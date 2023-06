„GNTM“ 2023: Sie gewinnt im Finale – und schreibt direkt deutsche TV-Geschichte!

„Germany’s Next Topmodel“ ist eine wilde Reise, die für manch eine Kandidatin schon früh und für andere erst im Finale endete. Von Woche zu Woche sortierte Heidi Klum Teilnehmerinnen von GNTM aus, wenn es wieder hieß: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“

Hier erfahrt ihr, was in den einzelnen Folge von GNTM 2023 passiert ist, wer im Finale ausgeschieden und wer gewonnen hat! Auch die jeweiligen Gastjuroren von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 findet ihr hier.

>> „GNTM“-Finale 2023: Sie ist die Siegerin! <<

GNTM 2023 Folge 18: Wer hat das Finale gewonnen?

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, startete um 20.15 Uhr live auf Prosieben das große „GNTM“-Finale. Diese fünf Finalistinnen hatten die Chance auf den Titel „Germany’s Next Topmodel“ 2023:

Nicole (49, Offenbach am Main) – raus im Finale

Olivia (22, Hamburg) – raus im Finale

Selma (18, Berlin) – raus im Finale

Somajia (21, Bielefeld) – raus im Finale

Vivien (22, Koblenz) – gewinnt das Finale 2023!

Zum 18. Mal kürte Heidi Klum Deutschlands nächstes Topmodel – und erstmals gewinnt dabei ein Plus-Size-Model: Vivien aus Koblenz! Die 22-Jährige entspricht nicht den klassischen 90-60-90-Maßen, und trotzdem konnte sie schlussendlich am meisten mit ihrer Eleganz und Natürlichkeit überzeugen.

„GNTM“-Finale 2023: Tracy feiert in nächster Staffel Comeback

Ein Ticket für die nächste „GNTM“-Staffel wurde auch schon vergeben: Kandidatin Tracy offenbarte, ihre Entscheidung freiwillig in Folge 5 auszusteigen zu bereuen. Kurzum: Heidi nimmt sie liebendgerne wieder auf, erinnnert jedoch auch daran, dass auch in nächstem Jahr wieder Kameras um sie herum sein werden – ihr ursprünglicher Grund, zu gehen.

„GNTM“ 2023: Diese Stars und Gäste waren im Finale dabei

Auch, wenn das Finale in diesem Jahr keine Tickets für Fans bereithielt, brüstete sich die Modelshow mit zahlreichen Star-Gästen. Darunter auch Heidi Klums Tochter Leni Klum:

Jennifer Lawrence , Schauspielerin

, Schauspielerin Jean Paul Gaultier , Modedesigner

, Modedesigner Kim Petras , Grammy-Gewinnerin

, Grammy-Gewinnerin Scorpions , Rockband

, Rockband Majnoon , Choreograf und Tänzer

, Choreograf und Tänzer Loreen , Doppel-„ESC“-Gewinnerin

, Doppel-„ESC“-Gewinnerin Christian Cowan , Modedesigner

, Modedesigner Leni Klum , Heidis Tochter und Model

, Heidis Tochter und Model Ensemble des Friedrichstadt-Palasts

Marcus Schenkenberg, Male Model

GNTM 2023 Folge 17: Halbfinale! Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

In dieser Woche dreht sich alles um den großen Einzug ins Finale: Beim „Cirque du Soleil“-Fotoshooting müssen sich die Verbliebenen von ihrer besten Seite zeigen – posierend auf einem Trapez und abgelichtet von Fotograf Max Montgomery. Dabei gilt es nicht nur der Höhe zu trotzen, sondern auch mit eleganten Posen zu glänzen.

Der Gastjurorin in Woche 17 bei GNTM: Elle Macpherson und Philipp Plein

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Elle Macpherson (@ellemacpherson)

Das Juroren-Team wird in Folge 17 durch Designer Philipp Plein und Supermodel Elle Macpherson komplettiert. Gemeinsam mit Model-Chefin Heidi Klum entscheidet das Trio, welche fünf Kandidatinnen sich in den Roben von Philipp Plein verdient ins Finale schwingen.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 16 ausgeschieden:

Coco (20)

GNTM 2023 Folge 16: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Die acht verbliebenen Mädchen gehen mit großen Schritten aufs Finale zu, doch erstmal steht der Einzug ins Semifinale an. Am Donnerstag müssen die Modelanwärterinnen ihr Können beim Covershoot für Hapers Bazaar beweisen. Besonders wichtig: Ausdruck und Personality! Außerdem stand ein Auftritt

Der Gastjurorin in Woche 16 bei GNTM: Kerstin Schneider

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kerstin Schneider (@kerstinschneiderhb)

Niemand geringeres als die Chefredakteurin der Hapers Bazaar ist am Donnerstag persönlich am Set: Kerstin Schneider erwartet die Nachwuchs-Models in der 16. Folge. Das Fashion-Magazin steht für Mode, Beauty, Kunst und Design – und das schont seit über 150 Jahren. Welches Model es am Ende auf das Cover des Magazins schafft, wird unter den kritischen Augen von Heidi und Kerstin entschieden.

Bei der Entscheidung, wer die Modelshow verlassen muss, fällt die Wahl von Heidi und Kerstin Schneider auf Top-Favoritin Ida und ihre Mitstreiterin Anna-Maria. Fans zeigen sich auf Instagram empört – gar schockiert: „Ich bin entsetzt! Wie kann ein Mädchen wie Ida rausfliegen?“, oder „Zwei unsere Lieblingskandidatinnen sind jetzt raus. Haben zusammen mit meiner Tochter geschaut. Die Finale bleibt ohne uns. Danke.“, „So eine unfaire Entscheidung, wow.“ Unter dem Post des GNTM-Kanals ranken sich weiter über 1000 Kommentare. Dazu geäußert haben sich bisher weder Heidi noch der Sender.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 16 ausgeschieden:

Anna-Maria (24)

Ida (23)

GNTM 2023 Folge 15: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

In Folge 15 der 18. Staffel geht es für die Models nach Las Vegas: in einem pinken Aquarium shooten die Modelanwärterinnen mitten im Trubel und vor der Skyline der Casinostadt. Welche der neun verbliebenen Kandidatinnen sich wohl am besten Unterwasser macht?

Der Gastjurorin in Woche 15 bei GNTM: Stefanie Giesinger

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Der Entscheidungs-Walk hat es in sich: Er findet auf einem fahrenden Truck statt. Doch dafür bekommen die Models auch eine besondere Coachin: Stefanie Giesinger, GNTM-Siegerin von 2014, nimmt fast zehn Jahre später neben Heidi Klum auf dem Gastjuroren-Stuhl Platz. „Das wird wirklich eine große Aufgabe für die Models. Aber es hat trotzdem superviel Spaß gemacht und ich würde es noch mal machen. Wer kann schon von sich behaupten, in einer Fashion-Klamotte auf einem fahrenden Truck gelaufen zu sein?“, sagt die GNTM-Siegerin aus Staffel 9 nach dem Walk.

Diese Kandidatin ist in Folge 15 ausgeschieden:

Katherine (20)

GNTM 2023 Folge 14: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

In der 14. Folge trifft die Top Ten auf Kult-Fotograf Kristian Schuller: „Bei dem heutigen Shooting geht es um Farben, Grafiken, Poesie. Es ist kein klassisches Mode-Shooting, sondern es geht darum eine Fantasie darzustellen, ein Lebensgefühl.“ In der kalifornischen Wüste posieren die Mädchen in einem Set aus aufgeblasenen, bunten Bällen und tragen dabei fließende Kleider. Wer wohl den Anforderungen von Schuller am besten gerecht werden kann?

Und: Die große Entscheidung steht an – „in einer ganz besonderen Location und mit einer ganz besonderen Designerin“, kündigt Heidi Klum an. Die Rede ist von Esther Perbandt, Mode-Designerin aus Berlin. Das besondere an ihrer Kollektion: Alles ist schwarz und die Models tragen flache Schuhe.

Der Gastjurorin in Woche 14 bei GNTM: Karolína Kurková

Unterstützt wird der Eliminationwalk von Gastjurorin und Supermodel Karolína Kurková: „Es ist vielleicht einfacher, weil es bequemer ist. Für die Ausstrahlung des Models ist es aber nicht so leicht. Die flachen Schuhe verleihen dem Walk etwas Alltägliches. Doch das ist bei einem Couture-Walk nicht gefragt.“

Diese Kandidatin ist in Folge 14 ausgeschieden:

Mirella (20)

GNTM 2023 Folge 13: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Kurz vor dem Einzug in die Top Ten steht bei „GNTM“ alles rund ums Thema Glamour: Gemeinsam mit Starfotograf Yu Tsai verwandeln sich die 11 verbliebenen Modelanwärterinnen in stylishe It-Girls – inmitten eines Luxus-Penthouse über Los Angeles. Was sie allerdings nicht wissen: Heidi hat Familie und Freunde der Kandidatinnen einfliegen lassen. Nicht nur das, denn die Kandidatinnen dürfen mit Mutter, beste Freundin oder Freund für eine Woche in einem Luxus-Zimmer nächtigen. „Es ist surreal“, offenbart Anna-Maria aus Bochum ihrem angereisten Freund, und umschlingt ihn wie ein XXL-Kuscheltier. Süß!

Der Gastjurorin in Woche 13 bei GNTM: Sofia Vergara

Beim Eliminationwalk sollen die GNTM-Models vor Gastjurorin Sofia Vergara und Heidi in ausladenden Ballkleidern elegant durchs Publikum schreiten. Dieses besteht allerdings nicht aus Komparsen, sondern aus den eingeflogenen Liebsten der Models. Hier entscheidet sich auch, wer am besten mit dem zusätzlichen Druck umgehen wird und von Modelchefin Heidi Klum in die Top Ten geschickt wird.

Diese Kandidatin ist in Folge 13 ausgeschieden:

Nina (22)

GNTM 2023 Folge 12: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

In dieser Woche wurde es musikalisch: die Models sollten zu legendären Songs performen und schlüpften dabei in die Rollen großer Rockstars. Der große Entscheidungswalk widmet sich dann der großen Mode von „The Blonds“ – inklusive unebenem Boden. Da hieß es: Haltung bewahren! In der Jury bekam Heidi Klum diesmal Unterstützung von Kult-Juror Thomas Hayo.

Der Gastjuror in Woche 12 bei GNTM: Thomas Hayo

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Der unebene Boden wurde am Ende ausgerechnet für die Frankfurter Medizinstudentin Maike zur Stolperschwelle. Oder wie Thomas Hayo es ausdrückte: „Die ist nicht im Rhythmus“. Heidi schloss sich der Kritik an: zu verkrampft und gewollt, einfach nicht gut sei Maike gewesen. Dass die 23-Jährige auch im Foto-Shooting im Punk-Kostüm nicht punkten könnte, besiegelte ihr Ausscheiden in Folge 12. Freuen hingegen durfte sich die 18-jährige Selma: Sie staubte bereits ihren zweiten Job ab.

