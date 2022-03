GNTM 2022: Wann ist das Umstyling? Bilder zu den krassen Verwandlungen von Vanessa, Sophie und Co.

Sobald es um das Umstyling bei GNTM geht, ist klar: Diese Folge wird nicht ohne Tränen und mindestens einen Kurzhaarschnitt vorübergehen. Wann die Folge des Umstylings bei „Germany’s Next Topmodel“ 2022 auf ProSieben läuft und welche Kandidatinnen eine krasse Verwandlung hinlegen, erfahrt ihr hier.

Wann ist das Umstyling bei GNTM 2022?

Bald ist es endlich wieder soweit: Das Umstyling von GNTM 2022 findet in der sechsten Folge am 10. März statt. Die beliebte Folge der Model-Castingshow könnt ihr ab 20.15 Uhr bei ProSieben im TV und online kostenlos auf Joyn verfolgen.

>> GNTM Spoiler: Das sollen die Top 8 Kandidatinnen sein! <<

GNTM 2022 Spoiler: So sehen die Kandidatinnen nach dem Umstyling aus

Bereits vor Ausstrahlung des GNTM-Umstylings hat ProSieben selbst einige Frisuren der Models gespoilert. In der Vorschau für die sechste „Germany’s Next Topmodel“-Folge, die am 10. März gesendet wird, sind vor allem Sophie, Jasmin und Noellas zu sehen. In dem vom Sender geteilten Ausschnitt der Umstyling-Folge erkennen aufmerksame Zuschauer, dass das Nachwuchsmodel Sophie von einer Blondine zur Brünetten wird. Jasmin werden ihre langen Dreadlocks abgeschnitten – droht ihr etwa eine Kurzhaarfrisur?

>> Alle Bilder der Kandidatinnen von GNTM 2022 im Überblick <<

Und auch Noella scheint eine krasse Verwandlung bevorzustehen: In dem Clip ist sie mit lila Haaren zu sehen. Entweder bleiben ihre Haare in dieser Farbe oder aber der Ausschnitt zeigt sie mit einer „Silber-Kur“, die dazu dient, blondiertes Haar möglichst kühl zu tönen. So oder so würden lila oder hellblonde Haare einen starken Kontrast zu ihrer vorherigen Frisur darstellen.



In weiteren Spoiler-Videos und Bildern ist außerdem erkennbar, dass eine der Kandidatinnen eine Dauerwelle verpasst bekommt. Wenig verändern wird sich voraussichtlich das Best-Ager-Model Lieselotte. Auf den Fotos von ProSieben ist sie lediglich mit einem gefärbten Haaransatz zu sehen. Kandidatin Vanessa könnte hingegen eine größere Typ-Veränderung bevorstehen. Der Brünetten werden beim Umstyling die Haare geschnitten – wie viel von ihrer Mähne abkommt, ist jedoch noch nicht zu sehen.



GNTM Umstyling Vorher-Nachher: So krass waren die Veränderungen der Models in der letzten Staffel

Die vergangenen 16 Staffeln von „Germany’s Next Topmodel“ beweisen: Heidi und ihr Friseur-Team schrecken nicht davor zurück, lange Haare kurz zu schneiden oder blonde Haare bunt zu färben. Das zeigte sich auch in der jüngsten abgelaufenen GNTM-Staffel. Besonders legendär waren die Verwandlungen von Romina Palm und Mareike Müller. Letzterer wurde ein Pixie-Cut, eine freche Kurzhaarfrisur, verpasst, der sie in Tränen versetzte.



Auch Romina musste wegen ihrer roten „Pumuckl“-Frisur zunächst weinen. Doch nicht nur die Fans verliebten sich in die knallroten Haare der GNTM-Teilnehmerin (und eiferten ihr fleißig nach), sondern auch Romina selbst: Inzwischen färbt sie sich die Haare regelmäßig wieder rot. Die Frisur ist zum echten Signature-Look für die Verlobte von Stefano Zarrella geworden.

>> GNTM 2022: Wer ist raus und wer ist noch dabei? Diese Kandidatinnen von „Germany’s Next Topmodel“ sind in der aktuellen Folge ausgeschieden <<

GNTM 2022 Sendetermine: Wann läuft welche Folge im TV?

Folge 6 (Umstyling): 10. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

10. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 7: 17. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

17. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 8: 24. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

24. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 9: 31. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

31. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 10: 7. April 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

7. April 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 11: 14. April 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

14. April 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 12: 21. April 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

21. April 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 13: 28. April 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

28. April 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 14: 5. Mai 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

5. Mai 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 15: 12. Mai 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

12. Mai 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Folge 16: 19. Mai 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

19. Mai 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben Finale: 26. Mai 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben

>> GNTM 2022: Wurde Kandidatin Viola von Jan Böhmermann eingeschleust? <<

GNTM 2022: Ganze Folgen kostenlos im Stream

Beim Streaming-Anbieter Joyn könnt ihr ganze Folgen von GNTM 2022 kostenlos live streamen und sogar die vergangenen Episoden und Staffeln nachschauen.

Mehr zu GNTM 2022: