“ über die Arbeits-Freundschaft einer alternden Las-Vegas-Entertainerin mit ihrer jüngeren Gag-Autorin.

Alle Sieger der Golden Globes 2022 im Überblick:

Kinofilm

Bestes Filmdrama: „The Power of the Dog“

Bestes Film-Musical/beste Filmkomödie: „West Side Story“

Beste Hauptdarstellerin Drama: Nicole Kidman, „Being the Ricardos“

Bester Hauptdarsteller Drama: Will Smith, „King Richard“

Beste Hauptdarstellerin Musical/Komödie: Rachel Zegler, „West Side Story“

Bester Hauptdarsteller Musical/Komödie: Andrew Garfield, „Tick, Tick…Boom!“

Beste weibliche Nebenrolle: Ariana DeBose, „West Side Story“

Beste männliche Nebenrolle: Kodi Smit-McPhee, „The Power of the Dog“

Bester Animationsfilm: „Encanto“

Bester nicht-englischsprachiger Film: „Drive My Car“, Japan

Bestes Drehbuch: Kenneth Branagh, „Belfast“

Beste Regie: Jane Campion, „The Power of the Dog“

Bester Filmsong: „No Time to Die“, Billie Eilish

Beste Filmmusik: Hans Zimmer, „Dune“

>> Golden Globes 2022: Das waren die Nominierten der einzelnen Kategorien <<

Fernsehen

Dramaserie: „Succession“

Comedyserie: „Hacks“

Kurzserie: „The Underground Railroad“

Beste Schauspielerin Dramaserie: Michaela Jaé Rodriguez, „Pose“

Bester Schauspieler Dramaserie: Jeremy Strong, „Succession“

Beste Schauspielerin Comedyserie: Jean Smart, „Hacks“

Bester Schauspieler Comedyserie: Jason Sudeikis, „Ted Lasso“

Beste Schauspielerin Kurzserie: Kate Winslet, „Mare of Easttown“

Bester Schauspieler Kurzserie: Michael Keaton, „Dopesick“

Beste männliche Nebenrolle: O Yeung-su, „Squid Game“

Beste weibliche Nebenrolle: Sarah Snook, „Succession“

Anders als in früheren Jahren war diesmal kein einziger Nominierter zu der 79. Veranstaltung des Verbands der Auslandspresse (HFPA) eingeladen. Es gab keinen Empfang am roten Teppich und keine Fernsehübertragung. Die Namen der Gewinner wurden in den sozialen Medien der Organisation mitgeteilt.

Wegen der Corona-Pandemie waren im Ballsaal des Beverly Hilton Hotels nur eine kleine Zahl von Gästen, HFPA-Mitglieder und Spendenempfänger, eingeladen. Auch hatte der Sender NBC im vorigen Jahr die TV-Übertragung für 2022 abgesagt – nach scharfer Kritik an der Organisation, etwa wegen mangelnder Vielfalt. Dem Gremium gehörte kein einziges schwarzes Mitglied an. Im Zuge von Reformen wurde ein Diversitäts-Berater eingestellt, ein neuer Vorstand gewählt, die Mitgliedschaft vergrößert und vielfältiger gemacht.

Im Rahmen der Globe-Vergabe sprach der Verband auch seine philanthropische Arbeit und die Reformen an. Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen, die von der HFPA Spendengelder erhalten, waren eingeladen, um die Preisträger zu verkünden.

dpa