Diese Kandidatin ist in Folge 12 ausgeschieden:

Maike (23)

GNTM 2023 Folge 11: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was passiert?

Die Modelanwärterinnen fliegen in der elften Folge allesamt nach Berlin. Auf die Mädchen wartet allerdings keine Heimreise, sondern harte Arbeit des Modelbusinesses: Beim Casting für Kilian Kerners Fashion-Week-Show treffen die Kandidatinnen das erste Mal auf Konkurrenz aus der Modewelt: 700 Models wurden zum Casting eingeladen, 28 dürfen die Show laufen. Der Designer macht klar: „Ich erwarte von den Models, dass sie viel gelernt haben in den letzten Wochen. Dass sie laufen gelernt haben. Und vor allen Dingen: Dass sie richtig Bock haben, diese Show zu laufen.“

Zwei weitere Castings für das Handtaschen-Label „Zoé Lu“ und der Nagellack-Marke „NÉONAIL“ stehen an. Für die Models geht es oft um noch viel mehr, nämlich um Geld: Für jeden Job erhalten die Kandidatinnen ein reguläres Model-Honorar. Insgesamt werden in dieser Staffel 430.000 Euro für unterschiedlichste Jobs gezahlt – zusätzlich zur 100.000-Euro-Siegprämie.

GNTM: Wer gewinnt das Casting in Folge 11?

Nicole und Nina gewinnen beim Casting für für die Berlin Fashion Week von Kilian Kerner

Olivia gewinnt das „Néonail“-Casting

Ida gewinnt das „Zoé Lu“-Casting

Die Gastjurorin in Woche 11 bei GNTM: Kilian Kerner und Anna dello Russo

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Beim Eliminationwalk wartet das Juroren-Trio bestehend aus Topmodel Heidi Klum, Designer Kilian Kerner und Fashion-Journalistin Anna dello Russo. Statt eines klassischen Catwalks lässt Heidi ihre Rohdiamanten durch ein XXL-Bällebad laufen. „Die große Herausforderung ist heute, sich den schwierigen Untergrund nicht anmerken zu lassen. Es ist ok, wenn nicht jeder Schritt sitzt, aber die Models müssen ein starkes Gesicht bewahren“, so die Modelchefin.

Beim Bälle-Laufsteg und auch beim Casting gehören Cassy und Marielena zu den Schwächsten. In beiden erkennen Kilian Kerner, Anna Dello Russo und Heidi Klum kein Model-Potenzial. Für die Hamburgerin und die Best Agerin ist in Woche elf die Reise bei „Germany’s Next Topmodel“ beendet. Fans zeigen sich auf Instagram geschockt und empört: Hätte damit nie gerechnet. Habe Cassy so weit vorne gesehen – finde die Entscheidung unfair“ und – „Die Entscheidungen sind alle so fragwürdig in dieser Staffel.“ Über 600 Kommentare ranken sich unter den Beitrag zu Cassys Rauswurf.

Diese Kandidatin ist in Folge 11 ausgeschieden:

Marielena (52)

Cassy (23)

GNTM 2023 Folge 10: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Am Donnerstag scheinen die Models einem Gemälde von Roy Liechtenstein zu entspringen: Ihre Kleider sehen aus wie Comic-Skizzen, sie tragen bunte Perücken und ausgefallenen Schmuck. Außerdem geht es in Woche 10 wieder um die Frage, wer den heißbegehrten Job ergattert: Wer ergattert den nächsten Job? Die Modelanwärterinnen haben die Chance, das neue Kampagnengesicht der Beauty-Marke YEAUTY zu werden. Der Kunde sucht nach einem Model mit einem starken Gesichtsausdruck, das die Augenpads für die Beauty-Kampagne perfekt in Szene setzt. Übrigens: Für jeden Job erhalten die Kandidatinnen ein reguläres Model-Honorar. In der ganzen Staffel sind dafür insgesamt 430.000 Euro vorgesehen – zusätzlich zur 100.000-Euro-Siegprämie.

Außerdem bekommen die Modelanwärterinnen Besuch von der GNTM-Gewinnerin 2021 Alex Mariah Peter. Im Coaching lernen die Models, wie sie mit Negativschlagzeilen und Hasskommentaren umgehen können. Denn am Donnerstag werden die Mädchen mit einer knallharten Sat1-Journalistin im Einzelinterview konfrontiert.

Die Gastjurorin in Woche 10 bei GNTM: Ashley Graham

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Der Entscheidungswalk hat es in sich: Wie gut, dass die Girls backstage von Gastjurorin und Model Ashley Graham überrascht werden. Sie teacht mit ihnen das Posing für den Comic-Walk und gibt den Models viel Selbstbewusstsein mit auf den Weg. Vivien (24, Koblenz): „Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ashley Graham hat das Curvy-Modeln einfach revolutioniert. Ich darf heute vor ihr laufen und bin einfach krass dankbar, dass ich hier sein darf.“

Diese Kandidatin ist in Folge 10 ausgeschieden:

Anya (19)

GNTM 2023 Folge 9: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

In der neunten Folge steht ein Shooting am Venice Beach an. Die Kandidatinnen schweben in einem überdimensionalen Kuscheltier-Automaten und versuchen möglichst sexy und elegant im Greifarm zu posieren. Unter ihnen liegen unzählige flauschige Teddybären in Pastellfarben zu Füßen. „Freude, Spaß, echte Emotionen. Du musst endlich mal aus dir rausgehen!“, ruft Modelchefin Heidi Klum zu ihren Anwärterinnen zu.

