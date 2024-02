GNTM 2024 Folge 1: Wer ist raus? Ex-Kandidatin bekommt zweite Chance

Die 19. Staffel von GNTM verspricht Spannung pur: Heidi Klum öffnet erstmals die Türen der Modelshow auch für männliche Teilnehmer. Und: Neben den bewährten Elementen, wie Klums legendärem Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich“, dürfen sich die Zuschauer dieses Jahr auf gleich zwei Gewinner freuen. Wie werden sich die Jungs in der Welt der „Määädchen“ behaupten?

In unserer großen Folgen-Übersicht erfahrt ihr alle News, Infos und Antworten zur „Wer ist raus?“-Frage.

GNTM 2024 – Folge 1: Wer ist raus, wer ist weiter und was passiert?

Endlich! „Germany’s Next Topmodel“ startet am Donnerstag, 15. Februar, um 20.15 Uhr auf Prosieben durch. Und schon jetzt ist klar: Es wird ein Wiedersehen geben! Ein Ticket für die aktuelle „GNTM“-Staffel sicherte sich nämlich Ex-Kandidatin Tracy (GNTM 2023). Im vergangenen Finale offenbarte sie Heidi, ihren freiwilligen Ausstieg in Folge 5 bereuen zu würden. Heidi konnte nicht nein sagen – und nahm sie kurzerhand in den Cast von GNTM 2024 mit auf. Sie erinnerte sie jedoch auch daran, dass die vielen Kameras um sie herum wieder mit dabei sein werden – Tracys ursprünglicher Grund, zu gehen.

Der Gastjuror in Folge 1:

Jean Paul Gaultier (71), Modeschöpfer

Diese Kandidaten sind in Folge 1 ausgeschieden:

Wann ist das Umstyling bei GNTM 2024?

Viele Fans fragen sich bereits ganz ungeduldig, in welcher Folge das beliebte GNTM-Umstyling ausgestrahlt wird. All zu lange sollten sie jedenfalls nicht warten müssen, denn das Umstyling wird für gewöhnlich vier Wochen nach Staffelstart gezeigt. In diesem Jahre wäre das also Folge 4, am Donnerstag, 14. März. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

Wann läuft GNTM 2024 im TV?

Neue Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ 2024 laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Wo kann ich Wiederholungen von GNTM 2024 streamen?

Ihr habt eine Folge von GNTM verpasst? Keine Sorge, denn der Streamingdienst „Joyn“ bietet sämtliche Folgen der Model-Casting-Show mit Heidi Klum kostenlos zum Stream an.

