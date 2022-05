Mario Basler zieht ins „Sommerhaus der Stars“ 2022 – alle Kandidaten der RTL-Show im Überblick

Es geht wieder los! Promi-Paare ziehen gemeinsam in eine Villa und müssen trotz des gemeinsamen Zusammenlebens unter einem Dach gegeneinander antreten, bis nur das ein Sieger-Paar übrig ist. Das „Sommerhaus der Stars“ kehrt 2022 zurück. RTL hat nun die Kandidaten bekannt gegeben – eine Fußball-Ikone ist mittendrin im Getümmel.

Rund um die Jahrtausendwende war er ein gefeierter Star in den Fußball-Stadien der Nation, der vielleicht talentierte Spieler seiner Generation. Allerdings ist Mario Basler während seiner aktiven Zeit auch immer für eine Eskapade und einen flotten Spruch gut gewesen – das ist auch bis heute so. Darauf können sich „Sommerhaus der Stars“-Fans freuen. Denn Basler zieht gemeinsam mit seiner Partnerin Doris ein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sommerhaus der Stars | RTL.de (@dassommerhausderstars.rtl)

Er ist allerdings nicht der einzige Fußballer. Gerade für Fans von Sportlern mit hin und wieder losem Mundwerk ist in dieser Staffel also einiges geboten. Während Basler auf 262 Bundesliga-Einsätze kommt, sind es bei Sascha Mölders 103 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse. Die beiden werden aber im „Sommerhaus der Stars“ die Klingen kreuzen. Auch der Ex-Profi vom FC Augsburg und 1860 München ist mit seiner Frau Ivonne dabei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sommerhaus der Stars | RTL.de (@dassommerhausderstars.rtl)

Viel Reality-TV-Erfahrung und das Potenzial, immer für Brandherde in der Villa zu sorgen, bringt Kader Loth mit ins Haus. Sie kommt natürlich nicht alleine in die „Beziehungskiller-Villa“. Neben der Unterstützung von über 200.000 Instagram-Followern hat sie auch noch Partner Ismet Atli dabei.

>> „Das Sommerhaus der Stars“: Diese Paare sind inzwischen getrennt <<

Auch die beiden hoffen darauf, „Unter Uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel und seinen Dominik vom Thron zu stoßen. Die beiden haben das „Sommerhaus der Stars“ 2021 gewonnen. Die Ausstrahlung soll wieder im Spätsommer erfolgen, da hat RTL noch keine genaueren Angaben gemacht. Im Vorjahr wurde die erste von insgesamt zwölf Folgen am 5. Oktober ausgestrahlt.

>> Rückblick: So lief das „Sommerhaus der Stars“ 2021 <<

Alle Kandidaten des „Sommerhaus der Stars“ 2022 im Überblick: