GNTM 2022 heute: Wer ist raus, wer ist weiter und was ist passiert?

„Germany’s Next Topmodel“ ist eine wilde Reise, die für manch eine Kandidatin schon früh und für andere erst im Finale endet. Von Woche zu Woche sortiert Heidi Klum Teilnehmerinnen von GNTM aus, wenn es wieder heißt: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“ Von Woche zu Woche ist daher die wichtigste Frage in der ProSieben-Show: Wer ist raus?

Wir halten euch auf dem Laufenden und zeigen euch, was in der aktuellen Folge von GNTM 2022 passiert ist, wer bereits ausgeschieden ist und wer noch dabei ist. Auch die jeweiligen Gastjuroren von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 findet ihr hier!

GNTM 2022 heute: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Beim Walk in sexy Lingerie ist die GNTM-Kandidatin Laura W. besonders unsicher. Durch ihren schlechten Walk und die Tatsache, dass das Nachwuchsmodel in dieser Woche keinen Job an Land ziehen konnte, muss sie „Germany’s Next Topmodel“ verlassen. Heidi wirft Laura als erste und einzige Kandidatin heute aus der Show.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Laura Bella 🤍 (@laurajebella)

In Folge 5 von GNTM 2022 ist nicht nur eine Ikone der Modewelt als Juror zu Gast – es stehen auch die ersten Modelcastings an! Welche der Kandidatinnen wird sich im Kampf um einen der begehrten Jobs bei „Germany’s Next Topmodel“ durchsetzen können?

Die heutigen Castings, Kunden und Jobs bei GNTM 2022

Für das edgy Lifestyle-Magazin „Faces“ wird ein Model für ein Editorial gesucht. Letztendlich kann sich Lou Anne gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen. Sie wird mehrere Seiten des „Faces“-Magazins zieren und ist bei GNTM 2022 eine Runde weiter.

Das Fitness-Magazin „Shape“ sucht in der heutigen Folge von GNTM 2022 nach einem Gesicht für sein Cover. Durch ihren Sport-Hintergrund überzeugt die GNTM-Kandidatin Amaya die Kunden von sich. Sie darf das Cover-Shooting der „Shape“ bestreiten und wird somit auch in der nächsten Woche bei GNTM 2022 dabei sein.

Für die Swimwear-Kampagne des Labels „DelicateLove“ sollen die Kandidatinnen von GNTM 2022 sich Outfits zusammenstellen und die Kunden auf dem Catwalk von sich überzeugen. Juliana kann die beiden Gründerinnen von „DelicateLove“ für sich gewinnen. Doch auch Kandidatin Barbara hat sie so geflasht, dass auch sie einen Platz in der Swimwear-Kampagne des Modelabels ergattern kann. Und damit ist auch klar: Juliana und Barbara sind beide eine Runde weiter.

Der erste Kunde in der heutigen Folge von GNTM ist die griechische Lifestyle-Marke „Themis Z“. Die Modeschöpferin hinter dem Label, Themis Zouganeli, sucht nach einem Model für die Kampagne ihrer Sommerkollektion, die sogar in der Vogue und dem „Elle“-Magazin veröffentlicht wird. Zu den berühmten Kunden von Themis Z gehört unter anderem die „Gossip Girl“-Schauspielerin Kelly Rutherford:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Themis Zouganeli (@themiszc)

Den ersten Job der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ sichert sich die Kandidatin Sophie. Sie hat nicht nur ein spannendes Shooting vor sich, sondern ist auch direkt eine Runde weiter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝓢𝓸𝓹𝓱𝓲𝓮 (@sophie.gntm22.official)

Der Gastjuror heute bei GNTM 2022: Jean Paul Gaultier

In der heutigen Folge von „Germany’s Next Topmodel“ hat Heidi Klum wieder einmal eine absolute Mode-Ikone als Gastjuroren an ihrer Seite: Der Modeschöpfer Jean Paul Gaultier wird die Kandidatinnen zum ersten Mal in der GNTM-Geschichte nach ihrem Walk in aufreizender Lingerie bewerten. Mit Lingerie, insbesondere mit Korsetts kennt sich der französische Modedesigner, aus. Schließlich ist er es, der das modische Piece enttabuisiert und gezeigt hat, dass sich die eng geschnürten Lingerie-Teile auch stylisch über der Kleidung tragen lassen, anstatt sie darunter zu verstecken. Mittlerweile ist Jean Paul Gaultier nicht nur für seine extravaganten Männer- und Frauen-Kollektionen, die er auf den Laufstegen dieser Welt präsentiert, bekannt, sondern auch für seine eigenen Düfte. Besonders von dem Catwalk-Auftritt von GNTM-Kandidatin Martina ist der Modeschöpfer fasziniert. Als „excellent“, beschreibt der heutige Gastjuror Jean Paul Gaultier den Walk der 50-Jährigen in der fünften Folge von GNTM 2022.

