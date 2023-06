Spoiler zum „GNTM“-Finale 2023: Top fünf stehen fest – ist sie heute Heidis heimliche Siegerin?

Heidi Klum begibt sich bereits wochenlang auf die Suche nach „Germany’s Next Topmodel“ 2023. Die beliebte Model-Castingshow geht in diesem Jahr bereits in die 18. Staffel – und nun sind wieder alle Augen aufs Finale gerichtet. Verraten diese Hinweise und Gerüchte bereits die Gewinnerin? Alle Infos zu den Favoritinnen und zum Finale in Köln.

„GNTM“ 2023: Wann und wo ist heute das Finale, was bekommt die Siegerin?

Seit dem 16. Februar läuft die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Der Starttermin war dabei deutlich später als im vergangenen Jahr, denn 2022 begann die Episode bereits am 3. Februar, das Finale mit Gewinnerin Lou-Anne fand am 26. Mai 2022 statt.

In diesem Jahr wird das große Show-Finale am 15. Juni um 20.15 Uhr live auf Prosieben ausgestrahlt. Der Austragungsort ist auch in diesem Jahr Köln. Auf die Siegerin wartet eine Prämie von 100.000 Euro und ein Auto. Außerdem wird die Gewinnerin das Cover der Zeitschrift „Harper’s Bazaar“ zieren.

Zu Beginn buhlten insgesamt 35 Kandidatinnen um den begehrten Titel als „Germany’s Next Topmodel“: Fotos aller GNTM-Kandidatinnen und Finalistinnen der 18. Staffel findet ihr hier.

Finale „GNTM“ 2023 ohne Publikum: Warum es keine Tickets für die Show in Köln gibt

Wie der offizielle Account von „GNTM“ auf Instagram kürzlich verkündete, wird es in diesem Jahr keine Tickets für Fans zu kaufen geben. Die Plätze in der Live Show sind ausschließlich für Familie und Freunde der Teilnehmerinnen sowie geladene Gäste reserviert.

Die Macher von „GNTM“ äußerten sich in einem Post zu den enttäuschten Reaktionen der Fans: „Im Studio werden unsere Finalistinnen von Family & Friends unterstützt, deshalb wird es keine Tickets im Verkauf geben“, hieß es.

Auch Heidi Klum erklärte in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal: „Ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass wir diese Hallen immer schon ein Jahr oder manchmal viel früher im Voraus buchen.“ Dahinter stecken die Erfahrungen aus den Vorjahren, aufgrund der Pandemie nicht zu weit im Voraus planen zu können. Allerdings: „Nächstes Jahr wird’s wieder big!“

>> GNTM 2022: Österreicherin Lou-Anne gewinnt im Finale gegen ihre eigene Mutter! <<

Favoritin bei „GNTM“ 2023: Somajia steht im Finale

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Somajia hat es ins Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 geschafft! Seitdem sich das Energiebündel in Folge 14 und 15 aufgrund ihrer positiven Covid-Testergebnisse in Quarantäne begeben musste, wirkt die 21-Jährige motivierter denn je. Dass die Bielefelderin das Zeug zu einem echten Topmodel hat, stellt sie zuletzt unter anderem beim Shooting für das Cover deutschen „Harper’s Bazaar“ unter Beweis. Heidi schien gerührt: „Somajia, ich habe Gänsehaut“, und zählte Somajia zu den Favoritinnen beim Covershooting.

Klum scheint sowieso ein Fan der ehemalige Azubine zur Operationstechnische Assistentin zu sein: „Ich bin so froh, dass du zurück bist“, freut sie sich über Somajias Rückkehr. „Ich muss sagen, ich hab dich sehr vermisst: dich als Mensch, aber vor allem auch als Model.“ Ob Somajia am Ende das Rennen macht – und zur „Germany’s Next Topmodel“ gekrönt wird?

Favoritin bei „GNTM“ 2023: Nicole steht im Finale

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Doch welche Kandidatin wird nun gewinnen? Sie hier ist jedenfalls eine hoch gehandelte Favoritin: Nicole kam als Nachzüglerin hinzu und überzeugt seither tadellos. Mit 49 Jahren gehört sie zu den Best Agers dieser Staffel. Das Besondere ist, dass sie bereits als Model gearbeitet und in ihren Zwanzigern sogar mit Heidi Klum in einer Mailänder Model-WG gewohnt hat. Jetzt will Nicole das Modelbusiness wieder aufmischen – mit Erfolg: „Nicole hat mich direkt umgehauen, als sie reingekommen ist“, schwärmt Kilian Kerner von der Best Agerin in Folge 11. Der Designer ist von der 49-Jährigen so beeindruckt, dass er sie für seine Runway-Show auf der Berlin Fashion Week bucht. Damit sahnt Nicole ihren ersten Job bei GNTM 2023 ab.

Nach dem Einzug in die Top Ten steht der Elimination Walk mit Gastjurorin und Supermodel Karolína Kurková und Esther Perbandt, Mode-Designerin aus Berlin an. Die Designerin ist von Nicole so begeistert, dass sie zu Heidi direkt flüstert: „Die würde ich direkt buchen! Nicole repräsentiert meine Käuferschaft. Sie macht das super.“ Einer der größten Lobe, den ein GNTM-Model wohl bekommen könnte. Ob Nicole am Ende auch das Zeug zur Siegerin hat?

>> GNTM 2023: Das sind die sechs Nachzüglerinnen – alles, was ihr über die Best Ager Models wissen solltet <<

Favoritin bei „GNTM“ 2023: Kandidatin Selma verwandelt sich nach dem Umstyling zum Model

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Für Heidi Klum hat die 18-Jährige ein „Million-Dollar-Lächeln“ und den einzigartigen „Selma-Signature-Walk“. Selma ist mit 18 Jahren einer der Jüngsten – und trotzdem einer der Besten: Die Berlinerin ließ einer der krassesten Umstylings dieser Staffel über sich ergehen und ist mit ihrem 90’s RocknRoll-Look nun mehr als zufrieden. Die 18-Jährige strahlt mehr denn je und dazu hat sie allen Grund: In Woche 10 ergattert die Abiturientin den heißumwobenen Job der Kosmetikfirma „Yeauty2“ und wird das Gesicht der neuen Kampagne. „Das macht mich sehr stolz und ich bin sehr glücklich“, freut sich die Berlinerin über ihren Erfolg. Der zweite Job folgt so gleich: In Folge 12 gewinnt Selma das Casting von „Emmi Caffè Latte“ und wird das neue Markengesicht für die neue Latte-Sorte „Popcorn“.

Auch in der 14 Folge sahnt Selma beim Casting ab: Sie bekommt den Job als Gesicht einer „Peek & Cloppenburg Düsseldorf“-Kampagne. Dieses Mal steht ein Videoshooting mit einem Male Model an. Somit schafft das Nachwuchsmodel den Job-Hattrick – wohl beste Voraussetzungen für einen Sieg.

Weitere Fotos und Verwandlungen beim großen „GNTM“-Umstyling 2023 findet ihr hier.

Favoritin bei „GNTM“ 2023: Gewinnt Kandidatin Vivien im Finale?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von V I V I E N | GNTM 2023 (@vivienblt)

Vivien liebt ihre Kurven – und ging bei „GNTM“ 2023 von Anfang an als Vorbildfunktion herein. „Ich weiß genau, wer ich bin. Ich weiß, dass ich mich für nichts schämen muss“, erzählt die selbstbewusste Halbbrasilianerin. Auch Gastjuroren konnte die 22-Jährige bereits reihum von sich überzeugen, so auch Rebecca Mir. Nach dem Entscheidungs-Walk hat sie nur eine Meinung: „Ich finde: Heute meine absolute Favoritin. Deine Posen waren super, dein Gesichtsausdruck – Sexiness, es war alles dabei!“ Den Job von Intimissimi hat sie zwar knapp vor Ida verpasst, trotzdem hat sie auch hier ein Lobeslied gesungen bekommen: „Vivien ist eine wunderschöne Frau, sie hat einen Mega-Ausdruck im Gesicht, tolle Augen, einen tollen Körper, bringt wahnsinnig viel mit, hat uns sehr überzeugt“, so Elena Göcke von Intimissimi.

Auch das australische Supermodel Elle Macpherson kann kaum genug kriegen: „I can’t take my eyes off you!“, offenbart die 59-Jährige nach dem Entscheidungswalk vor Heidi, Gastjuror Philipp Plein und Vivien. Model-Mama Klum stimmt ihr zu. „Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht.“

Favoritin bei „GNTM“ 2023: Gewinnt Olivia im Finale?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Auch Olivia hat es ins Finale geschafft: Die 22-Jährige hat ihre ersten Lebensjahre in einem Asylheim verbracht. „Ich bin ja nur an dem Ort, wo ich jetzt gerade bin, weil meine Mutter so viel aufgegeben hat“, sagt sie voller Dankbarkeit. Obwohl sie in den ersten Wochen bei „GNTM“ kaum herausgestochen ist, zeigte die Hamburgerin besonders in den letzten Folgen, was in ihr steckt: Bei den Castings in Berlin konnte die BWL-Studentin abräumen – und wurde das Gesicht der neuen Kampagne von Néonail.

Kritik hagelte es hingegen vonseiten ihrer Kontrahentinnen: Am Ende des Halbfinales herrschte während des Entscheidungswalks im Backstage dicke Luft, denn nach Cocos Rückkehr sorgte eine Bemerkung von Olivia für Unverständnis. Wie immer an ihrer Seite: ihre BFF Somajia. Ob sie das Rennen am Ende für sich entscheiden kann, erfahren Zuschauer schließlich im großen Finale.

