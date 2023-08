„Forsthaus Rampensau Germany“ 2023: Sind diese Stars dabei?

In Österreich war das Reality-TV-Format bereits ein voller Erfolg, im Winter 2023 kommt „Forsthaus Rampensau“ nun auch erstmals nach Deutschland und wird über den Streamingdienst Joyn zu sehen sein. Erste Gerüchte kursieren darüber, wer die Kandidaten sein könnten.

Neun Paare wollen die Idylle im österreichischen Kärnten aufmischen: Unter permanenter Kamerabeobachtung müssen sie in einem Selbstversorger-Forsthaus auskommen. Dabei handelt es sich um kein Luxus-Chalet, sondern um ein rustikales Berghäuschen auf 1300 Metern Höhe.

Welche Kandidaten sind bei „Forsthaus Rampensau“ 2023 dabei?

Insgesamt wollen sich 18 potenziellen Rampensäue der Herausforderung stellen. Wie Prosieben, Mutterkonzern von Joyn, selbst bekanntgab, sollen unter anderem folgende Stars und Sternchen dabei sein:

Elsa Latifaj, „GNTM“-Teilnehmerin 2023

Zoe Saip, „GNTM“-Teilnehmerin 2018

Beverly, „Beauty & The Nerd“-Teilnehmerin 2023

Natascha, „Beauty & The Nerd“-Teilnehmerin 2023

Sam Dylan, „Prince Charming“-Teilnehmer 2022 und „PBB“-Teilnehmer 2022

Kevin Schäfer, „Prince Charming“-Teilnehmer 2022

Dominik Brcic, Teilnehmer bei „Ex on the Beach“, 2023 „Temptation Island Vip“ 2023 und „Are you the One“ 2021

Jill Lange, „Ex on the Beach“-Teilnehmerin 2022 und „DSDS“-Kandidatin 2023

Micha Schüler, „Are You The One“-Teilnehmer 2022

Erkan und Stefan, Kult-Comedy-Duo

Matthias Mangiapane, „Hot oder Schrott“-Teilnehmer

Alle Infos zum neuen Format „Forsthaus Rampensau Germany“ findet ihr hier.

Sind Erkan und Stefan bei „Forsthaus Rampensau Germany“ dabei?

Es wäre eine Premiere im Reality-TV-Showbusiness: Das Comedy-Duo Erkan und Stefan soll angeblich beim Format dabei sein. Eine Bestätigung steht seitens des Duos noch aus.

Ist GNTM-Kandidatin 2023 Elsa dabei?

Eine Kandidatin, die in der GNTM-Staffel 2023 wohl für die meisten Furore gesorgt haben könnte: Kandidatin Elsa Latifaj aus Wien. Die 19-Jährige scheint also wie gemacht für Formate wie diese. Vermutet wird zudem Zoe Saip aus der Topmodel-Staffel 2018, die seither Erfahrungen in Reality-Shows wie „Are You The One – Reality Stars in Love“ gesammelt hat.

Zieht Sam Dylan ins „Forsthaus Rampensau“?

Auch „Prince Charming“-Teilnehmer Sam Dylan steht Hoch im Kurs: Er war bereits als Kandidat bei „Promi Big Brother“ unterwegs. Reality-Fans sind zudem Namen wie Dominik Brcic, Jill Lange und Micha Schüler bekannt. Sie sollen sich ebenso auf der Teilnehmerliste befinden.

Sind die „Beauty & The Nerd“-Kandidatinnen Beverly und Natascha dabei?

Ebenfalls heiße Favoritinnen der Reality-Show-Fans: Beverly und Natascha. Zusammen mit ihren Nerds schafften sie den Einzug in die Top 3 von „Beauty & The Nerd“ 2023.

Auf Instagram gab Beverly kürzlich preis, gemeinsam mit Natascha in einem neuen Format mitzuwirken. Um welches es sich dabei handelt, verriet sie nicht. „Weitere Infos bekommt ihr, wenn die Zeit reif ist!“

„Forsthaus Rampensau Germany“ auf Joyn: Staffelstart und Sendetermine

Das ganze Format erinnert an das RTL-„Sommerhaus der Stars„. Im Forsthaus sind allerdings nicht nur Liebespaare, sondern auch Freundespaare oder Geschwister willkommen. Sieben Folgen soll die erste Staffel umfassen. Starten soll das Format im Winter 2023 auf Joyn.