Der Eliminationwalk wurde in dieser Woche am Huntington Beach ausgerollt. Vor bunten Holzhütten dürfen die Models den ikonischen kalifornischen Strand entlangschreiten. Dazu tragen sie lange Kleider im Jungle-Look, die an Jennifer Lopez‘ berühmtes Kleid von der Grammy-Verleihung im Jahr 2000 erinnern.

Die Gastjurorin in Woche 9 bei GNTM: Nikeata Thompson

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nikeata Thompson (@nikeatathompson)

Am Entscheidungstag erhalten die Modelanwärterinnen prominente Unterstützung von Choreografin und Gastjurorin Nikeata Thompson: „Ich liebe es die neuen Models kennenzulernen und das Funkeln in ihren Augen zu sehen motiviert mich selbst jedes Mal aufs neue. Ich hoffe dass ich auch unseren diesjährigen Models eine Wegweiserin sein kann und Ihnen meine Unterstützung auf ihrem Weg zum großen Traum hilft.“

Am Ende müssen Ina, Mirella und Anya vor Heidi Klum und Nikeata Thompson treten. Einer der drei muss die Show verlassen. „Du warst nicht ready – und es sah unschön aus“, lässt die Gastjurorin ihren Walk am Huntington Beach Revue passieren. Heidi Klum stimmt ihr zu. „Liebe Ina, ich habe heute leider kein Foto für dich“, heißt es am Ende für die Nachzüglerin. Mirella und Anya können hingegen aufatmen – sie stehen gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen in den Top 15.

Diese Kandidatin ist in Folge 9 ausgeschieden:

Ina (41)

GNTM 2023 Folge 8: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

In der achten Folge dreht sich alles um die sechs Nachzüglerinnen: Charlene (52), Ina (44), Maike (23), Marielena (52), Nicole (49) und Zuzel (50) wollen Germany’s Next Topmodel werden und mischen ab jetzt in der Castingshow mit. „Wer freut sich mehr – ihr oder ich?“ strahlt Heidi Klum und verkündet die Ankunft ihrer Newcomer-Models. An ihrem ersten Tag werden sie allerdings alles andere als unter Welpenschutz genommen: Heidi Klum: „Faires Spiel für alle. Meine Newcomer-Models müssen heute nicht nur eine große Herausforderung meistern, sondern gleich drei. Sie shooten ihr Sedcard-Foto und danach müssen sie zwei verschiedene Walk-Stile präsentieren. Einen sexy Walk in Unterwäsche und danach den extravaganten Walk in den Outfits von Designer Yannik Zamboni.“

Diese sechs Models sind neu hinzugekommen:

Charlene (51)

Marielena (52)

Nicole (49)

Ina (41)

Maike (23)

Zuzel (50)

Doch ihre 13 Mitstreiterinnen nehmen ihre Konkurrenz unter genauester Lupe und sitzen während dem Shooting am Set: Anya: „Ich finde das richtig, richtig cool mal auf der anderen Seite zu sitzen. Einfach mal zuzuschauen, wie die Mitstreiterinnen das machen.“ Alle Infos und Fotos zu den sechs Best Ager Models haben wir hier für euch zusammengetragen.

Für Zuzel und Charlene ist der Traum vom Ü50-Model allerdings bereits nach dem Walk geplatzt: Sie können Heidi einfach nicht überzeugen. Die übrigen vier Kandidatinnen dürfen in die Modelvilla einziehen.

Die Gastjurorin in Woche 8 bei GNTM: Coco Rocha

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ???? ????? (@cocorocha)

Am Entscheidungstag müssen sich die Topmodel-Anwärterinnen jeweils drei verschiedene und ausgefallene Walk-Stile überlegen und auf dem Catwalk präsentieren. Unterstützung erhalten sie im Teaching von Supermodel und Gastjurorin Coco Rocha.

Am Ende fällt Heidi beim Entscheidungswalk eine Entscheidung: die 19-jährige Leona muss gehen. Der Rauswurf ist für sie ein Schock und kommt ziemlich unerwarter: „Ich kann jetzt nicht gehen. Bitte Heidi, schick mich ins Shootout, ich mach‘ alles. Aber – ich kann jetzt nicht gehen!“, weint sie bestürzt. Doch Heidi bleibt hartnäckig und bleibt bei ihrer Meinung.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 8 ausgeschieden:

Zuzel (50)

Charlene (51)

Leona (19)

GNTM 2023 Folge 7: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

In der siebten Folge bei GNTM müssen die Models ihre besten Dance-Moves auspacken. In einem Videoshooting sollen die Models ihr Tanzkönnen unter Beweis stellen und für Starregisseur Lance Drake posen. Dabei erscheinen die Kandidatinnen im hautengen pinken Marylin-Monroe-Look. Damit nicht genug – denn im zweiten Teil des Videodrehs platzen die Elevator Boys ins Set hinein und mischen die Mädchen ganz schon auf: „Ich glaube, die größte Herausforderung für die Models wird sein, in ihrer Rolle zu bleiben und sich von uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen“, vermutet Elevator Boy Tim Schäcker. Während Lara an ihren Tanz-Skills zweifelt, freut sich Coco auf die Challenge mit den Gaststars: „Ich tanze unheimlich gerne“, verrät sie.