Die Modelchefin liebt vor allem den Spaß und Elan, den die 22-jährige Hamburgerin „immer und immer wieder ans Set bringt“.

„GNTM“ 2023: Kandidatin Cassy wird im Finale zur Backstage-Moderatorin

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Für viele Fans war sie eine der Top-Favoritinnen: Die Staffel mit Cassy begann mit ihren orangeleuchtenden Haaren und im strahlend grünen Catsuit. Das Markenzeichen der 23-Jährign waren ihre feuerroten Haaren. „Für das normale Leben bin ich nicht gemacht. Ich muss vor die Kamera“, wusste die selbsternannte Feministin. Während der Castingshow sorgte sie mit ihrer Bewegungssicherheit für Begeisterung: „Sie hat ein optimales Influencer-Gesicht“, flüsterte Starfotograf Rankin während eines Fotoshootings zu Heidi.

Woche für Woche bewies die Tanzlehrerin allerdings immer mehr, dass sie nicht unbedingt das Zeug zum professionellen Modeln hat: In Folge 11 fiel sie besonders Kilian Kerner negativ auf. Für den Designer ist Cassy einfach „too much“ und hat für ihn und Heidi Klum kein Model-Potenzial. Die anfängliche Favoritin musste die Show verlassen. Fans zeigten sich empört und kommentieren unter dem Post des GNTM-Kanals „absolut unverständlich“ und „sie war für mich die Gewinnerin“.

Doch ein Wiedersehen mit Cassy ist bereits vorprogrammiert, denn die 23-Jährige kehrt als Backstage-Moderatorin im Finale am Donnerstag (15. Juni) zur Modelshow zurück.

>> GNTM: Bilder aller Germany’s-Next-Topmodel-Gewinnerinnen im Überblick <<

Favoritin bei „GNTM“ 2023: Ida ist kurz vor dem Halbfinale gescheitert

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Auch Ida aus Köln hätte für viele das Zeug zur Siegerin gehabt: Rankin hatte ein ganz besonderes Kompliment für sie übrig. „Es sollte ‚Ida – Next Topmodel‘ heißen!“ Außerdem sahnte die 23-Jährige den ersten Job der Staffel ab und durfte mit dem italienische Lingerie-Label Intimissimi shooten: Ida wurde zum neuen Markengesicht für Intimissimi, das deutschlandweit in allen Stores und in einer digitalen Kampagne zu sehen ist.

In Folge 11 ergatterte sie sogar ihren zweiten Job: Denn das deutsche Handtaschen-Label Zoé Lu suchte für seine neue Social-Media-Kampagne ein Gesicht. Am Ende fiel die Wahl auf Ida. „Sie ist eine klassische Schönheit, mit der sich wahrscheinlich die meisten unserer Kunden identifizieren können“, zeigte sich Zoé-Lu-Co-Gründerin Ulrike Heintz glücklich. Und auch sonst hatte die schlagfertige Kölnerin selten Kritik erhalten – meisterte Castings, Walks und Shootings mit einer Leichtigkeit. Damit galt die 23-Jährige wohl zur klaren Favoritin von Modelmama Heidi.

Doch nach Folge 16 ist Schluss für die Schönheit: Ida konnte bei den Herausforderungen nicht mit ihren Mitstreiterinnen mithalten und musste die Show kurz vor dem Einzug ins Halbfinale verlassen.

Im Finale kehrt die Kölnerin gemeinsam mit ihren ehemaligen Mitstreiterinnen für einen letzten Walk zurück in die Modelshow.

„GNTM“ 2023: Liste kursierte auf TikTok – diese fünf Kandidatinnen stehen im Finale

Schon seit Ende April 2023 kursierte auf TikTok eine geheime Liste, die die angeblichen fünf Finalistinnen für das große „GNTM“-Finale in Köln 2023 offenbaren sollte. Tatsächlich waren die Dreharbeiten zu „GNTM“ 2023 bereits abgeschlossen – die Finalistinnen standen also bereits fest. Allerdings unterstanden die Kandidatinnen und alle Produktionsmitarbeiter einer vertraglichen Schweigepflicht. Dennoch stimmte die Aufzählung der Models tatsächlich überein – denn Modelanwärterin Coco musste das Modelanwärterinnen-Gespann im Halbfinale verlassen. Auf der besagten Liste standen folgende fünf Namen:

Somajia

Selma

Vivien

Nicole

Olivia

„GNTM“ 2023: Welche Kandidatin ist wann rausgeflogen?

Woche für Woche trennte sich Modelchefin Heidi Klum von mindestens einer Kandidatin: Doch, um es in den Worten des Topmodels auszudrücken: „Am Ende kann es nur Eine geben!“ Was in der letzten Folge passiert ist und welche „GNTM“-Kandidatin wann die Show verlassen musste, erfahrt ihr hier.