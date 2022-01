Franziska Temme: Bachelor-Kandidatin will wild und ungehemmt loslegen

Sie kommt, um zu spielen! Franziska Temme hat ein ganz besonderes Hobby. Allerdings wissen wir noch nicht, ob sie so Dominik Stuckmann bei „Der Bachelor“ 2022 um den Finger wickeln kann. Denn Temme ist passionierte Schachspielerin, auf Instagram ist davon aber wenig zu sehen.

Denn wenn wir einen Blick auf ihre besten Fotos werfen, zeigt sich Temme häufig von ihrer Schokoladenseite. An den schönsten Stränden, die man sich vorstellen kann, posiert die 26-Jährige um die Wette. Mal im Stehen, mal im Liegen, mal im Sitzen – für den perfekten Schnappschuss geht alles.

Und mit diesen Fotos weiß sie ihre Fans zu überzeugen. Allerdings hat man bei Temme nicht das Gefühl, es geht ihr zu sehr darum, was anderen gefällt – mindestens genauso wichtig ist ihr, was ihr gefällt. Das trifft übrigens auch auf ihr Flirtverhalten zu. „Ich flirte offensiv und ungehemmt“, sagt sie bei „RTL“. Spricht für eine Macherin! Lässt Dominik Stuckmann sie auch machen?

Vielleicht hat sich Temme, was das Flirten betrifft, auch etwas von ihrem Hobby inspirieren lassen. Beim Schachspielen geht es viel um Taktik, darum, den Gegenüber zu überlisten und ihn dahin zu bringen, wo man ihn will. Das klingt noch nach einer interessanten Kandidatin für das Format. Möglicherweise lässt sie sich ja auch auf Spielchen mit den Konkurrentinnen ein – das aber wohl nicht am Schachbrett.

Nach einer sieben Jahre andauernden Beziehung hat Temme nun ein Jahr lang ihr Flirt-Game verbessern können, so lange ist sie mittlerweile wieder Single. Was der Mann an ihrer Seite aber schon vorab wissen sollte: Temme hat klare Vorstellungen von ihrer Zukunft und die beinhaltet, genauso wie ihre Gegenwart, Kinder. Aktuell sind es die Kinder, die sie im Rahmen ihres Berufes als Erzieherin betreut. Künftig sollen es dann einige sein. Auch da weiß die Frau aus Kassel, was sie will.