Die Gastjuroren in Woche 7 bei GNTM: Die Elevator Boys und Christian Cowan

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Die fünf Jungs aus Frankfurt Bene Schulz, Luis Freitag, Tim Schäcker, Julien Brown und Jacob Rott sind wohl besser bekannt als die Elevator Boys: Sie waren bereits vergangenes Jahr mit Supermodel Heidi Klum im Aufzug zu sehen und sorgten für Spekulationen, dass die TikTok-Stars bei der diesjährigen Staffel GNTM zu sehen sein könnten. Recht gehabt! Am Donnerstag sind die Jungs nicht nur zu Gast, sondern shooten auch noch gemeinsam mit den Mädels. Weitere Infos zu den Elevator Boys, wie alt sie sind und warum sie durch Tanzvideos im Aufzug berühmt geworden sind, erfahrt ihr hier.

Außerdem zu Gast: Stardesigner Christian Cowen (26). Der Modedesigner hat schon zahlreiche Stars und Sternchen aus Hollywood eingekleidet. Ob Miley Cyrus, Lady Gaga oder Paris Hilton, seine auffälligen Kreationen sollen die Modelanwärterinnen heute unter nicht weniger ausgefalleneren Bedingungen ausführen: Ein LED-Catwalk leuchtet kurz auf, um den vorgegebenen Weg anzuzeigen, dann müssen die Models die richtige Strecke aus dem Gedächtnis finden. Gemeinsam mit den Elevator Boys und Christian Cowan bewertet Heidi Klum den Walk der Kandidatinnen.

Diese Kandidatin ist in Folge 7 ausgeschieden:

Lara (19)

GNTM 2023 Folge 6: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

In der sechsten Folge von GNTM geht es um die heißbegehrte Sedcard. Eines der wichtigsten Shootings der Staffel, wie Kandidatin Lara (18) weiß: „Wenn die Sedcard nicht gut ist, kriegst du keine Jobs. Ohne Jobs kriegst du kein Geld.“ Abgelichtet werden die Models in Unterwäsche, einige sogar „oben ohne“. Ein Accessoire steht allerdings ganz groß neben den Mädchen: Eine große Tafel mit den wichtigsten Model-Merkmalen – Alter, Größe, Maße.

Sechs Wackelkandidatinnen stehen im Shoot Out – Jülide muss das Set unmittelbar nach dem Shooting verlassen. Für Starfotografin X „ist sie einfach kein Model.“

Nach dem Shooting geht es direkt mit der neuen Sedcard zum ersten Casting der Staffel. Es geht um die Entscheidung, welches Model das nächste Kampagnengesicht der Intimissimi wird und damit in die Fußstapfen von Heidi und Leni Klum treten darf. „Ich glaube ich würde in Tränen ausbrechen, wenn ich den Job bekommen würde, weil das so ein riesen Ding ist. So einen Job zu bekommen, deutschlandweit gesehen zu werden, wäre der Wahnsinn. Wow“, so Leona (21).

Den Job konnte Kandidatin Ida für sich gewinnen und beeindruckte beim anschließenden Shooting die Kunden und Fotografen.

Die Gastjurorin in Woche 6 bei GNTM: Rebecca Mir

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rebecca Mir (@rebeccamir)

Beim Entscheidungswalk gastiert in Folge 6 niemand geringeres als Ex-GNTM-Kandidatin Rebecca Mir neben Heidi Klum. Sie gibt den Models vor ihrem Catwalk einen letzten Tipp mit auf den Weg: „Mein Rat an die Mädels ist: Obwohl es stressig ist, trotzdem zu versuchen es sich auf dem Laufsteg nicht anmerken zu lassen. Eigentlich einfach eine gute Ausstrahlung haben und über den Laufsteg gehen, als wäre es das Natürlichste der Welt.“

Zum zweiten Mal der Staffel geraten auch die fehlenden Best Ager Models in den Fokus: „Die wissen ja noch gar nicht, dass da noch sechs ältere Kandidatinnen fehlen. Ich bin gespannt, wie sie reagieren werden“, freut sich Heidi neben Gastjurorin Rebecca Mir. „Am besten erst kurz vor den Top Ten verkünden“ – witzelt Rebecca. Doch wann genau die fehlenden Kandidatinnen zu sehen sein werden, und warum erst zu einem späteren Zeitpunkt, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich – um es in den Worten von Rebecca Mir zu sagen –kurz vor dem Erreichen der Top Ten. Hier haben wir euch die Namen und Fotos der angeblich fünf fehlenden Kandidatinnen zusammengestellt.

Der Walk stand ganz im Zeichen eines Buchstaben-Battles: Wie in einem menschgewordenen Scribble sollten die Models Quizfragen beantworten und die Antworten jeweils in Reih und Glied als Wort in einem Walk aufführen. Dabei trugen sie große Kittel mit einem einzelnen Buchstaben auf der Bauchseite. Das ging manchmal mehr, manchmal weniger gut. „Ich meinte mit der Frage: ‚Wer hat das kleine schwarze erfunden?‘ eigentlich Coco Chanel, und nicht ‚Haeurn'“, merkt die 49-Jährige lachend an.

