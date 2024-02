GNTM 2024 heute - Folge 3: Wer ist raus, welche Kandidaten sind dabei?

Die 19. Staffel von GNTM verspricht Spannung pur: Heidi Klum öffnet die Türen der Modelshow erstmals auch für männliche Teilnehmer. Und: Neben den bewährten Elementen, wie Klums legendärem Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich“, dürfen sich die Zuschauer dieses Jahr auf gleich zwei Gewinner freuen. Wie werden sich die Jungs in der Welt der „Määädchen“ behaupten?

In unserer großen Folgen-Übersicht erfahrt ihr alle News, Infos und Antworten zur „Wer ist raus?“-Frage.

GNTM 2024 – Folge 3: Wer ist raus, wer ist weiter und was passiert?

In Folge 3 läuft heute die erste Männer-Fashionshow bei GNTM über den Bildschirm! Gemeinsam mit Modeschöpfer Jean Paul Gaultier beäugt Modelmama Heidiklum ihre Schützlinge, wie sie über den Catwalk, gehüllt in Kollektionen der deutschen Designerin Jasmin Erbas, schweben.

Der Gastjuror in Folge 3:

Jean Paul Gaultier (71), Modeschöpfer

Diese Kandidaten sind in Folge 3 ausgeschieden:

Für welche Kandidatin oder für welchen Kandidaten die Reise schon in Folge 3 endet, erfahrt ihr nach Ausstrahlung der Sendung hier.

GNTM 2024 – Folge 2: Wer ist raus, wer ist weiter und was ist passiert?

Das Casting in Berlin geht in die zweite Runde. Besonders hervor stechen diesmal besonders zwei Kandidaten: Stella und Marvin.

Mit 20 Jahren stand Stella vor einem Schicksalsschlag: Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes verstarb ihr Mann plötzlich an einem Herzinfarkt. Mit ihrem zweiten Mann bekam sie drei weitere Kinder, doch die Beziehung zerbrach. Nun, als 34-jährige Alleinerziehende, wagt Stella den Schritt zu GNTM. Vor 13 Jahren musste sie ihre Bewerbung aufgrund der familiären Situation zurückziehen, jetzt will sie ihren Traum vom Modeln endlich verwirklichen.

Der 22-jährige Marvin aus Bielefeld hat königliche Wurzeln: Sein Vater ist König eines Stammes in Ghana, womit Marvin selbst Prinz wäre. In Deutschland lebt er jedoch ein bescheidenes Leben: Er studiert Soziale Arbeit und jobbt nebenbei im Supermarkt. An seinem Prinzen-Status möchte er aber nichts ändern: „Ich werde beweisen, dass auch ein Prinz die Show gewinnen kann“, so Marvin selbstbewusst. Mit seiner Teilnahme bei GNTM erhofft er sich nicht nur Bekanntheit in Deutschland, sondern auch in Ghana.

Der Gastjuror in Folge 2:

Jean Paul Gaultier (71), Modeschöpfer

Diese Kandidaten sind in Folge 2 ausgeschieden:

Peter

Chiara

Bella

Mike

Angel

Milena

Alexandra

Julia

Lennard

Cedric

Kelvin

Claudio

Enrico

Kevin

Leon

Die nächste Runde GNTM startet am Freitag, 29. Februar, um 20.15 Uhr auf Prosieben. An dieser Stelle halten wir euch über alle News und Infos aus Folge 2 auf dem Laufenden.

GNTM 2024 – Folge 1: Wer ist raus, wer ist weiter und was ist passiert?

Endlich! „Germany’s Next Topmodel“ startet durch. Mehr als 10.000 Männer und Frauen sind nach Berlin gepilgert, um sich Heidi Klum persönlich vorzustellen. 70 Bewerber wurden vorab ausgewählt, weitere hatten im offenen Casting die Chance, Bestandteil des Casts zu werden.

Und es gibt ein Wiedersehen zwischen Klum und einem Kandidaten: Purser Niklas wurde von Heidi Klum höchstpersönlich während eines Flugs mit Ehemann Tom zum ersten Male-Model in der Geschichte von „Germany’s Next Topmodel“ ernannt. Er ist der Einladung gefolgt und nun als Kandidat dabei.

Diese Kandidaten sind in Folge 1 ausgeschieden:

Lennard

Cedric

Kelvin

Claudio

Enrico

Kevin

Leon

Wann ist das Umstyling bei GNTM 2024?

Viele Fans fragen sich bereits ganz ungeduldig, in welcher Folge das beliebte GNTM-Umstyling ausgestrahlt wird. Bereits in der 1. Folge von GNTM 2024 gibt es erste Infos, wer Bekanntschaft mit Schere und Haarfärbepinsel machen wird. Demnach könnten die Kandidaten Sara, Fabienne, Jana, Nuri, Stella und Leoni ein Makeover verpasst bekommen. Auch Julian oder Luka, einer der Zwillinge wird es treffen.

Die Reaktionen der Models, die von ihrer Villa in Los Angeles aus zusehen, machen es schon jetzt für Zuschauer spannend: „Das ist zu viel für mich“, meint Kandidat Livingsten. Eine andere Teilnehmerin urteilt: „Das ist ja wirklich jetzt richtig kurz!“

All zu lange sollten sie jedenfalls nicht warten müssen, denn das Umstyling wird für gewöhnlich vier Wochen nach Staffelstart gezeigt. In diesem Jahre wäre das also Folge 5, am Donnerstag, 14. März. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

Wann läuft GNTM 2024 im TV?

Neue Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ 2024 laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Wo kann ich Wiederholungen von GNTM 2024 streamen?

Ihr habt eine Folge von GNTM verpasst? Keine Sorge, denn der Streamingdienst „Joyn“ bietet sämtliche Folgen der Model-Casting-Show mit Heidi Klum kostenlos zum Stream an.

