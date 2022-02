GNTM 2022 Spoiler: Sind das Heidis Top 12 Kandidatinnen?

Während die ersten Folgen von GNTM 2022 schon im TV ausgestrahlt werden, laufen die Dreharbeiten der aktuellen Staffel in Los Angeles immer noch auf Hochtouren – natürlich jedoch mit einer dezimierten Teilnehmerzahl. Denn bis hier hat Modelmama Heidi Klum auf dem Weg zu „Germany’s Next Topmodel“ schon viele Nachwuchsmodels aussortiert.

Jedes Jahr versorgt der YouTuber Ramon Wagner („Itgirlagent“) seine Fans mit der sogenannten „Geheimen Liste“, die Aufschluss darüber geben soll, welche Kandidatin es wie weit in der Model-Sendung von ProSieben schafft. Normalerweise erhält er seine Tipps dabei laut eigenen Angaben von einem Insider – dieser ist momentan gar nicht notwendig, denn ProSieben hat sich selbst verraten. Ein aktuelles Nackt-Shooting, das öffentlich in Los Angeles stattgefunden hat, zeigt die Top 12 Models von Heidi Klum. Welche Kandidatinnen von GNTM 2022 weiter sind, erfahrt ihr hier.

Nackt-Shooting in L.A. verrät Top 12 Kandidatinnen von GNTM 2022

Im Video erklärt der TV- und Model-Profi Ramon Wagner, dass seiner Meinung nach in der diesjährigen Staffel von GNTM viele Entscheidungen auf Grundlage des Storytellings getroffen werden würden. Damit meint er, dass besonders spannende und diverse Kandidatinnen eher eine Runde weiterkommen, um dem Motto „Diversity“ gerecht zu werden. Aus diesem Grund ist für den YouTuber auch klar, dass die 66-jährige Lieselotte es so weit in der Model-Sendung von ProSieben schafft.

Die Top 12 GNTM-Kandidatinnen im Überblick:

Laut Ramon Wagners Recherchen sind sie die zwölf besten Kandidatinnen von „Germany’s Next Topmodel“ 2022:

Juliana

Luca

Anita

Amaya

Sophie

Lieselotte

Lena

Noella

Vanessa

Lou-Anne

Martina

Vivien

Viele GNTM-Fans wird freuen, dass die absolute Favoritin Juliana aktuell noch bei „Germany’s Next Topmodel“ dabei ist. Die 24 Jahre alte Berlinerin mit brasilianischen Wurzeln scheint auch bei Heidi Klum hoch im Kurs zu sein. Bereits vorab verriet die hübsche Brünette über ihre Teilnahme bei GNTM 2022: „Ich möchte ein Zeichen setzen, um zu zeigen, dass es auch wirklich jeder schaffen kann, der an seine Träume glaubt. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass ich es rocken werde.“ Und dass sie es bis zum Titel „Germany’s Next Topmodel 2022“ rocken könnte, wird nun immer wahrscheinlicher!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Juliana St. (@juliana.crst)

Auch das diesjährige Mutter-Tochter-Gespann der Model-Casting-Show von ProSieben scheint noch dabei zu sein. Für Martina und ihre Tochter Lou-Anne wird die Konkurrenz mit den anderen GNTM-Kandidatinnen nicht nur stärker, sondern auch untereinander müssen sich die beiden nun messen. Ob das noch für Stress zwischen den beiden Teilnehmerinnen aus Österreich sorgen wird? In den aktuellen Folgen von GNTM 2022 erhielt besonders Mutter Martina von Heidi viel Lob – kein Wunder, schließlich hatte die heute 50-Jährige in ihrer Heimat in jungen Jahren bereits eine strahlende Modelkarriere. Wird ihre Tochter Lou-Anne sich gegen Heidis Favoritin durchsetzen können?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Martina GT (@mgt_wondermind)

Zuschauer prophezeien ihr jetzt schon einen Platz im Finale: Die GNTM-Kandidatin Luca soll es – wenn es nach den Fans ginge – weit schaffen bei „Germany’s Next Topmodel“ 2022. Dass sie zumindest schon einmal unter den besten zwölf Kandidatinnen ist, zeigen ihre Bilder vom Nackt-Shooting in Los Angeles. Ob sie es weiterhin schafft, sich gegen ihre Konkurrenz durchzusetzen, bleibt abzuwarten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von luca (@girlcalledluca)

GNTM Top 12: Kandidatin Viola scheint nicht mehr dabei zu sein

In jüngster Vergangenheit sorgte vor allem die GNTM-Kandidatin Viola für Aufruhr, denn die Vermutung, sie sei eine Fake-Teilnehmerin, die vom Satiriker Jan Böhmermann eingeschleust wurde, stand im Raum. Bereits nach den ersten Folgen spaltete das Nachwuchsmodel das Netz. Einige Nutzer hielten die Theorie um Jan Böhmermann und Viola für realistisch, andere fanden Viola dem „Diversity“-Motto entsprechend authentisch. Den Recherchen von Ramon Wagner nach zu urteilen hat es die „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Viola jedoch nicht unter die Top 12 der Model-Show von ProSieben geschafft. Doch in welcher Woche von GNTM 2022 Viola die Koffer packen muss, ist noch nicht bekannt – es bleibt also spannend. Wird sie aufgrund ihrer Leistungen aus der Sendung ausscheiden oder etwa doch, weil sie tatsächlich als Fake-Model von Jan Böhmermann eingeschleust wurde?