Am Ende des Entscheidungswalks bekommt Elsa leider kein Foto von Heidi. Ihre Mitstreiterinnen können es im Backstage Bereich kaum glauben: „Wie, wirklich? Du bist wirklich raus?“ Elsa zeigt sich realistisch: „Es ist wie eine zweite Familie für mich, ich bin schon ein bisschen traurig, aber das Leben geht weiter“, erzählt die gebürtige Wienerin.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 6 ausgeschieden:

Jülide (23)

Elsa (18)

GNTM 2023 Folge 5: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Endlich! In Folge 5 steht das große Umstyling an. Dabei erwartet die ein oder andere Topmodel-Anwärterin eine radikale Veränderung: Aktuell zeigen sich die Models auf Insta ausschließlich mit Turban, Mützen und Co., um die Überraschung nicht vorzeitig zum platzen zu bringen. Doch nicht nur die Models bekommen ein Makeover: Auch Heidi Klum lässt sich ihre Haare gut 15 Centimeter abschneiden und in frischem Blond färben – wie vor einigen Jahren auch schon.

Welche der Kandidatinnen dieses Jahr die krasseste Verwandlung verpasst bekommt – und Vorher-Nachher-Bilder von Sarah, Cassy und Co. – findet ihr hier.

Die krasseste Typveränderung bekommen Anya und Selma: Die beiden tragen ihre neue Kurzhaarfrisur mit Stil, obwohl es bei Anya in der Modelvilla zu fiesen Aussagen kommt: „Die sieht aus wie ein Mann!“ Einzelkämpferin Anya trägt es mit Gelassenheit und fühlt ihren neuen Look. Selma bekommt einen rockigen Kurzhaarschnitt und „Kaugummirosa Haare“, wie Cassy es passgenau deutet. Obwohl Selma Pink, Lila und Co. hasst, liebt sie ihren neuen Style.

Doch diejenige, die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Sarah. Das von ihren Mitstreiterinnen genannte „Megan-Fox“-Double verlässt die Show freiwillig – sie kann sich einfach nicht von ihren Haaren trennen.

>> GNTM 2023: Die schönsten Fotos der Kandidatinnen aus der 18. Staffel <<

Die Gastjurorin in Woche 5 bei GNTM: Alessandra Ambrosio

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Ihre neuen Looks präsentieren die Topmodel-Anwärterinnen am Entscheidungstag vor Heidi Klum und Gastjurorin Alessandra Ambrosio. Die 41-Jährige, die schon gemeinsam mit Heidi für „Victoria’s Secret“ gelaufen ist, taucht Backstage bei den Mädchen auf und sorgt für geballte Sprachlosigkeit – denn für Fans des Modebusiness ist Alessandra eine echte Ikone. Sie gibt den Mädchen wertvolle Tipps für den finalen Walk.

Der Catwalk steht unter dem Motto „Umstyling“: Die Models warten neben dem Laufsteg auf einen Friseurstuhl mit einer XXL-Zeitung vor dem Gesicht haltend. Scheint ein Leucht-Signal auf die Mädchen, sind sie ausgewählt, den Walk zu starten. Doch das geht gewaltig schief – der Ablauf war wohl für einige in Vergessenheit geraten. Schließlich werden die Models vom Studiolicht geblendet und starten, „wie es ihnen gefällt“, so Heidi. Die Modelchefin beschreibt Jülides Entscheidungs-Walk sogar als „worst-case scenario“, denn sie kollidiert beim Walk mit Vivien.

Die Elimination hat es in sich. Tracy beichtet, dass sie sich nicht mehr wohl fühlt, und verlässt die Show freiwillig: „Ich hab nach langer Überlegung für mich entschieden, auszusteigen“. Der Auslöser für diese Entscheidung sind Stress, die Kameras und auch die Stimmung in der Modelvilla, erklärt die 25-Jährige. Heidi zeigt sich verständnisvoll, ist aber doch überrascht: „Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet“.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 5 ausgeschieden:

Folge 5: Sarah (20) (freiwillig)

Folge 5: Tracy (25) (freiwillig)

GNTM 2023 Folge 4: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

In der vierten Woche wird es extravagant. Die Models tauchen in die märchenhafte Welt von „Alice im Wunderland“ ein. Für das Fotoshooting mit Promifotograf Brian Bowen Smith müssen die Mädchen in ausgefallenen Hüten und alles andere als alltagstauglichen Outfits posieren. Dazu gibt es eine klare Anforderung von Heidi Klum: „Wir machen heute ein Porträt. Es dreht sich alles nur um dein Gesicht und deinen Ausdruck. Wir möchten verschiedene Emotionen sehen.“

Der Entscheidungswalk findet heute in der Union Station – dem größten Bahnhof von Los Angeles – statt. Hier wartet Heidi Klum mit Gastjuror Yannik Zamboni gespannt auf den Walk der GNTM-Girls, der heute extravagant ausfallen soll. Gefordert sind maskuline Walks „mit wenig Hüfte“, die die ausgefallene Kleidung des Modedesigners repräsentieren: „Du bist eine der Kandidatinnen, die den Po draußen hat“, verkündet Yannik Somajia. Auch Cassy bekommt die pofreie Kleidvariante über ihr Leib gezogen. Die beiden scheinen happy damit zu sein, obwohl der normale Publikumsverkehr am legendären Bahnhof schaulustig an der Entscheidung teilnimmt.

