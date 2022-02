GNTM 2022: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

„Germany’s Next Topmodel“ ist eine wilde Reise, die für manch eine Kandidatin schon früh und für andere erst im Finale endet. Von Woche zu Woche sortiert Heidi Klum Teilnehmerinnen von GNTM aus, wenn es wieder heißt: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“ Von Woche zu Woche ist daher die wichtigste Frage in der ProSieben-Show: Wer ist raus?

Wir halten euch auf dem Laufenden und zeigen euch, was in der aktuellen Folge von GNTM 2022 passiert ist, wer bereits ausgeschieden ist und wer noch dabei ist.

GNTM 2022 Folge 1: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

GNTM-Kandidatin Emilie muss als erste die Show verlassen. Ihr Walk konnte weder Heidi noch die Gastjurorin Kylie Minogue überzeugen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Emilie (@emilie.clement_)

>> „Germany’s Next Topmodel“ 2022: Hat Jan Böhmermann Kandidatin Viola in die Show eingeschleust? <<

Auch in der Teilnehmerin Meline sieht Heidi kein Modelpotenzial. Für sie ist nach Folge 1 von GNTM 2022 Schluss.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ℳℯ𝓁🤍 (@meli.ker_)

Die Schaustellerin Pauline hatte Heidi zuvor eigentlich gut gefallen. In der Catwalk-Show konnte sich die Blondine aber nicht gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen. Auch für sie ist der Traum von „Germany’s Next Topmodel“ noch in der ersten Folge vorbei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pauline Schäfer (@pauline_gntm_2022)

Die Gastjurorin in Woche 1 bei GNTM: Kylie Minogue

Die erste Gastjurorin von GNTM 2022 ist niemand Geringeres als die Grammy-Gewinnerin Kylie Minogue! Mit über 80 Millionen verkauften Platten und über 30 Jahren im Showbusiness ist die Sängerin nicht nur ein echter Popstar, sondern weiß auch, worauf es auf der Bühne ankommt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kylie Minogue (@kylieminogue)

Im Interview erklärt die 53-Jährige, sie sei froh, dass „Diversity“ auch in der Modelbranche angekommen ist. Denn das sei schließlich die Zukunft. Für die Sängerin ist eins klar: Schönheit liegt im Auge des Betrachters und ist undefinierbar. Ihre absolute Favoritin ist die Kandidatin Luca, die durch ihren makellosen Catwalk überzeugen konnte. Auch das Petite-Model Kashmira kommt bei Kylie Minogue gut an. Schließlich ist die schöne GNTM-Kandidatin aus Winnenden ungefähr genauso groß wie die Pop-Sängerin.

GNTM 2022 Folge 1: Der erste Walk der Staffel sorgt für Ärger

In einer traumhaften Kulisse mitten in Athen dürfen die Top 31 Kandidatinnen von GNTM 2022 ihre Laufkünste auf dem Catwalk unter Beweis stellen. Dabei macht vielen Teilnehmerinnen der Casting-Show vor allem die hohe Feuchtigkeit zu schaffen, denn der Laufsteg ist sehr rutschig. Juliana und Sophie haben das Ehre, die Show eröffnen und schließen zu dürfen.

Für andere Kandidatinnen endet die Catwalk-Show hingegen nicht wirklich glücklich: Julia und Kristina legen sich auf dem feuchten Laufsteg hin, upsi! Die GNTM-Teilnehmerin Emilie wählt den einfachen Weg und läuft barfuß ohne High Heels für Heidi und Kylie Minogue. Heidi meint, Schuhe hin oder her, auch barfuß war Emilies Walk einer der schlechtesten. Sie muss die Show verlassen.

Auch bei dem Nachwuchsmodel Milene sei laut Heidi der Funke nicht übergesprungen. Ihr Catwalk sei für die beiden Jury-Damen zu unauffällig gewesen. Die 20-Jährige muss „Germany’s Next Topmodel“ schon in der ersten Folge verlassen und darf ihre Mitstreiterinnen nicht mit nach Mykonos begleiten.

Als letzte Kandidatin scheidet Pauline aus der Show aus. So aufgeweckt und fokussiert, wie sich die 18-Jährige im Vorfeld beschrieben hatte, war sie während ihrer Catwalk-Performance leider nicht. Das bemerkten auch die Jurorinnen Heidi Klum und Kylie Minogue. Sie sahen in Pauline am wenigsten Modelpotenzial und verabschiedeten sich von ihr noch in Folge 1 von GNTM 2022.

GNTM 2022: Diese Kandidatinnen sind noch dabei

Kim (20), Instagram: @kim.bieder

Instagram: @kim.bieder Vanessa (20), Instagram: @vanessalealia

Instagram: @vanessalealia Martina (50), Instagram: @mgt_wondermind

Instagram: @mgt_wondermind Lou-Anne (18), Instagram: @louanne_louisa

Instagram: @louanne_louisa Kashmira (20) , Instagram: @kasmiraa.m

, Instagram: @kasmiraa.m Barbara (68), Instagram: @babsradtke

Instagram: @babsradtke Amaya (18), Instagram: @amayaabaker

Instagram: @amayaabaker Anita (20), Instagram: @anitasch_

Instagram: @anitasch_ Julia (21), Instagram: @juwel_2000

Instagram: @juwel_2000 Laura W. (19), Instagram:@laurajebella

Instagram:@laurajebella Jasmin (23) aus Düsseldorf, Instagram: @jasminsainabou

aus Düsseldorf, Instagram: @jasminsainabou Noella (24), Instagram: @noella.mbomba

Instagram: @noella.mbomba Wiebke (20), Instagram: @wiebke_matilda

Instagram: @wiebke_matilda Lieselotte (66)

>> „Germany’s Next Topmodel“ 2022: Alle Bilder der GNTM-Kandidatinnen auf Instagram <<

Wann läuft GNTM 2022 im TV?

Neue Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Wo kann ich Wiederholungen von GNTM 2022 streamen?

Ihr habt eine Folge von GNTM verpasst? Keine Sorge, denn der Streaming-Dienst „Joyn“ bietet sämtliche Folgen der Model-Casting-Show mit Heidi Klum kostenlos zum Stream an.

Mehr zu GNTM: