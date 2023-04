GNTM 2023 heute: Die schönsten Fotos der Kandidatinnen aus der 18. Staffel

Seit dem 16. Februar geht Supermodel Heidi Klum gemeinsam mit Prosieben wieder auf die Suche nach „Germany’s Next Topmodel“. Wir stellen euch jede der GNTM-Kandidatinnen vor.

GNTM 2023: Sechs von 35 Kandidatinnen fehlen!

In der ersten Folge von GNTM wird klar, dass es nicht nur 29 Kandidatinnen sind, sondern eigentlich 35. Die übrigen sechs Models haben zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Schwierigkeiten mit dem Einreisevisum, denn die Folgen von GNTM 2023 werden in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles in den USA aufgenommen. Zu sehen bekamen Zuschauer die Newcomer-Models erstmals in der achten Folge am Donnerstag, 6. April.

Charlene (51)

Marielena (52)

Nicole (49)

Ina (41)

Maike (23)

Zuzel (50)

Wer steckt hinter den sechs Models? Alle Infos zu den fehlenden Kandidatinnen findet ihr hier.

GNTM-Kandidatinnen 2023: Alle Teilnehmerinnen in der Übersicht

Cassy Cassau (23) aus Hamburg ist Tanzlehrerin

Cassy Cassau (23) aus Hamburg ist Tanzlehrerin

Marielena (52) war „Miss 50plus Germany“ 2021

Marielena (52) war „Miss 50plus Germany" 2021

„Fashionista“ Nicole (49) hat auf Instagram schon über 23.000 Follower

„Fashionista" Nicole (49) hat auf Instagram schon über 23.000 Follower

Maike (23) lief schon auf der Fashion Week in Paris

Maike (23) lief schon auf der Fashion Week in Paris

Somajia (21) aus Bielefeld hat ihre Ausbildung für GNTM abgebrochen

Somajia (21) aus Bielefeld hat ihre Ausbildung für GNTM abgebrochen

Ida (23) aus Köln spricht fünf Sprachen fließend

Ida (23) aus Köln spricht fünf Sprachen fließend



Anna-Maria (24) aus Bochum ist Biologin

Anna-Maria (24) aus Bochum ist Biologin

Viviane (22) ist Brasilianerin aus Koblenz und „besonders ehrlich“

Viviane (22) ist Brasilianerin aus Koblenz und „besonders ehrlich"

Coco (20) aus München will unbedingt mal für Chanel posen

Coco (20) aus München will unbedingt mal für Chanel posen

Katja (20) aus Flensburg will unbedingt mal nach New York

Katja (20) aus Flensburg will unbedingt mal nach New York

Mirella (20) ist Sozialarbeiterin aus Berlin

Mirella (20) ist Sozialarbeiterin aus Berlin

Selma (18) ist Abiturientin aus Berlin und eine der jüngsten Kandidatinnen

Selma (18) ist Abiturientin aus Berlin und eine der jüngsten Kandidatinnen

Nina (22) ist Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Nina (22) ist Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Olivia (22) ist BWL-Studentin aus Hamburg

Olivia (22) ist BWL-Studentin aus Hamburg

GNTM 2023: Wer ist raus, wer ist weiter?

Von Show zu Show sortiert Modelmama Heidi Klum ihre Mädchen aus – und das geschieht nicht nur einfach, sondern gleich mehrfach. Zur Entscheidung tragen die jeweiligen Gast-Juroren der Folge bei. Erst zum Finale haben die Zuschauer die Möglichkeit, bei der Entscheidung mitzuwirken.

Ana (23) aus Heide in Schleswig-Holstein – ausgeschieden in Folge 1

Ana (23) aus Heide in Schleswig-Holstein – ausgeschieden in Folge 1

Alina (21) aus München – ausgeschieden in Folge 1

Alina (21) aus München – ausgeschieden in Folge 1

Elisabeth (20) aus München – ausgeschieden in Folge 1

Elisabeth (20) aus München – ausgeschieden in Folge 1

Indira (20) aus Magdeburg – ausgeschieden in Folge 1

Indira (20) aus Magdeburg – ausgeschieden in Folge 1

Melissa (19) ist Abiturientin aus Düsseldorf – ausgeschieden in Folge 3

Melissa (19) ist Abiturientin aus Düsseldorf – ausgeschieden in Folge 3

Slata (19), Studentin aus Leipzig – ausgeschieden in Folge 3

Slata (19), Studentin aus Leipzig – ausgeschieden in Folge 3

Juliette (20) ist Auszubildende aus Bad Sobernheim – ausgeschieden in Folge 3

Juliette (20) ist Auszubildende aus Bad Sobernheim – ausgeschieden in Folge 3

Melina (18) aus Linz – ausgeschieden in Folge 3

Melina (18) aus Linz – ausgeschieden in Folge 3

Emilia (18) aus Kelkheim im Taunus – ausgeschieden in Folge 4



Emilia (18) aus Kelkheim im Taunus – ausgeschieden in Folge 4

Zoey (26) ist Studentin aus Stuttgart – ausgeschieden in Folge 4

Zoey (26) ist Studentin aus Stuttgart – ausgeschieden in Folge 4

Eliz (20) ist Studentin aus München – ausgeschieden in Folge 4

Eliz (20) ist Studentin aus München – ausgeschieden in Folge 4

Tracy (25) ist Medizinische Fachangestellte aus Essen – freiwillig gegangen in Folge 5

Tracy (25) ist Medizinische Fachangestellte aus Essen – freiwillig gegangen in Folge 5

Sarah (20) ist Friseurin aus Osnabrück – freiwillig gegangen in Folge 5

Sarah (20) ist Friseurin aus Osnabrück – freiwillig gegangen in Folge 5

Jülide (23) ist Studentin aus Paderborn – ausgeschieden in Folge 6

Jülide (23) ist Studentin aus Paderborn – ausgeschieden in Folge 6

Elsa (18) aus Wien ist Friseurin – ausgeschieden in Folge 6

Elsa (18) aus Wien ist Friseurin – ausgeschieden in Folge 6

Lara (19) aus Aschbach pierct und tätowiert sich selbst – ausgeschieden in Folge 7

Lara (19) aus Aschbach pierct und tätowiert sich selbst – ausgeschieden in Folge 7

Charlene (51) ist Yoga-Lehrerin – raus in Folge 8

Charlene (51) ist Yoga-Lehrerin – raus in Folge 8

Zuzel (50): „Mein Sohn hat mich überredet“ – raus in Folge 8

Zuzel (50): „Mein Sohn hat mich überredet" – raus in Folge 8

Leona (19) ist Kauffrau aus Großheubach – raus in Folge 8

Leona (19) ist Kauffrau aus Großheubach – raus in Folge 8

Ina (41) gibt auf Instagram Fitness-Tipps – raus in Folge 9

Ina (41) gibt auf Instagram Fitness-Tipps – raus in Folge 9

Anya (19) aus Berlin ist Einzelkämpferin – raus in Folge 10