GNTM 2022, Folge 4: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Nach einem wackeligen Walk auf dem offenen Meer wackeln in der vierten Folge von GNTM 2022 Kashmira und Laura. Das Video-Shooting der Woche entscheidet schließlich: Kashmira war die schwächere der beiden GNTM-Kandidatinnen. Modelmama Heidi Klum wirft sie raus. Im Interview erklärt das Petite-Model von „Germany’s Next Topmodel“ 2022, dass für sie ein Mädchentraum zerstört worden sei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kashmira 🖤 (@kashmiraa.m)

Lenara verlässt die Show in Folge 4 von GNTM 2022 freiwillig: Was sind die Gründe der Kandidatin?

Schon in der Vorschau der vierten Folge von GNTM 2022 sehen Zuschauer Heidi, wie sie den Models verrät, dass eine Kandidatin freiwillig die Show verlassen hat. Es bleibt spannend: Welches der Nachwuchsmodel wollte nicht länger um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ kämpfen?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lenara ✨ GNTM 2022 (@lenaramadlin)



Im Telefonat mit ihrem Freund offenbart Lenara ihr Leid. Die Erfahrung bei GNTM sei nicht so, wie sie sie sich vorgestellt habe. Auch die „Gruppen-Energy“ wär in den letzten Tagen für sie sehr schwer geworden. Insbesondere eine Kandidatin mache der Fressnapf-Mitarbeiterin zu schaffen. Im Gespräch mit Heidi erklärt Lenara, dass die GNTM-Kandidatin Noella zwar am Set immer super professionell, hinter den Kulissen aber ziemlich gehässig sei. Damit wisse sie nicht mehr umzugehen. Zuhause bei ihrem Freund könne sie glücklich sein. Deshalb möchte die GNTM-Kandidatin Lenara ihre Koffer packen.

Die Gastjurorin in Folge 4 bei GNTM 2022: Jasmine Sanders

Jasmine Sanders hat zwar einen deutschen Pass, ihr Zuhause sind aber die Laufstege dieser Welt. Das Supermodel zierte bereits das Cover der „Sport Illustrated“ und auch auf Instagram posiert die Gastjurorin von GNTM 2022 mit Modegrößen wie dem verstorbenen Designer Karl Lagerfeld. Sogar Kim Kardashian zählt zu ihren Freundinnen!

In der vierten Folge wird Jasmine Sanders, die bereits modelt seit sie 13 Jahre alt ist, Modelmama Heidi Klum mit ihrer Expertise bei der Entscheidung unter die Arme helfen, wenn es wieder einmal darum geht: Wer fliegt in Folge 4 bei GNTM 2022 aus der Show?

GNTM 2022 Folge 3: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Heidis Nachwuchsmodel Kristina konnte auch den Catwalk in dieser Folge nicht ohne einen Sturz überstehen. Sowohl Modelmama Heidi Klum als auch die beiden Gastjuroren Rankin und Christian Cowan waren weder beim Gruppen-Shooting noch auf dem Catwalk überzeugt von der 20 Jahre alten Lübeckerin. Deswegen fliegt die GNTM-Kandidatin als Erste in Folge drei aus der Show.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @tiinel geteilter Beitrag



Lisa-Marie hatte zwar in dieser Woche von GNTM 2022 eine Meinung zu diversen Kandidatinnen, jedoch konnte sie selbst Heidi nicht von sich überzeugen. Sowohl beim Shooting für die diesjährigen Poster von „Germany’s Next Topmodel“ als auch beim Catwalk konnte 22-Jährige sich gegenüber ihrer Konkurrenz nicht behaupten. Die GNTM-Kandidatin die Modelshow verlassen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lisa-Marie ❤️‍🔥 (@lisamarie_co)

Die Gastjuroren in Folge 3 bei GNTM: Christian Cowan und Rankin

In der 3. Folge von GNTM 2022 hat Heidi Klum gleich zwei Gastjuroren als Entscheidungshilfe an ihrer Seite. In dieser Woche von „Germany’s Next Topmodel“ wird der Modedesigner Christian Cowan die Kandidatinnen für den Catwalk ausstatten. Dabei wird der Kandidatin Vanessa eine ganz besonders große Ehre zuteil: Sie darf das silberne Kleid des Designers tragen, das Modelmama Heidi Klum bereits für ein Kampagnen-Shooting getragen hat. Doch Heidi ist nicht die einzige hochkarätige Kundin von Christian Cowan: Auch Lady Gaga und Beyoncé tragen die auffälligen Roben des Modeschöpfers.

