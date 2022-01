GNTM 2022: Wurde Kandidatin Viola von Jan Böhmermann eingeschleust?

Sie ist die wohl skurrilste Kandidatin in der ohnehin schon diversen Staffel von GNTM 2022. So skurril, dass viele Internetnutzer kaum glauben können, dass „Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerin Viola echte Model-Ambitionen verfolgt. Die Vermutung: Jan Böhmermann führt etwas mit der Dame mit dem pinken Vokuhila im Schilde. Doch was setzte diese Gerüchte um die angebliche Fake-Kandidatin bei GNTM 2022 in Gang?

Es wäre nicht sein erstes Mal: Wie Böhmermann zwei Schauspieler als Teilnehmer bei „Schwiegertochter gesucht“ einschleuste

2016 zeigte Jan Böhmermann in seiner Late-Night-Show „Neo Magazin Royale“ einen Beitrag, der die deutsche Medienlandschaft wieder einmal auf den Kopf stellen sollte: Dem Team der Show war es tatsächlich gelungen, zwei Schauspieler als Kandidaten in der RTL-Kuppel-Show „Schwiegertochter gesucht“ mit Kult-Moderatorin Vera Int-Veen zu platzieren. Dafür dachten sie sich zwei Rollen aus, die skurriler nicht hätten sein können: den eisenbahn-liebenden Dauer-Single namens Robin und seinen alkoholkranken Vater René.

Im Zuge des sogenannten „Vera-Fakes“ deckte Böhmermann die Machenschaften und Produktionsmethoden hinter den Kameras von „Schwiegertochter gesucht“ auf: So wurde beispielsweise das inszenierte Alkoholproblem des Vaters ignoriert. Dazu gehörten auch zweifelhafte Vertragsklauseln, wie etwa die Bestätigung, an keiner geistigen Behinderung zu leiden. Durch geskriptete Interviews wurde der Fake-Kandidat Robin damals sogar noch dämlicher dargestellt, als das „Neo Magazin Royale“-Team ihn je selbst hätte inszenieren können.

Fake-Vorwürfe gegen Kandidatin Viola: Treibt Jan Böhmermann auch bei GNTM 2022 sein Unwesen?

Seit ProSieben die Kandidatinnen von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 enthüllt hat, brodelt die Gerüchteküche. Zwar ist das Motto von GNTM auch in diesem Jahr „Diversity“, jedoch können sich viele User nicht vorstellen, dass Topmodel-Anwärterin Viola tatsächlich eine „echte“ Kandidatin ist. Auf TikTok werden Robin von „Schwiegertochter gesucht“ und Viola sogar verglichen. User meinen, verdächtige Ähnlichkeiten erkennen zu können.

Recht könnten die Stimmen, die hinter der GNTM-Teilnahme von Viola den Satiriker Jan Böhmermann vermuten, haben. Schließlich ist auch das Vorstellungsvideo der Kandidatin von 2022, das ProSieben kürzlich veröffentlicht hat, ziemlich bizarr. Dort erzählt die 21-Jährige unter anderem: „Ich gehe so zum Bogenschießen, aber es gefällt mir nicht so gut, aber so im Vorraum vom Bogenschießen steht ein Klavier und da kann ich immer nach dem Bogenschießen eine Stunde Klavier spielen, bis die Basketballer kommen.“ Noch sonderlicher wird es, als Viola davon erzählt, wie sie 2020 mit dem Fahrrad in ihre Heimatstadt Bremen gefahren sei. Für etwa 300 Kilometer habe sie 26 Stunden gebraucht – und in der deutschen Prärie zwischendurch sogar Halluzinationen gehabt.

TikTok-Nutzer erkennen versteckte Indizien für Böhmermann-Machenschaften bei GNTM 2022

Nicht nur unter dem von ProSieben veröffentlichten Video kommentieren Nutzer „Böhmermann, wann erlöst du uns?“. Besonders auf TikTok ist man sich einig: Dass die eigenartige Kandidatin von „Germany’s Next Topmodel“ auch noch ausgerechnet aus Bremen, der Heimatstadt Böhmermanns, kommt, kann kein Zufall sein.

Bisher hat der Moderator und Podcaster sich noch nicht zu den Fake-Vorwürfen rund um GNTM-Teilnehmerin Viola geäußert. Ab dem 3. Februar können sich Zuschauer selbst ein Bild von der Dame mit dem pinken Vokuhila machen. Sollte es Böhmermann trotz der strengen Produktionsbedingungen der Model-Casting-Show von Heidi Klum etwa tatsächlich gelungen sein, eine Schauspielerin einzuschleusen und damit den TV-Coup des Jahres zu landen?