Die Gastjuroren in Woche 4 bei GNTM: Yannik Zamboni und Brian Bowen Smith

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Der Schweizer Fashiondesigner Yannik Zamboni wurde selbst als Sieger des TV-Wettbewerbs „Making the Cut“ bekannt. Dort wurde er von Heidi Klum zum Gewinner gekürt und steht heute beim Entscheidungswalk an der Seite des Supermodels. Doch damit nicht genug: Promifotograf Brian Bowen Smith lichtet die Kandidatinnen in der vierten Woche ab. Dabei ist der gebürtige Amerikaner schon seit einigen Staffeln GNTM dabei – und bekannt für seine aufwendigen Shooting-Ideen. In diesem Jahr geht es ins Wunderland. Diese Kandidatinnen sind in Folge 4 ausgeschieden: Wer schafft es, diese besonderen Herausforderungen zu meistern? Am Ende des Tages mussten gleich drei Mädchen die Modelshow verlassen. Folge 4: Eliz (20)

Folge 4: Zoey (26)

Folge 4: Emilia (18)

GNTM 2023 Folge 3: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was passiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

In der dritten Folge dreht sich alles um die individuellen Vorstellungsclip der Models. Drei aussagekräftige Posen, ein kurzer Walk Richtung Kamera und ein prägnanter Signature-Satz, der ihren Charakter beschreibt, ist dabei die Vorgabe. Die Outfits der Models sind zurückhaltend: Pastellfarbene Kleider und ein dezentes Make-Up – heute steht die Persönlichkeit im Vordergrund. Gast-Juror und Videograph Rankin erklärt: „Das ist ihre Chance zu zeigen, welche Persönlichkeit wirklich in ihnen steckt. Es ist also ein großer Test, aber auch eine große Gelegenheit, um zu glänzen.“

Doch so ganz rund lief das Shooting insgesamt doch nicht, sind sich Heidi und Rankin einig. „Es werden mich heute zwei verlassen“, kündigt Heidi an. Daher sind die Kandidatinnen Melissa und Slata direkt im Anschluss ausgeschieden, ihre Zeit bei GNTM 2023 ist vorbei.

Eine Woche, nachdem der Entscheidungswalk aufgrund eines Unwetters ausfallen musste, ist diese Woche nun wieder etwas anders, als geplant: Modelchefin Heidi Klum ist an Corona erkrankt. „Heute morgen waren bei mir auf einmal zwei Striche da. Aber mir geht es gut“, erklärt die Modelchefin ihren Mädchen. „Ich verfolge den Walk einfach von mir zu Hause aus.“ Daher muss sie den Walk per Liveschaltung von ihrem Garten aus – der zugegebenermaßen ziemlich perfekt aussieht – bewerten. Gast-Juror Rankin ist dennoch vor Ort und wirft gemeinsam mit Heidi, die auf einem Bildschirm neben ihm platziert wurde, einen Blick auf die Models. Diesmal müssen die Ladys über einen Vierjahreszeiten-Catwalk stolzieren. Rankin bekennt sich als totaler Tracy-Fan: „Du bist für mich ein Model!“ Auch bei Emilia fließen hohe Töne: „Also ich bin Emilia-Fan“, sagt Heidi und Rankin pflichtet bei.

Am Ende reicht es für Juliette und Melina nicht aus, sie müssen die Show verlassen und ihre Koffer für den Heimflug packen.

Der Gastjuror in Woche 3 bei GNTM: Rankin

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Rankin ist ein britischer Star-Fotograf. Der 57-Jährige nimmt seit der 1. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ kein Blatt vor den Mund. Der Brite hat bereits etliche Persönlichkeiten abgelichtet, darunter die Queen, Madonna, Rolling Stones, Vivienne Westwood und Kate Moss. Auch mit Heidi Klum hat er schon oft zusammengearbeitet: „Er ist schon seit den Anfängen meiner Karriere an meiner Seite“, schwärmt das Topmodel. Wohnhaft ist er in London.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 3 ausgeschieden:

Wer schafft es, einen bleibenden Eindruck bei Heidi Klum und Rankin zu hinterlassen? Am Ende des Tages mussten gleich vier Mädchen die Modelshow verlassen.

Folge 3: Melissa (19)

Folge 3: Slata (19)

Folge 3: Juliette (20)

Folge 3: Melina (18)

GNTM 2023 Folge 2: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

In Folge zwei beziehen die Models ihre Luxusvilla mit Pool und Blick auf die Hollywood Hills. Damit nicht genug, denn die Stimmung wird durch geschenkten Taschen und teuren „ghd“-Beautytools als nettes on top noch einmal angekurbelt. Aber die Gemütslage droht zu kippen, denn die Zimmereinteilung sorgt für den ersten Zoff zwischen Elsa und der 1,94 Meter großen Emilia.

Das erste Shooting der Staffel startet in der Modelvilla am Pool – und die Fotografin spielt heute Heidi Klum höchstpersönlich. Nachdem die Modelmama eine kurze Bestandsaufnahme durch die – zugegebenermaßen – chaotische Villa vollzogen hat, lassen sich die Models jeweils im Duett und im Bikini ablichten. Vor allem von Anya ist das Supermodel begeistert: „Du bist nicht zu übertreffen!“ Elsa hingegen schneidet nicht so gut ab: „Elsa, du übertreibst ’n bisschen viel“, so die Modelchefin.