Neben Christian Cowan und Heidi wird auch der Star-Fotograf Rankin die Leistungen der GNTM-Kandidatinnen bewerten. Der Schotte, der bei vielen Models wegen seiner Ehrlichkeit gefürchtet ist, fotografiert auch das diesjährige Kampagnen-Shooting.

Dafür werden die Teilnehmerinnen von „Germany’s Next Topmodel“ ungeschminkt abgelichtet. Und sogar den ein oder anderen Tanz-Move müssen Heidis „Määäädels“ für Rankin auspacken, um einen Platz in dem GNTM-Video zu ergattern. Das gelingt längst nicht jeder und so sind nur zehn der Models in dem Opener der ProSieben-Show zu sehen.

GNTM 2022 Folge 3: Kampagnen- und Opener-Shooting sorgt für Streit unter den Kandidatinnen

Die Models, die nicht in den Opener aufgenommen werden, müssen neid-zerfressen Zuhause warten. Vor allem Jasmin und Lisa-Marie gönnen Sophie ihren Platz in dem Start-Video von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 nicht. Dazu sagt Lisa-Marie: „Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn man ne schwache Person ist.“ – ganz schön fies! Die Models, die beim Kampagnen-Shooting mit von der Partie sind, wird das herzlich wenig interessieren. Schließlich verkündet Heidi, dass sie alle eine Runde weiter sind.

Um ihre Performance für das nächste Shooting zu verbessern, erhalten die GNTM-Kandidatinnen von Heidi eine Polaroidkamera, mit der sie ihre Posen üben sollen. Noella passt es aber gar nicht, dass sie so lange auf ihr Bild warten muss. Auch zu Noellas Miesmuffeligkeit hat Lisa-Marie eine Meinung: Sie findet die 24 Jahre alte Berlinerin „sehr schwierig vom Charakter her“.

GNTM 2022 Folge 2: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Bereits zwei Mal ist sie Heidi als besonders langweilig aufgefallen. Sowohl beim Shooting als auch während des Catwalks wirkte die schöne Modelanwärterin elanlos. Deswegen muss die GNTM-Kandidatin Kim die Model-Show in der zweiten Woche als Erste verlassen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kim (@kim.bieder)

Wiebkes größter Traum war es, als Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel“ anderen großen Mädchen zu zeigen, dass sie wunderschön sind und Modelpotenzial haben. Leider konnte sie Heidi Klum nicht von ihrem Potenzial überzeugen. Sie fliegt in der zweiten Folge von GNTM 2022 aus der ProSieben-Show.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Wiebke Schwartau (@wiebke_matilda)

Für die verbleibenden Kandidatinnen der diesjährigen GNTM-Staffel erfüllt sich in dieser Woche der Traum der eigenen Modelmappe. Wem es gelingen wird, das heiß begehrte Fotobuch weiter zu füllen, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.

Der Gastjuror in Woche 2 bei GNTM: Yu Tsai

Yu Tsai ist ein absoluter Star-Fotograf und ein alter bekannter bei „Germany’s Next Topmodel“. In der diesjährigen GNTM-Staffel ist Yu nicht nur als Fotograf, sondern auch als Gastjuror mit von der Partie. Bereits während des Shootings nimmt der gebürtige Taiwaner Heidis Nachwuchsmodels ganz genau unter die Lupe und hat auch schon einige Favoritinnen. Inka und Julia gehören definitiv nicht dazu – in ihnen sieht der erfahrene Fotograf keine Models, wie er Modelmama Heidi Klum erklärt.

GNTM 2022 Folge 1: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Emilie muss als erste Kandidatin von GNTM 2022 die Show verlassen. Ihr Walk konnte weder Heidi noch die Gastjurorin Kylie Minogue überzeugen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Emilie (@emilie.clement_)

Auch in der Teilnehmerin Meline sieht Heidi kein Modelpotenzial. Für sie ist nach Folge 1 von GNTM 2022 Schluss.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ℳℯ𝓁🤍 (@meli.ker_)

Die Schaustellerin Pauline hatte Heidi zuvor eigentlich gut gefallen. In der Catwalk-Show konnte sich die Blondine aber nicht gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen. Auch für sie ist der Traum von „Germany’s Next Topmodel“ noch in der ersten Folge vorbei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pauline Schäfer (@pauline_gntm_2022)

Die Gastjurorin in Woche 1 bei GNTM: Kylie Minogue

Die erste Gastjurorin von GNTM 2022 ist niemand Geringeres als die Grammy-Gewinnerin Kylie Minogue! Mit über 80 Millionen verkauften Platten und über 30 Jahren im Showbusiness ist die Sängerin nicht nur ein echter Popstar, sondern weiß auch, worauf es auf der Bühne ankommt.

