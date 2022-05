GNTM 2022: Leni Klum ist im Halbfinale als Gastjurorin mit dabei

Die Klums im Doppelpack! Heidi Klum bekommt für das Halbfinale der aktuellen „GNTM“-Staffel Verstärkung – von ihrer eigenen Tochter. Leni Klum ist gerade dabei, die Laufstege dieser Welt zu erobern. Im Halbfinale von „Germany’s Next Topmodel“ übernimmt die 18-Jährige die Rolle der Gastjurorin.

„Germany’s Next Topmodel“ ist über die vergangenen eineinhalb Jahrzehnte wahrlich zu Heidi Klums TV-Baby geworden. Als die Show im Januar 2006 erstmals ausgestrahlt wurde, war Heidis älteste Tochter Leni gerade einmal ein Jahr alt. Nun sind die beiden in der mittlerweile 17. Staffel erstmals gemeinsam bei „GNTM“ zu sehen.

„GNTM“ 2022: Wer kommt ins Finale? Auch Leni hat ein Wörtchen mitzureden

In der kommenden Woche wird es darum gehen, welche Kandidatinnen ins Finale der aktuellen Staffel einziehen. Das bestimmt am Donnerstag (19. Mai) aber nicht nur „Model-Mama“ Heidi Klum. Bewertet werden die Kandidatinnen dann auch von ihrer Tochter Leni. Das hat die 48-Jährige im Rahmen der Viertelfinal-Show in einer Vorschau öffentlich gemacht.

Bisher wurden 15 Folgen der aktuellen Staffel ausgestrahlt – zu den Gastjuroren in diesen Ausgaben zählten unter anderem Kylie Minogue, Jean Paul Gaultier und Thomas Hayo, der bereits von 2011 bis 2018 zur „GNTM“-Jury zählte. In Folge 16. dem Halbfinale, gibt es dann die volle Klum-Power.

Leni Klum ist jünger als alle „GNTM“-Kandidatinnen

Obwohl alle sechs Kandidatinnen im Vergleich zu Leni Klum älter sind, hat die 18-Jährige den Models, die in der ProSieben-Show auf den großen Wurf hoffen, eines voraus. Sie war bereits auf dem Cover von berühmten Magazinen zu sehen. Nachdem Heidi Leni jahrelang aus der Öffentlichkeit heraushielt, zierten die beiden gemeinsam im Dezember 2020 das Cover der deutschen „Vogue“.

Das war der Startschuss der immer noch jungen Karriere von Leni. Darauf folgten unter anderem Zusammenarbeiten mit dem„Glamour“-Magazin und „Harper’s Bazaar“. Nun gibt es den nächsten Schritt für Leni – es geht ins Fernsehen und das zur Prime-Time. Wer weiß, vielleicht tritt sie auch hier in Zukunft ganz in die Fußstapfen ihrer Mutter. Der TV-Auftritt am Donnerstag wird höchstwahrscheinlich nicht ihr letzter bleiben.