Außerdem sorgt ein heftiger Sturm am Set am Venice Beach für Panik. Wo heute eigentlich der Elimination-Walk mit Gast-Jurorin Elsa Hosk stattfinden sollte, macht ein Unwetter Heidi Klum und den Modelanwärterinnen einen Strich durch die Rechnung. „Unter diesen Bedingungen wäre ein Walk für alle Beteiligten einfach zu gefährlich gewesen“, erklärt Heidi und deklariert den Walk somit für abgebrochen. Am Ende mussten die Models tatsächlich das Set verlassen. Eine weise Entscheidung, denn wie Ausschnitte der amerikanischen Wetterberichte zeigen, wurden für Teile der Westküste Kaliforniens sogar Evakuierungen angeordnet.

„Für heute wars das“, verabschiedet sich Heidi aus der heutigen Sendung. In der zweiten Folge muss also kein Model die Show verlassen.

Der Gastjuror in Woche 2 bei GNTM: Elsa Hosk

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Elsa Hosk ist ein schwedisches Model. Die 34-Jährige ist in der heutigen Episode als Gast-Jurorin und Catwalk-Trainerin zu sehen. „Sie ist eines der angesagtesten Models der Welt“, schwärmt Heidi. „Die Leute wissen gar nicht, wie oft wir schon versucht haben, sie ans Set zu holen. Jetzt ist sie da!“ Auch die Mädchen scheinen regelrecht sprachlos von dem Erscheinungsbild des Supermodels zu sein: „Ihre Ausstrahlung, ihre Aura, das ist einfach unglaublich“, so Cassy. Von der schwedischen Schönheit dürfen sich die Kandidatinnen einige Tipps für den Entscheidungswalk abholen.

GNTM 2023 Folge 1: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Die erste Folge GNTM begann nicht wie sonst, sondern mit einer 15-minütigen Stellungnahme durch Heidi Klum persönlich. Sie räumte über die Schlagzeilen der letzten Jahre zu GNTM auf. Gegen Vorwürfe, etwa, dass die Sendung „Fake“ sei, die Füße der Models mit Öl eingeschmiert werden damit die Anwärterinnen gezielt den Catwalk verpatzen würden, rechtfertigte sich das Supermodel.

Außerdem liege das Thema Diversity der Modelmama „sehr am Herzen“. Dabei werden Ausschnitte von Heidi Klums Modelanfänge gezeigt, wo sie im Interview verrät, dass sie mit den anderen Models gewichtsmäßig kaum mithalten kann, und sich deswegen auf das Posen anstatt dem Laufen konzentrieren würde. Sie sei schlicht gegen „dieses Hungern und abmagern, nur für Jobs“. Dann schließt die 49-Jährige ab: „Wir sind nun mal eine Reality-Sendung. Wir zeigen genau das, was passiert. Es gibt keinen Text, es gibt keine Storyline.“ Und so gibt sie zu dem Teil der Sendung über, „weswegen wir eigentlich hier sind.“

Elisabeth muss als erste Kandidatin von GNTM 2023 die Show verlassen. Ihr Walk konnte weder Heidi noch die Gastjuroren Winnie Harlow und Peter Dundas überzeugen. Auch in der Teilnehmerin Ana sieht Heidi kein Modelpotenzial. Für sie ist nach Folge 1 von GNTM 2023 Schluss.

Die Schaustellerin Alina hatte Heidi zuvor eigentlich gut gefallen. In der Catwalk-Show konnte sich die Blondine aber nicht gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen. Auch für sie ist der Traum von „Germany’s Next Topmodel“ noch in der ersten Folge vorbei, genauso wie für Kandidatin Indira.

>> GNTM: So erfolgreich sind diese ehemaligen „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatinnen heute <<

Die Gastjurorin in Woche 1 bei GNTM: Winnie Harlow und Peter Dundas

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Die erste Gastjurorin von GNTM 2023 ist niemand Geringeres als das Supermodel Winnie Harlow! Auch Star-Designer Peter Dundas ist mit von der Partie, denn er startet direkt zu Beginn eine eigene Fashionshow. Natürlich ziehen die Modelanwärterinnen seine eigenen Designerstücke an.

GNTM 2023 Folge 1: Der erste Walk der Staffel sorgt für einige Flachleger

In einer traumhaften Kulisse mitten in der Filmstadt in Los Angales dürfen die Top 29 Kandidatinnen von GNTM 2023 ihre Laufkünste auf dem Catwalk unter Beweis stellen. Dabei macht vielen Teilnehmerinnen der Casting-Show vor allem die hohen Schuhe zu schaffen, denn der Laufsteg ist sehr rutschig.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 1 ausgeschieden:

Elisabeth (21)

Ana (23)

Alina (21)

Indira (20)

Wann war das Umstyling bei GNTM 2023?

Viele Fans von „Germany’s Next Topmodel“ fragen sich bereits ganz ungeduldig, wann endlich das allseits beliebte Umstyling bei GNTM 2023 stattfinden wird. Lange müssen sie nicht mehr warten, denn die Umstyling-Folge von GNTM 2023 wird am 16. März 2023 um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Ihr seid neugierig? So lief das Umstyling letztes Jahr!

Wann läuft GNTM 2023 im TV?

Neue Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Wo kann ich Wiederholungen von GNTM 2023 streamen?

Ihr habt eine Folge von GNTM verpasst? Keine Sorge, denn der Streaming-Dienst „Joyn“ bietet sämtliche Folgen der Model-Casting-Show mit Heidi Klum kostenlos zum Stream an.