Im Interview erklärt die 53-Jährige, sie sei froh, dass „Diversity“ auch in der Modelbranche angekommen ist. Denn das sei schließlich die Zukunft. Für die Sängerin ist eins klar: Schönheit liegt im Auge des Betrachters und ist undefinierbar. Ihre absolute Favoritin ist die Kandidatin Luca, die durch ihren makellosen Catwalk überzeugen konnte. Auch das Petite-Model Kashmira kommt bei Kylie Minogue gut an. Schließlich ist die schöne GNTM-Kandidatin aus Winnenden ungefähr genauso groß wie die Pop-Sängerin.

GNTM 2022 Folge 1: Der erste Walk der Staffel sorgt für Ärger

In einer traumhaften Kulisse mitten in Athen dürfen die Top 31 Kandidatinnen von GNTM 2022 ihre Laufkünste auf dem Catwalk unter Beweis stellen. Dabei macht vielen Teilnehmerinnen der Casting-Show vor allem die hohe Feuchtigkeit zu schaffen, denn der Laufsteg ist sehr rutschig. Juliana und Sophie haben das Ehre, die Show eröffnen und schließen zu dürfen.

Für andere Kandidatinnen endet die Catwalk-Show hingegen nicht wirklich glücklich: Julia und Kristina legen sich auf dem feuchten Laufsteg hin, upsi! Die GNTM-Teilnehmerin Emilie wählt den einfachen Weg und läuft barfuß ohne High Heels für Heidi und Kylie Minogue. Heidi meint, Schuhe hin oder her, auch barfuß war Emilies Walk einer der schlechtesten. Sie muss die Show verlassen.

Auch bei dem Nachwuchsmodel Milene sei laut Heidi der Funke nicht übergesprungen. Ihr Catwalk sei für die beiden Jury-Damen zu unauffällig gewesen. Die 20-Jährige muss „Germany’s Next Topmodel“ schon in der ersten Folge verlassen und darf ihre Mitstreiterinnen nicht mit nach Mykonos begleiten.

Als letzte Kandidatin scheidet Pauline aus der Show aus. So aufgeweckt und fokussiert, wie sich die 18-Jährige im Vorfeld beschrieben hatte, war sie während ihrer Catwalk-Performance leider nicht. Das bemerkten auch die Jurorinnen Heidi Klum und Kylie Minogue. Sie sahen in Pauline am wenigsten Modelpotenzial und verabschiedeten sich von ihr noch in Folge 1 von GNTM 2022.

GNTM 2022: Diese Kandidatinnen sind noch dabei

Vanessa (20), Instagram: @vanessalealia

Instagram: @vanessalealia Martina (50), Instagram: @mgt_wondermind

Instagram: @mgt_wondermind Lou-Anne (18), Instagram: @louanne_louisa

Instagram: @louanne_louisa Barbara (68), Instagram: @babsradtke

Instagram: @babsradtke Amaya (18), Instagram: @amayaabaker

Instagram: @amayaabaker Anita (20), Instagram: @anitasch_

Instagram: @anitasch_ Julia (21), Instagram: @juwel_2000

Instagram: @juwel_2000 Laura W. (19), Instagram:@laurajebella

Instagram:@laurajebella Jasmin (23) aus Düsseldorf, Instagram: @jasminsainabou

aus Düsseldorf, Instagram: @jasminsainabou Noella (24), Instagram: @noella.mbomba

Instagram: @noella.mbomba Lieselotte (66)

Wann ist das Umstyling bei GNTM 2022?

Viele Fans von „Germany’s Next Topmodel“ fragen sich bereits ganz ungeduldig, wann endlich das allseits beliebte Umstyling bei GNTM 2022 stattfinden wird. Lange müssen sie nicht mehr warten, denn die Umstyling-Folge von GNTM 2022 wird die sechste Episode sein. Das Umstyling wird also am 10. März 2022 um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt.



Wann läuft GNTM 2022 im TV?

Neue Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Wo kann ich Wiederholungen von GNTM 2022 streamen?

Ihr habt eine Folge von GNTM verpasst? Keine Sorge, denn der Streaming-Dienst „Joyn“ bietet sämtliche Folgen der Model-Casting-Show mit Heidi Klum kostenlos zum Stream an.

